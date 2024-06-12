Deoleo 北美執行長表示永續發展是橄欖油產業發展的關鍵

超過四分之一的 特級初榨橄欖油 根據該公司的第一份綜合報告，Deoleo 在 2023 年出售的橄欖果是按照可持續最佳實踐從橄欖種植者和工廠採購的。 永續發展報告.

“永續發展是我們策略和目標的一部分，」Deoleo 北美執行長 Thierry Moyroud 表示 Olive Oil Times. “我們的目標是未來 70% 以上的石油均採用可持續來源。

我更關注如何將我們類別的美麗帶入所有美國廚房的日常使用中……（橄欖油）是大眾產品，而不是極少數人的產品。 - Thierry Moyroud，Deoleo 北美公司首席執行官

該報告經德勤審計後得出結論，該公司 27.7% 的特級初榨橄欖油來自遵循可持續最佳實踐的獨立認證的第三方農民和磨坊主。

報告還發現，全球最大的品牌橄欖油銷售商（包括 Bertolli 和 Carapelli 品牌）已經消除了該公司的性別薪資差距，並將 100% 再生塑膠製成的瓶子數量增加了 7.4%。

Moyroud 表示，自該公司於2020 年進行首次重要性評估以來，該報告就一直在編寫中。 。

“我們對這個類別的承諾是成為它的管理者，」他說。 “如果我們認真對待這一點，我們認為永續發展應該成為我們所做一切的核心；這是我們行業應該期待的關鍵部分。

蒂埃里·莫伊魯卡德

對Deoleo 來說，永續發展包括在橄欖園中盡量減少使用植物檢疫產品、有效利用水資源、提高整個農業和碾磨過程的能源效率、將土壤作為一個生命系統進行管理、促進橄欖園的生物多樣性以及最大限度地減少生產過程中的浪費過程。

“這是一種廣泛而全面的方法，可以確定影響橄欖油生產的參數，以及如果我們想促進健康和可持續的橄欖油生產，我們需要隨著時間的推移進行改進的關鍵參數，」Moyroud 說。

儘管公司繼續致力於其永續發展策略， 行銷活動，Moyroud強調品質第一。

與該行業的許多人一樣，過去兩年收成不佳， 生產成本上升 對於這家總部位於科爾多瓦的跨國公司來說，這是相當具有挑戰性的，該公司從西班牙、義大利、葡萄牙、突尼斯、希臘和阿根廷採購特級初榨橄欖油。

“我們首先要尋找的是優質石油，」莫伊魯卡說。 “在某些年份，我們可以將品質與永續來源結合；在其他年份，我們必須優先考慮品質。

西班牙和整個地中海盆地連續歉收的另一個後果是原產地價格創下歷史新高。

根據 Infaoliva 的說法，特級初榨 橄欖油價格 截至撰寫本文時，西班牙的價格為每公斤 7.80 歐元，遠低於 8.988 月中旬 27 歐元的歷史高位，但仍比去年同期高出 -%。

“如果說過去兩年在這個行業教會了我什麼的話，那就是我們的預測和猜測要非常謙虛，因為沒有人預料到去年會發生什麼，」Moyroud 說。 “市場情勢仍然充滿不確定性和複雜性。

雖然價格在 7.00 月初大幅下跌，跌至每公斤 - 歐元，但有消息指出西班牙收成 超出了最初的預期，他們繼續攀登。

即便如此，該國的主要橄欖種植區看起來還是很有希望的，果實豐碩，沒有出現對安達盧西亞前兩次收穫造成負面影響的高溫。

廣告

廣告

“我們掌握的有關新收穫的第一個資訊是積極的，」Moyroud 證實。 “果子開花很好。水資源儲量高於一年中這個時候的平均值。這些因素支持了 2024/25 作物年度將恢復到正常水平的預測。

在歷史上歉收的2022/23作物年度之前的五年裡，西班牙平均每年生產1.4萬噸橄欖油。密切的行業觀察家認為，這一生產水平可能導致價格跌至每公斤 3 至 4 歐元。

雖然 Moyroud 認為沒有必要猜測未來價格，但他認為過去兩年對該行業來說是一個警鐘，提醒人們注意以下因素的影響： 氣候變化 地中海盆地的橄欖油產量佔全球的 95% 以上。

與國際橄欖理事會執行董事 Jaime Lillo 類似，Moyroud 認為該行業的未來涉及 顯著擴張 在非傳統橄欖種植區。

「[兩次歉收和創紀錄的原產地價格]表明該行業需要深刻轉型，」他說。 “這是向市場發出的一個良好信號，表明我們需要重新思考我們作為一個行業的運作方式。

Moyroud 表示，Deoleo 正在努力擴大其全球橄欖油採購方式。他指出，阿根廷已經是地中海盆地以外最大的生產國，是一個擁有擴大優質特級初榨橄欖油生產的巨大潛力的國家。 “品質不能與任何特定的來源聯繫起來，」他補充道。

Moyroud 表示，Deoleo 在廣泛的非傳統橄欖油市場取得成功的部分原因在於確定口味特徵並持續提供符合這些特徵的特級初榨橄欖油，其中通常包括來自不同來源的混合油。

“例如，在美國，人們喜歡溫和得多的橄欖油，」莫伊魯卡說。 “因此，我們為 Bertolli 在美國定義了口味特徵，這不是 Bertolli 在德國的口味特徵。

“為了達到這種口味，我們有時會使用不同的混合物來達到相同的效果。這就是我們的強項，」他補充道。 “要做到這一點，橄欖油來自哪裡並不重要，重要的是你能找到什麼品質的橄欖油。

確保持續、永續生產的特級初榨橄欖油供應是 Deoleo 最迫切的挑戰之一，另一個挑戰是增加美國等地的消費量。 超越西班牙 去年成為全球第二大消費國。

Moyroud 表示，在執掌 Deoleo North America 的六年裡，他看到的最重大變化是自 19 年初 Covid-2020 大流行爆發以來美國零售市場的成長。

在封鎖高峰期，估計有 94% 的人口居住在美國強制居家令的轄區。

根據美國農業部統計，橄欖油進口量從339,200年的2019萬噸增加到402,600年的2020萬噸，且趨勢仍在持續。 322,150年至2016年，美國平均每年進口2019噸。

“我們保留了這一增長的很大一部分，」莫伊魯卡說。 “自2020年以來，市場一直在下跌，毫無疑問是因為人們回到了餐廳。但最終，我們看到了比以前更多的滲透。

“許多地區的情況並非如此，」他補充道。 “在許多地方，市場已經恢復到大流行之前的水平。

Moyroud 認為，該行業必須利用這場流行病在家烹飪的經驗，擴大橄欖油在食用油總量中的份額，目前約為 3%。

“我更希望橄欖油成為廚房的中心舞台，」莫伊魯卡說。 “我不想過度依賴橄欖油類別的高端部分，我們往往看起來像葡萄酒類別。這有點精英主義的做法。

“我更關注如何將我們類別的美感帶入所有美國廚房的日常使用中，而如今許多家庭的情況並非如此，」他補充道。 “它是面向大眾的產品，而不是面向極少數人的產品。

回到 Deolo 永續發展報告的重要性，Moyroud 表示，該產業必須專注於教育大眾了解橄欖油的環境效益和 對健康的益處 與所有其他食用脂肪相比。

“今天的談話是關於加工食品以及如何少吃它們，」他說。 “告訴我有什麼比橄欖油加工程度低的油。找到一個非常困難，我們有時會忘記這一點。

為此，莫伊魯卡計劃繼續推廣橄欖油作為其他食用脂肪的健康和認真的替代品。他相信這將繼續擴大 Deoleo 在美國的家庭滲透率，從而推動消費。

“很簡單，我們的滲透率是 55%，因此我們還有 45% 的家庭需要覆蓋，」他總結道。