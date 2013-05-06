Deoleo 呼籲為橄欖油等級命名

西班牙食品巨頭 Deoleo 希望徹底改變質量標準，並允許橄欖油的類別名稱和營銷聲明。

由於成熟市場的銷售額下滑，該公司正在大力投資新興市場，該公司表示，目前的條款包括 “特級初榨'， “處女'和 “精製橄欖油應該用對消費者更有意義的詞來代替。

它說質量評估應該去 “遠遠超出了簡單的感官方法或理化分析。”

Deoleo 將其最新年度報告的一部分專門用於該問題，稱它可能是 “有點爭議……但隨後的辯論將有助於構建我們行業的未來。”

呼籲遠離 “技術參數”

下 “客戶是質量的需求者，”這家總部位於馬德里的公司表示質量概念 “必鬚根據購買我們產品的人的意見，從技術參數轉變為主觀價值。”

為了開發超越歐洲烹飪傳統的新市場，需要重新考慮以前在地中海地區形成的質量定義。

“當今法律法規的僵化阻礙了 橄欖油行業 從用適當的命名來表達不同的產品質量，因為目前的分類是從技術特徵和性能的角度製定的，而不是消費者所感知的質量。”

新橄欖油市場的消費者習慣於無味、無色的油脂 “它幾乎不影響食物的味道，僅用於幫助烹飪過程，“它說。 “在用於煎炸的食用油中，我們或許應該談談它們的穩定性， 煙點，對食物的感官貢獻； 在用於調味品的油中，它們的感官特徵可能更重要（綠色水果、成熟水果、和諧、平衡等）。”

“遲緩的法律框架”

關於產品的命名，Deoleo表示應該可以給每一種油 “一個恰當的名稱，反映實際銷售的產品，不會誤導消費者。”

橄欖油法規應允許該部門 “使用與任何消費產品齊頭並進的命名和營銷工具。”

它說，消費者需要新的口味、質地和形式來滿足他們的實際需求。 “在麻木不仁的法律框架內，今天這一切都是不可能的，”它說。

當前系統 “防止分割”

當被問及提出了哪些新名稱時，Deoleo 的一位發言人告訴 Olive Oil Times 該公司仍在起草新條款，還不想公佈細節。 已就此問題與西班牙農業部進行了接觸，但 國際橄欖理事會 他說，將對任何提案擁有最終決定權。

“傳統的分類 “處女'， “處女'和 “精煉橄欖油將在這種新方法下被取代，該方法旨在使命名法適應產品的實際使用和消費者的期望，而不僅僅是感官（和化學）特性。”

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當前的系統阻止了可能對消費者有用的產品細分。 Deoleo 希望有更多的餘地來突出橄欖油的健康特性，例如其油酸、維生素和多酚的含量，或者其不同的用途，例如用於煎炸、調味或燒烤。

“這是關於在橄欖油法規中引入更大的靈活性……因此它們允許在每個市場上提供不同類型的橄欖油，”他說。

2011 年，Deoleo（前身為 SOS 集團）是在就擬議的諮詢期間做出回應的各方之一 澳大利亞橄欖油標準 和新西蘭。

它對該標準的反對意見包括它將成為進口石油的貿易壁壘，部分原因是 “這些類別的命名方式與世界其他地區不同，因此進口商必須對標籤進行特定更改。”

澳大利亞敦促謹慎

問她對Deoleo提議的反應， 澳大利亞橄欖協會 首席執行官 Lisa Rowntree 表示，幫助消費者與產品建立聯繫的想法很好， “但這種策略絕不能用來讓不道德的營銷人員誘騙毫無戒心的消費者購買特定產品，而實際上他們並沒有。”

“多年來，化學精煉油一直被標記為 “純'和 “light' 在澳大利亞，誘使消費者認為他們正在獲得 “低熱量油，和 “在大多數地方都是純的，意思是 “最好的'，所以說 “純”在經過漂白和除臭的油上純粹是欺騙性的。

“在這個行業能夠開始誠實和公平地發揮作用之前，我擔心的是這些提議 “華麗的營銷術語和想法將成為確保低等級油進入毫無戒心的消費者廚房的另一種方式，”朗特里說。

Deoleo 今年早些時候在中國開設了一家銷售辦事處，併計劃很快在馬來西亞、哥倫比亞和印度開設其他辦事處。