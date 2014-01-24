進口商和加州生產商在戴維斯開始對話

加州大學戴維斯分校羅伯特蒙大維葡萄酒與食品科學研究所鳥瞰圖

去年 - 月，加州大學戴維斯分校橄欖中心主任丹·弗林（Dan Flynn）在智利的一次活動中會見了國際橄欖理事會主任讓·路易斯·巴約爾（Jean-Louis Barjol），他們提出了在冬季花式食品展期間組織一次美國橄欖油行業利益相關者會議的想法。

這是一次不太可能的聚會。 加州橄欖油生產商的代表上週在加州大學戴維斯分校校園與主要橄欖油進口商進行了三個半小時的會面，討論該行業面臨的共同挑戰並尋找合作方式。



四年前，由當地生產商資助的弗林研究團隊 發表 這份重磅炸彈報告發現，加州超市貨架上出售的大多數進口油都不合格。 這在世界範圍內引發了類似的調查，引發了關於橄欖油質量的辯論，引發了一系列負面營銷活動，並可能讓一些消費者完全放棄橄欖油。 巴約爾 譴責 報告的 “當時的侵略暗流”。

弗林主持了戴維斯會議，他的報告中涉及的一些公司的代表出席了會議——龐培、博爾赫斯、科拉維塔、索維納和迪奧萊奧——以及以 2010 年研究為核心的美國最大生產商，他們努力遊說更嚴格的質量標準、執法和進口限制。

根據幾位與會者的說法，為了防止一場混戰，為 16 月 - 日的會議制定了一些基本規則：不會對雙方經常存在分歧的問題進行詳述。 相反，重點將放在共同關注的領域和尋找合作方式，特別是增加世界最大市場的消費。

這次會議標誌著國際奧委會主任巴約爾自 2010 年開始在政府間機構任職以來一直倡導的對話的開始，現在比以往任何時候都更需要。 據報導，他來找戴維斯，決心讓雙方同意一份共同幫助美國加入國際奧委會的項目清單，即使只是像徵性的小幅度增加。

理事會在起草一項新的管理協議或章程時正在進行一些反省，該協議或章程將於 1 年 2015 月 - 日生效。巴約爾已將美國在國際奧委會的成員身份作為其政府的優先事項，儘管美國政府幾乎沒有提供任何幫助希望。 事實上，根據 國際貿易委員會報告， 美國 “希望限制此類團體的成員資格。”

也許是屈服於這一現實，Barjol 設法讓站在進口商一邊的戴維斯與會者同意推荐一個實體作為 “理事會的觀察員”。 然而，正如一位與會者指出的那樣，一旦美國加入觀察員行列，國際奧委會可能會在其新章程中選擇修改觀察員的地位，以便在美國生產商的默許支持下推進議程。

但是戴維斯會議上每個清單的優先事項是提高美國微不足道的橄欖油消費量，並且 最近的數據 顯示美國進口下滑只會增強各方的整體緊迫感。

在採訪中，參加會議的人用有節制的語氣和腳本式的評論來討論擱置分歧、尋找共同點以及開始早就應該進行的公開對話。

參加會議的有：Jean-Louis Barjol（國際橄欖理事會）、Richard Cantrill（美國石油化學家協會）、Eryn Balch（NAOOA）、Bob Bauer（NAOOA）、Patti Andrade（博爾赫斯）、Giovanni Colavita（Colavita） , Jaime Carbo (Deoleo), Frank Patton (Pompeian), Steve Mandia (Sovena), Patty Darragh (COOC), Bruce Golino (COOC), Kimberly Houlding (AOOPA), Brady Whitlow (Corto Olive), Adam Englehardt (California Olive Ranch) )、Mike Forbes (加州橄欖牧場)、Dan Flynn (加州大學戴維斯分校) 和 Selena Wang (加州大學戴維斯分校)。

總之，這個房間代表了美國人消費的橄欖油的近 100%，甚至佔了很大一部分。 全球橄欖油產量. Deoleo、Sovena 和 Borges 是世界上最大的橄欖油生產商之一，他們在一小時內的產量可能比美國全年的產量還要多。

根據一個 概括 在會議中，由於沒有公開發布的計劃，該小組涉足了迄今為止使他們在各自的海岸上存在的一些主要爭論點，例如標準和執法，他們滿足於同意不同意：

“討論了缺乏欺詐執法以及與執法成本和方式有關的問題，“根據說明， “但沒有形成具體的共識。”

同樣， “討論了有關讓 FDA 參與美國橄欖油標準以及定期更新美國標準的討論，但沒有形成具體的共識。”

美國達成協議 “機構”（可能是加州大學戴維斯分校橄欖中心和 AOCS）參與歐洲研究項目，各方同意探索參與美國農業部的營銷計劃。

幾乎沒有跡象表明這次會議代表了以加利福尼亞橄欖牧場為首的國內生產商的軟化立場，他們資助了 2010 年戴維斯曝光，推動美國國際貿易委員會對橄欖油行業進行 2 萬美元的調查，起草（並否認）國內營銷訂單和遊說 嘗試失敗 在農業法案中包含一項條款，如果有一天通過營銷訂單，進口橄欖油將符合更高的標準。

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據與會者稱，每年在這裡消費的 300,000 噸橄欖油中的大部分的進口商和供應商都沒有發出任何信號，表明大眾市場上低劣的橄欖油質量很快就會改變，並且對於補貼允許歐洲農場以低於生產成本的價格湧入市場的擔憂，人們集體聳了聳肩。

一位與會者將在戴維斯會面的雙方之間的分歧描述為不亞於意識形態 “海灣。” 但在上週的幾個小時裡，至少有一種樂觀情緒，有可能有一天，廣泛的欺詐、負面宣傳和消費者對橄欖油的困惑可能會被簡化的健康益處、口味特徵和烹飪用途信息所取代.