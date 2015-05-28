報告發現，三分之二的加州橄欖油不符合新的本土標準

加州橄欖油生產商五年後 贊助了一項研究 發現大多數經過測試的進口橄欖油均未達到國際標準，代表進口商的團體已發布了自己的兩份報告。

這一次，隨機測試發現，標有特級初榨的加州橄欖油中有 67% 不符合標準。 新的質量標準 由加利福尼亞橄欖油委員會 (OOCC) 開發，最近被加利福尼亞食品和農業部採用。

北美橄欖油協會 (NAOOA) 是一個代表進口橄欖油裝瓶商和分銷商的貿易組織，委託這些報告對加州的新標準提出質疑，該協會稱這些標準是倉促制定的，以避免潛在的反對意見和法律挑戰。

第一份報告， 加州橄欖油委員會 2014 年等級和標籤標準：分析和影響， 由美國前首席農業談判代表伊斯拉姆·西迪基（Islam A. Siddiqui）準備，抨擊加利福尼亞的新規則是為了獲得競爭優勢，他說， “預計這將使支持這項努力的大型（加利福尼亞）生產商/經營者受益，以使其產品與其他橄欖油，尤其是從其他國家進口的橄欖油區分開來。”

報告指出，加州 600 家橄欖油生產商中約有 700 家產量不到 5,000 加侖，因此不受新規定的約束， “諷刺的是，OOCC標準僅監管部分加州生產的橄欖油，而豁免其他州和國家生產的進口橄欖油。 這對 OOCC 授權立法背後的真正意圖以及急於在創紀錄的時間內實施該立法提出了嚴重質疑。”

為了說明它對 OOCC 標準的反對意見、它們的有效性和背後的動機，一個 單獨報告 今天發布的 NAOOA 展示了從商店貨架上購買的 18 種加利福尼亞特級初榨橄欖油的隨機測試結果。 該研究發現，三分之二的樣本至少未通過新 OOCC 規則的一項化學測量。

“OOCC 新鮮度和純度新標準的基石， PPP 和 DAG 測試，似乎給加州生產商遇到現成樣品造成了重大障礙，佔 OOCC 44% 失敗率的 67%，”報告稱。

NAOOA 執行副總裁 Eryn Balch 在一份聲明中說， “結果對 OOCC 標準的有效性提出了重大質疑，並確認標準中包含的新測試不可靠。”

2010 年 - 月，加州大學戴維斯分校橄欖中心發布了一份 里程碑式研究 發現在幾家加利福尼亞超市購買的進口橄欖油中有 69% 不符合國際橄欖理事會的等級標準。

從那以後，戴維斯的報告一直被引用， 經常不准確，描繪橄欖油行業中猖獗的欺詐行為，並作為美國生產商正在進行的旨在削弱進口品牌長期佔據市場主導地位的運動的一部分。

與 2010 年加州大學戴維斯分校的報告相比，今天發布的報告沒有提及測試樣品的品牌名稱。

這是一篇突發新聞文章：回來查看更新。