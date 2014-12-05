逆勢而上：為什麼希臘的橄欖油價格正在下跌

有關希臘特級初榨橄欖油（EVOO）批量銷售定價的最新報告顯示急劇下降。 這個怎麼可能？

- 月初，西班牙、法國、土耳其和意大利報告在此期間產量下降 2014年收穫季節，希臘 EVOO 的價格開始上漲至 3.50 歐元——支付給橄欖廠的每公斤 4.00 歐元。 這種趨勢最近發生了逆轉，價格急劇下跌。 截至上週，意大利的主要買家不願以高於 3.20 歐元的價格出價。



希臘可能處於橄欖油摻假問題的邊緣

希臘橄欖種植者被迫以較低的價格出售以彌補他們的成本，或去年歉收造成的損失。 雖然希臘的總產量將比去年慘淡的結果翻一番，但今年希臘許多地區的收成低於平均水平：如果 Thasos 的產量連續第二年比正常水平下降近 80%。 科孚島下降了 40%； 在伯羅奔尼撒的產量比平時低。 希臘中西部的阿格里尼奧（Agrinio）地區在 - 月初遭遇大雨和大風，導致橄欖掉落。 甚至出現了一種罕見的龍捲風，將橄欖樹連根拔起。 在東部的沃洛斯（Volos）等其他地區，許多農民利用食用橄欖的價格上漲，提前收穫，而不是等待橄欖磨坊開工。 其他人則一起放棄了，或者他們只是為了家人需要的油而收穫。

誰應該受到責備？

有很多責備可以解決。 希臘橄欖油廠和貿易公司正在通過向意大利買家出售產品來尋求快速周轉。 代理一百萬公斤散裝橄欖油，他們可以快速賺取高達 500,000 歐元的利潤。 他們根據意大利買家願意支付的價格調整支付給橄欖種植者的價格。 橄欖廠或經紀人的利潤被鎖定在他們買高還是低買。 此外，他們沒有將利潤投資於希臘橄欖油的營銷或促銷活動。 當面對時，他們將自己的不作為歸咎於政府和經濟危機。 我已經與一些橄欖廠老闆和合作社就這個問題進行了交談，他們證實了這一點，但他們不願意公開承認向意大利公司大量銷售橄欖油。

請參見：2014年收穫的完整報導

在經濟繁榮時期，希臘橄欖油公司的行為也沒有什麼不同。 希臘政府從未對創建橄欖油委員會或結構以保護定價和促進創新活動或銷售橄欖油表現出濃厚的興趣 希臘橄欖油 國外。 這為每個參與其中的人敞開了大門，以促進他們自己狹隘的個人和地區利益。 這對希臘橄欖油行業尤其是小型橄欖種植者來說一直是災難的根源。 有許多獨立的工廠、種植者和營銷人員成功地在國際上創造了強大的品牌，贏得了獎項和國際讚譽，但他們是例外。

兩個國家的故事

意大利人需要為他們不斷增長的市場份額提供 優質橄欖油. 他們投資於推廣和營銷他們的橄欖油，並創建了強大的品牌。 他們的努力正在得到回報。 意大利橄欖油公司還成功地將農業旅遊推廣到意大利的橄欖種植區，並取得了驚人的成果。

另一方面，希臘政府在促進希臘裝瓶和發展強大的農業和美食旅遊方面做得很少。 今年希臘有 20 萬遊客，但很少有人有機會品嚐到高品質的希臘橄欖油。 經驗豐富的品酒師會拒絕希臘大多數 4 星級和 5 星級酒店用作 EVOO 的方式。 即使向橄欖種植者提供補貼，也幾乎無法控制它們的使用方式。

冉冉升起的新星

同時，在突尼斯，自 20 年以來，出口瓶裝橄欖油的公司數量已從 46 家增加到 2012 家，突尼斯人一直在大力投資發展橄欖油生產。 突尼斯的橄欖油促銷活動瞄準了美國和歐洲，並得到了突尼斯政府增值稅零稅率農產品戰略的幫助。 今年的產量預計將超過300,000萬噸，甚至可能超過希臘橄欖油總產量（甚至超過義大利今年的產量）。 這可能是義大利人不願意再花高價購買希臘特級初榨橄欖油的原因之一； 他們可以從突尼斯以每公斤不到 3 歐元的價格購買。

希臘 EVOO 的摻假是答案嗎？

大規模 橄欖油摻假 意大利公司最近收到了大量媒體報導，並繼續引起人們的關注。 現在，希臘可能正處於類似摻假問題的邊緣。 希臘人是世界上最大的 EVOO 人均消費國，每年消費超過 18 公斤。 有這麼多 高品質希臘橄欖油 流向意大利，誰來供應希臘市場？

今年早些時候，希臘聯合政府 被推 由三駕馬車（三駕馬車一詞在希臘被廣泛使用，指自 2010 年以來歐盟委員會、歐洲中央銀行和國際貨幣基金組織的存在以及政府採取的金融措施）將希臘橄欖油與 審查 以降低希臘消費者的價格。 顧名思義，Repaso 是用熱水將橄欖醬廢料再次通過離心機的過程。 此過程用於提取第一次壓榨時留在橄欖醬中的剩餘橄欖油。 Repaso 很難檢測，因為沒有添加化學物質來從橄欖醬中提取橄欖油。 聯合政府正準備同意，但來自他們自己黨內成員的抵制。 橄欖種植者走上街頭抗議，原定的立法被放棄了。

重新進口

但是，為了準備這項新立法，一些希臘橄欖油公司開始從西班牙通過意大利進口大量 repaso 橄欖油，以便將其與希臘 EVOO 混合。

去年 50 月，當被問及這個問題時，前農村發展和食品部長 Athanasios Tsaftaris 承認發生了非法進口。 Tsaftaris 認識到西班牙橄欖油希臘化（repaso）的重大問題，並指出將加強控制以保護希臘橄欖油的質量。 西班牙 repaso 的希臘化被懷疑是希臘 EVOO 價格未能上漲的主要原因，即使 2013 年產量損失了 2.50%； 事實上，散裝銷售的 EVOO 價格已降至每公斤 - 歐元。 現在，在橄欖廠願意為 EVOO 買單之後，希臘再次傳出大量西班牙 repaso 湧入的傳言。

克里特島橄欖廠要求生產 repaso 的權利

希臘橄欖油公司迄今為止逃脫了恥辱的主要原因 橄欖油摻假 在國際層面上，這是由於 EVOO 大量出口到其他國家，其中大部分是義大利。 此外，希臘的橄欖廠不允許生產Repaso橄欖油。 橄欖醬必須用卡車運送到煉油廠，用水進行二次提取，然後使用己烷進一步提取以生產精煉橄欖油。 這就是希臘 80% 的橄欖油生產為 EVOO 的原因。 這可能很快就會改變。 克里特島橄欖廠和裝瓶商協會最近向希臘政府發出呼籲，允許他們在生產特級初榨橄欖油的同一家橄欖廠中生產 repaso。 他們提到了高用水量和浪費等環境問題，以及他們希望獲得更多利潤的願望。 世界市場上對 repaso 的需求不斷增加，但他們卻無法提供。 如果 repaso 在同一個橄欖磨坊中生產並並排存放在罐中，那麼摻假的可能性就會增加。

由於去年沒有儲備庫存，而且意大利以較低的價格從橄欖廠購買了大部分 EVOO，有傳言稱 EVOO 的摻假再次發生。 每個人都想到的問題是：明年希臘消費者將購買哪種類型的 EVOO？

