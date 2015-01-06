美國最大的橄欖油生產商加州橄欖牧場 (California Olive Ranch) 宣布收購義大利特級初榨橄欖油生產商和進口商 Lucini Italia。

在股權交易中，賣方 Molinos USA 保留了合併後公司的少數股權。 根據今天發布的一份聲明，California Olive Ranch (COR) 和 Lucini Italia 將繼續以自己的品牌運營。 該公司將保留其位於加利福尼亞州奇科的總部。

加州橄欖牧場首席執行官 Gregg Kelley 說， “我們看到未來幾年高端市場將出現強勁增長，我們認為這兩個品牌最有可能隨著消費者購買更好的質量而繁榮發展。”

格雷格·凱利

“像葡萄酒一樣，橄欖油因土壤、氣候和橄欖品種而異，”凱利解釋說。 “我們與 Lucini 的合併將使我們能夠為美國橄欖油消費者提供更多種類的值得信賴的油。 這筆交易還使我們能夠使用 Lucini 的優質產品組合進入醬汁、香醋和醋類別。”

加州橄欖牧場 是美國特級初榨橄欖油的暢銷品牌，Lucini 是意大利特級初榨橄欖油的頂級品牌之一。 聲明稱，合併後的股份將使它們成為美國第四大品牌，占美國零售額的 4.45%，80 年收入超過 2015 萬美元。

California Olive Ranch 成立於 1998 年，是一家私營公司，其靈感來自於新的種植和收穫方法，能夠生產高品質、價格適中的特級初榨橄欖油。 根據一份聲明，它是美國最大的特級初榨橄欖油生產商，自 2010 年以來銷售額翻了兩番多。

成立於 1997 年的 Lucini Italia 橄欖油傳統上採用手工採摘的橄欖在當地工廠進行小批量碾磨以確保新鮮度。 該公司表示，該過程允許具有不同風味特徵的不同油品種。 盧西尼意大利 獲得金獎 在 2013 年和 2014 年紐約國際橄欖油比賽中。

近年來，加州橄欖牧場在美國生產商中帶頭努力與歐洲競爭對手建立公平的競爭環境。 COR 和美國橄欖油生產者協會敦促建立一個 失敗的農業法案中的規定 去年將實施橄欖油進口管制。

2012 年，該組織敦促立法者審查進口產品的競爭優勢，從而導致 美國國際貿易委員會調查 並在去年推動創建 加州橄欖油委員會 為該州生產的橄欖油製定新的品質標準，最終目標是使這些標準也適用於進口。