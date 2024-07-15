埃斯特雷馬杜拉植物衛生當局已確定 苛養木黴 並制定了遏制和根除措施。

當局表示 難養菌 在卡塞雷斯省巴倫西亞德阿爾坎塔拉丘陵地區的兩種岩玫瑰、兩種 Cytisus 植物和薰衣草中發現了致命植物病原體的亞種（Xylella fastidiosa fastidiosa）。

據歐洲食品安全局稱，目前尚不清楚葉緣焦枯病菌會自然感染橄欖樹，當局也確認未發現受感染的橄欖樹。

保卡 和 多路復用 亞種感染橄欖樹並導致橄欖快速衰退綜合症，該綜合症無法治愈，並且已在西班牙其他地區發現。

埃斯特雷馬杜拉植物衛生官員也發起了 根除協議，其中包括立即消除所有易受感染的植物 難養菌 50 公尺半徑內的亞種、建立 2.5 公里的緩衝區、對病媒物種進行殺蟲處理並啟動監測計畫。

埃斯特雷馬杜拉是西班牙第三大橄欖油產區，年產量 68,997 噸 2023/24 作物年度，其中 8,220 噸產於卡塞雷斯。

一樣 難養菌 自 2019 年以來，該亞種一直出現在鄰國葡萄牙，其中 多路復用 已確定亞種 2023 年，北部城市波爾圖周圍。

苛養木黴 苛養木桿菌 (Xylella fastidiosa) 是一種革蘭氏陰性細菌，因引起多種植物疾病而聞名。它是一種主要影響木質部的病原體，木質部是負責將水和養分從根部輸送到植物其他部分的植物組織。苛養木桿菌是農業和林業中的一個重大問題，因為它可以感染多種植物物種，導致經濟損失和環境破壞。這種細菌透過以植物汁液為食的昆蟲媒介傳播，例如神槍手和飛沫瓢蟲。當這些昆蟲以受感染的植物為食時，它們會獲得細菌，然後在以健康植物為食時傳播給健康植物。苛養木桿菌可以感染農作物和觀賞植物，並且它是世界各地毀滅性疾病的罪魁禍首。由苛養木桿菌引起的一些眾所周知的疾病包括皮爾斯病、柑橘雜色黃化 (CVC) 和橄欖快速衰退症候群 (OQDS)。控制木霉的努力包括使用殺蟲劑來管理昆蟲媒介，以及隔離和清除受感染的植物以防止進一步傳播。正在進行研究以製定更有效的策略來管理和預防這種細菌及其相關植物疾病的傳播。

這項發現的消息是在巴利阿里群島地方當局宣布 37 棵野生橄欖樹（被稱為 頂點，感染了 Xylella fastidiosa pauca，在 Sencelles 中被破壞。

巴利阿里自然研究所摧毀了地中海群島最大島嶼馬略卡島中心佔地兩公頃的 103 棵易受影響的樹木。

“目前，該物種的陽性病例都集中在該市公墓附近的地區，」當地議員瓊·西蒙內特告訴《馬略卡島日報》。

「（這些幹預措施）可以更好地遏制細菌，這一事實有利於保護野生橄欖樹的良好狀況，並有助於保護島嶼的其他地區和橄欖種植園免受葉緣焦枯病菌的侵害，」他補充道。

而第一個 保卡 感染被發現於 2024年初, 苛養木桿菌 最初檢測到 2016 年 - 月在巴利阿里群島。

巴倫西亞社區的多發性木桿菌爆發是該國唯一的其他活躍熱點。

截至 2024 年 26 月，當地植物衛生當局報告稱，這種細菌已感染 - 種植物，但沒有感染橄欖樹。他們也確定了三種昆蟲媒介，包括以橄欖為食的草甸唾蟲。

2018 年馬德里和阿爾梅里亞社區爆發的苛養木桿菌已被成功根除，該地區仍然沒有細菌。

與西班牙和葡萄牙一樣，葉緣焦枯病菌 (Xylella fastidiosa) 在法國發現的 – 當局稱其不太可能被根除 – 以及義大利。

既然是 首次確定 2013年，Xylella fastidiosa pauca嚴重影響了義大利最重要的橄欖油產區普利亞的橄欖油產量，並導致產量從1990年代和2000年代創紀錄的高水準持續下降。