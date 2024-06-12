希臘橄欖油價格為何沒有下跌

在希臘，原產地橄欖油價格的下降並沒有反映在零售市場上，因為消費者在超市和雜貨店購買橄欖油時仍然要花很多錢。

生產者價格為 特級初榨橄欖油 今年該國的價格幾乎下降了一半，從克里特島的每公斤 4.80 歐元到伯羅奔尼撒南部拉科尼亞的每公斤 5.30 歐元不等。

生產者價格下降了……這純粹是牟取暴利。 - Michalis Kabitakis，農業合作組織副主席

相比之下，在之前的 2023/24 作物年度， 原產地價格達到頂峰 一公斤低酸特級初榨橄欖油的價格接近 10.00 歐元。

此外，希臘橄欖油價格創下歷史新高， 主要驅動因素 造成這現象的原因是該國去年食品通膨率高漲。

“希臘農業合作組織和企業協會副主席米哈利斯·卡比塔基斯說：“去年，在產量最低的情況下，原產地價格為 9 歐元甚至 10 歐元。”

“「今年沒有 [橄欖油] 庫存來證明高價格，」卡比塔基斯補充道。 “生產商的橄欖油價格已降至 4.50 歐元至 5.50 歐元，特級初榨橄欖油每公升仍為 11.50 歐元至 14 歐元，初榨橄欖油每公升仍為 8.50 歐元至 10 歐元。這純粹是牟取暴利。

希臘消費者協會（INKA）也對橄欖油消費價格過高提出抗議，該協會負責人Yiorgos Lechouritis指責橄欖油產業和批發商進行價格投機。

業界認為 “它為去年的股票付出了高昂代價， “Lechouritis 說。 “我們再次談論的是中間人的淫穢行為和投機。從橄欖油離開生產商直到進入超市，應該對價格進行嚴格而真實的監控。

橄欖油生產者則認為，行銷人員和商人應對希臘橄欖油生產者和消費者價格之間的巨大差異負責。

“他們廉價搶購石油，然後高價賣給消費者，賺取巨額利潤，損害了生產者和消費者的利益，」西麥西尼亞錢德里諾斯農業協會在一份聲明中說道。

該協會還呼籲農民將拖拉機從田地開到希臘各地的道路和街道上，並認為 “只有透過街頭抗議和拖拉機，我們才能取得進展。

同時，有傳言稱政府將幹預限制國內散裝橄欖油貿易，這在希臘引發了爭議。

希臘家庭的普遍做法是從小規模生產商（通常是家庭的朋友或親戚）那裡購買 17 公升罐裝的新鮮特級初榨橄欖油。

繼去年達到 160 歐元或以上的創紀錄價格後，今年，一罐 17 升高品質、低酸特級初榨橄欖油的價格更可能在 100 歐元至 120 歐元之間。不過，橄欖油只能在五公升以下的容器內進行交易。

據估計，希臘每年有 60,000 萬至 70,000 萬公噸的罐裝散裝橄欖油進行交易，數量不詳。

根據 報告 根據希臘媒體報道，政府計劃對任何運輸沒有運單的 5,000 公升罐裝橄欖油的人處以 17 歐元的巨額罰款。

橄欖油生產商對這項規定提出抗議，稱該措施旨在填補政府金庫，也會影響他們的收入。

“政府計劃的措施是行不通的，其唯一目的是在難以承受的生產成本不斷上升的情況下對生產商處以懲罰性罰款，」卡比塔基斯說。

希臘政府迅速駁斥了媒體的報道，排除了對該國現有的供私人使用的17公升罐裝散裝橄欖油貿易進行任何改變的計劃。

“希臘副財政部長克里斯托斯·迪馬斯表示：“我們過去幾天聽到的消息並不屬實。” “親朋好友之間非正式地轉移少量橄欖油的情況仍在繼續，沒有任何侵權問題。