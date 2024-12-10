義大利生產商努力應對市場不穩定

義大利橄欖油產量為 穩定下降。在當前不確定性加劇的情況下，下降趨勢正在引起義大利整個橄欖油產業的擔憂。

“今年，氣候危機也對占我們橄欖產量三分之二的南部地區產生了重大影響，」國家生產者協會 Assitol 總經理安德里亞·卡拉西 (Andrea Carrassi) 告訴我們 Olive Oil Times.

“然而，在中北部地區，預計會有好的收成，但不幸的是不足以抵消南部地區的減產，」他補充道。

“更重要的是，2024/25 作物年代表了 “產量遠低於平均值。因此，我們 75% 以上的需求將不得不進口。

正常年份與非正常年份 橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。

國際橄欖理事會（IOC）的歷史資料顯示，500,000年代義大利平均每年生產近1990萬噸橄欖油。

在接下來的十年裡，這一平均產量上升到近 600,000 萬噸。 2010年至2019年間，平均年產量降至略低於357,000萬噸。五年來，產量突破300,000萬噸的只有兩次。

本年度 2024/25 作物年度的預估仍較低，生產者也面臨橄欖庫存嚴重減少的問題。

根據 ICQRF-Frantoio 義大利截至70,300年2024月底，義大利特級初榨橄欖油庫存達43萬噸，其中-%原產於義大利。

這些數字明顯低於去年同期報告的近100,000萬噸。

在此背景下，義大利統計局最近強調如何 橄欖油價格上漲 提振了義大利橄欖油的出口額。 2024 年頭 2 個月，這一數字超過了 2023 億歐元，超過了 - 年的總額。

農業食品市場服務公共研究所（Ismea）在最新報告中指出，義大利仍然是第二大橄欖油出口國和最重要的消費國。

“來自其他地中海國家（主要是西班牙）的供應占我們需求的近 50%，將國內生產的命運與國外市場緊密地交織在一起，特別是在價格波動方面，」報告指出。

全國橄欖油加工商協會 Aifo 主席 Elia Pellegrino 表示，低產量估計過於樂觀。

“自 70 月以來，我們就看到了這種情況的發生，並且幾週來我們反覆說：收益率將下降 75% 甚至 30%。遠低於預計去年僅下降 -%，」Pellegrino 告訴我們 Olive Oil Times.

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他還指出了用於自用的橄欖油產量份額。 “我們談論的可能是總收益率的 30%，」他指出。

“這意味著市場上的義大利橄欖油數量將嚴重不足。完整、真正的義大利國產產品的價格將隨之而來並保持在高位，」佩萊格里諾補充道。

伊斯梅亞表示，雖然最大生產國西班牙的價格呈下降趨勢，但義大利南部市場的價格卻在穩定上漲 數據.

大型生產商最近預測 大幅降價 隨著季節的進展，在最重要的市場。

許多義大利生產商擔心未來幾個月價格可能大幅下跌。

這種下降將影響已經因各種因素而緊張的利潤率，包括 具有挑戰性的天氣、低產量、勞力短缺和 成本上升 用於研磨、裝瓶和物流。

橄欖油生產商協會 Unaprol 主席 David Granieri， 警告 每 “大型跨國公司的目標是將我們的綠色黃金的價值減半。

“以最低價格出售的橄欖油既不是義大利的，也不是優質的；義大利語 特級初榨橄欖油 必須維持最低價格，以保護橄欖種植者和磨坊主，儘管面臨挑戰，他們仍能確保卓越的品質，」他說。

“供應鏈必須承認生產商的公平價值：沒有他們，義大利特級初榨橄欖油就沒有未來。

Confagricoltura 橄欖油聯合會主席 Walter Placida 補充說，該行業必須共同努力，保護區域性和商業性較低品種的生產商。

“我們不能將一切簡化為純粹的代數計算，」他說。 “義大利石油從未像本季那樣稀有且享有盛譽。它以前從未獲得過這樣的認可，尤其是在生產因極端變化和嚴重氣候事件而遭受破壞的季節。

“必須承認義大利特級初榨橄欖油的真正價值，」普拉西達補充道。 “我們必須密切關注投機行為和壓低價格的企圖，呼籲供應鏈中的所有利益相關者在機構的支持下採取負責任的行動。

整個行業正在動員起來應對當前形勢。

阿普利亞農民、生產者和磨坊主最近 簽 什麼被稱為 “道德契約。

該協議旨在確保生產鏈中的所有參與者（從橄欖種植者開始）獲得公平的收入，同時最大限度地減少價格投機。

義大利n 政府最近 已確立的 “橄欖油和食用橄欖圓形技術表”，由農業、糧食主權和林業部頒布法令。

許多利益相關者都對這項倡議表示歡迎，該倡議涉及國家和地區政府官員、公共農業機構以及農民、磨坊主、裝瓶商和生產商的代表。

它的目的是起草一份全面的國家計劃，概述推動該行業發展的優先事項和政策。

大型食品零售商在確定消費者的橄欖油價格方面發揮著至關重要的作用，許多協會呼籲加強與這些主要市場參與者的對話。

“從官方數據來看，直到幾個月前，經過多年的艱難，種植者的報酬達到了創紀錄的水平，這是迄今為止前所未有的，」卡拉西說。 “然而， “「低估」因素依然存在，Assitol 多年來一直強調這一點，其中最主要的是定價低估問題。

“我們長期以來一直批評的持續促銷使產品貶值，將其視為任何商品，並影響了整個供應鏈，這些供應鏈被迫在沒有公平補償的情況下運作，特別是在農業部門，」卡拉西警告說。

他擔心這些促銷活動使橄欖油成為消費者心目中的另一種低成本調味料。

“值得慶幸的是，上一次活動至少部分地改變了這種觀點：我們應該從過去的一年中吸取教訓，努力確保橄欖油最終得到應有的認可，避免大幅度折扣的擴散，」卡拉西說。

Olive Oil Times 聯繫了義大利一些最大的食品零售商，但在發表之前沒有人做出回應。