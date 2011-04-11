加州法案將使法律與新的美國橄欖油標准保持一致

加利福尼亞州衛生委員會一致投票贊成參議院第 818 號法案，這是收緊加利福尼亞橄欖油標準的第一步。 該法案來自聯邦委員會主席、參議員路易斯·沃爾克（Lois Wolk） 參議院橄欖油生產小組委員會 和新興產品，將使當前的州標準與新修訂的美國農業部標準同步。

這表明政策制定者認為橄欖油質量是一個值得關注的問題。 - 丹弗林

該州立法過程中的許多障礙中的第一個，SB 818 的批准標誌著該法案的第一次政策聽證會。 加州大學戴維斯分校橄欖中心執行主任丹弗林說 “意義在於它一致通過了第一次測試，這對法案來說是個好兆頭。”

弗林在周二的會議上作為技術資源出席，他說沃爾克參議員提到了 2010 年加州大學戴維斯分校報告 分析了在加利福尼亞州三個地區銷售的橄欖油，發現 69% 的進口橄欖油經測試不符合美國農業部或特級初榨橄欖油的國際標準。 根據這項研究，這些油要么陳舊、質量差，要么摻入了更便宜的油。

沃爾克參議員在新聞發布會上說， “我們不能讓我們的州成為以高價出售給毫無戒心的消費者的劣質進口石油的傾銷場。 標準不僅對與外國進口產品競爭的農民和生產者至關重要，對消費者更重要。”

加利福尼亞州目前強制執行基於加利福尼亞橄欖油委員會 (COOC) 的標準，這些標準反映了 國際橄欖理事會標準 （國際奧委會）。 新法案將修改橄欖油和橄欖油等級的定義，並修改現行法律以反映新的美國農業部橄欖油標準。

對於法律程序而言，這很重要，因為根據弗林的說法，美國農業部的標準更好地反映了我國的標準，而不是國外的標準，特別是因為美國不是國際奧委會的成員。 美國農業部的標準還確定了一些更能反映美國及其農業利益的領域，而不是國際奧委會的標準，這些標準不是承認加州氣候和土壤的自然變化，而是地中海國家的變化。

美國農業部標准考慮了自然化學。 例如，國際奧委會標準將菜油甾醇水平設定為 4.0，而正如弗林解釋的那樣，美國農業部標准允許稍高的水平以反映其國內水平。 亞油酸水平同樣適用於新標準。

加利福尼亞州法律的全面更新，SB 818 將反映美國農業部新的橄欖油標準，其中包括弗林認為非常適合加利福尼亞州的一些區別領域。 “這是美國認識到橄欖油標準意義重大的又一步，”弗林說。 “這表明政策制定者認為橄欖油質量是一個值得關注的問題。”