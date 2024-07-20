翁布里亞開闢了全年油脂旅遊之路

翁布里亞為遊客提供了以世界各地為中心的豐富活動和體驗 特級初榨橄欖油.

通常稱為 “義大利中部地區因其在該國的地位和自然財富而被稱為“意大利的綠色心臟”，是藝術、歷史和橄欖遺產的熔爐，為 油脂旅遊.

我們地區產量雖小，不到全國產量的百分之三，但其油品質量卻享有盛名。 - Paolo Morbidoni，翁布里亞 PDO 橄欖油之路總裁

“翁布里亞堪稱油脂旅遊領域的開拓者，今年，標誌性活動 Frantoi Aperti（開放磨坊），即該地區製粉設施的開放日，已達到 27 個th 版，」導演丹妮拉·塔巴里尼 (Daniela Tabarrini) 說道。 Strada dell'Olio DOP 翁布里亞（翁布里亞 PDO 橄欖油路）。

“今天，這是一場受到橄欖油愛好者讚賞的綜合活動，這要歸功於穩定、高效的運營商網絡，他們協同工作，」她補充道。

“在翁布里亞原產地保護橄欖油之路的保護下，全年都會開展多項舉措，其中生產者不僅是農民，而且還是經驗豐富的人，」她告訴我們 Olive Oil Times. “因此，即使在收穫季節之外，橄欖油公司也成為人們關注的焦點，遊客全年都可以通過其優質的特級初榨橄欖油來了解該地區。

作為電路的一部分 義大利的橄欖油之路, 翁布里亞 PDO 橄欖油之路是一個非營利組織 促進 該地區的橄欖景觀 和 石油生產。它擁有約 90 名成員，將公共機構和公司聚集在一起，包括工廠、農場和酒店機構。今年，它慶祝了運營 20 週年。

“橄欖油旅遊現在是一個不斷擴大的行業，具有巨大的發展潛力，但當我們二十年前開始時，它代表了一個挑戰，因為它是一個邊緣問題，或者沒有被橄欖油運營商考慮到， 「翁布里亞原產地保護組織主席保羅·莫比多尼（Paolo Morbidoni）說橄欖油路。

“從那時到最近，工廠每年在收穫期間只開放幾個月，」他補充道。 “隨著油旅遊的發展，這個時間被延長，企業盈利能力提升的空間更大。

特拉西梅諾湖中數百年歷史的橄欖園和 Isola Polvese 城堡的鳥瞰圖（照片：Pierpaolo Metelli，Strada dellOlio PDO 翁布里亞檔案館）

“現在，我們可以說，我們向遊客開放並致力於提供優質接待服務的提議是一個具有前瞻性的概念，隨著時間的推移，它產生了我們今天所取得的成果，」莫比多尼繼續說道。 “我們所有的舉措確實在每個季節都吸引了許多遊客。

該協會的下一次活動定於 10 月 - 日舉行th 和7月-日th。作為節日的一部分，音樂會將在數百年歷史的橄欖園和靈性場所等令人回味的場所舉行 “橄欖樹和修道院之間的音樂。

然後，Frantoi Aperti 將啟動收穫，捕獲 奧利奧諾沃 (Olio Nuovo) 的動力，新鮮壓榨的特級初榨橄欖油，在許多翁布里亞村莊的工廠中推出。從 19 月 - 日起，每個週末都會舉辦適合成人和兒童的藝術、音樂和美食活動th 到11月16th 在下一版期間。

二月翁布里亞 PDO 預覽期間，在馬焦內湖漁民合作社享用午餐（照片：Pierpaolo Metelli，Strada dell'Olio PDO 翁布里亞檔案館）

“收穫後，農民需要一些時間來獲得各種認證並創造一些混合物，這使我們能夠延長和淡化特級初榨橄欖油的傳播，」塔巴里尼說。 “翁布里亞 3A 農業食品科技園區負責原產地名稱保護 (PDO) 的認證。

“之後，特級初榨橄欖油將準備參加翁布里亞綠金獎，該獎項構成了翁布里亞綠金獎的區域評選。 埃爾科爾奧利瓦里奧 全國比賽，」她補充道。 “透過這些活動，特級初榨橄欖油連續幾個月成為明星。

Strada dell'Olio 的傳播專業人士也舉辦了一場活動，正式啟動橄欖油宣傳活動： ANTEPRIMA Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria（翁布里亞 PDO 特級初榨橄欖油預覽）。

第三屆於19月-日舉行th 第一和第二th，當時向記者和專家展示了當前收穫的一些最好的產品。

預覽的參與者參加了各種活動，包括在貝托納鎮博物館品嚐橄欖油。

在貝托納鎮博物館的導遊帶領下品嚐橄欖（照片：Pierpaolo Metelli，Strada dell'Olio PDO 翁布里亞檔案館）

在佩魯吉諾和埃爾·格列柯等過去藝術家的傑作的簇擁下，他們在翁布里亞綠金競賽小組負責人的指導下，對代表翁布里亞原產地保護組織五個分區的特級初榨橄欖油進行了感官分析——Colli Amerini、奧爾維塔尼山、馬塔尼山、特拉西梅諾山和阿西西-斯波萊託山。

與會者還參觀了該地區的三家工廠：Frantoio Decimi、Frantoio Giulio Mannelli 和 Frantoio Ercolanetti。

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“這次預覽也是推出Evo & Art Experience 的機會，該體驗由兩條oleotourism 行程組成：Dolce Agogia Tour 和Moraiolo Tour，貫穿兩個PDO 區域：特拉西梅諾湖山和阿西西-斯波萊託山。塔巴里尼說。

“它們引導人們發現風景、歷史和藝術遺產，包括享受該地區美食和美酒的機會，」她補充道。 “我們設計的行程是為了滿足專業人士和愛好者的期望。

Dolce Agogia 之旅以特拉西梅諾湖的典型橄欖品種命名，特別關注畫家佩魯吉諾的地區。

在導遊的帶領下參觀帕尼卡萊的聖塞巴斯蒂安教堂並欣賞 “ 佩魯吉諾的《聖塞巴斯蒂安殉難》畫作（照片：Pierpaolo Metelli，Strada dell'Olio PDO 翁布里亞檔案館）

它覆蓋了帕尼卡萊(Panicale) 的村莊，其中有聖塞巴斯蒂安教堂(Church of Saint Sebastian) 的壁畫，上面有聖塞巴斯蒂安(Saint Sebastian) 的殉難壁畫，以及馬焦內(Magione) 的一個小村莊聖費利西亞諾(San Feliciano)。在這裡，遊客可以在湖中漁民合作社享受釣魚體驗，乘船遊覽波爾維塞島，參觀其數百年歷史的橄欖樹林，然後在漁民旅館享用午餐。

旅遊團邀請參觀者參觀該地區的工廠：Agello 的 Frantoio Centumbrie、Castiglione del Lago 的 Oleificio Cooperativo Pozzuolese 和 Magione 的 Frantoio Luca Palombaro。

莫拉伊奧洛之旅(Moraiolo Tour) 以阿西西-斯波萊托(Assisi-Spoleto) 山區種植的橄欖品種命名，涵蓋該地區和一些聯合國教科文組織遺產地，如克利通諾河畔坎佩洛(Campello sul Clitunno) 的克利通諾神廟(Tempietto del Clitunno) 和斯波萊托(Spoleto) 的聖薩爾瓦託大教堂(Basilica di San Salvatore)。

此外，行程還包括斯佩洛及其聖母瑪利亞教堂；特萊維 (Trevi)、橄欖文明博物館和聖瑪麗亞淚水教堂 (Church of Santa Maria delle Lacrime)；以及穿過的羅馬渡槽的痕跡 橄欖帶 阿西西和斯波萊託之間。

二月翁布里亞 PDO 預覽期間參觀貝托納的一家工廠（照片：Pierpaolo Metelli Strada dellOlio 翁布里亞 PDO 檔案）

參與者可以參觀的地區的工廠有斯佩洛 (Spello) 的 Frantoio di Spello；弗利尼奧 (Foligno) 的 Frantoio Clarici、Antico Frantoio Petesse 和 Frantoio Luigi Tega；弗裡奧·奧利奧·特雷維 (Frantoio Olio Trevi) 和弗朗托奧·高登齊 (Frantoio Gaudenzi) 在特雷維；克利通諾河畔坎佩洛 (Campello sul Clitunno) 的 Frantoio Marfuga 和 Frantoio Gradassi 以及斯波萊托 (Spoleto) 的 Frantoio del Poggiolo Monini。

翁布里亞 PDO 橄欖油之路的所有舉措都是與該協會的 30 多家餐廳成員（被指定為 EvooAmbassadors）合作組織的。這些是中高端餐館，致力於使用和推廣會員公司和參加翁布里亞綠金競賽的公司的特級初榨橄欖油。

“餐廳可以被視為該地區的 “資訊辦公室。午餐和晚餐是突出特級初榨橄欖油並擴大優質產品用戶受眾的理想時機，」Evoo 大使 Morbidoni 說。

他與主廚 Giancarlo Polito 一起是蒙託內小村莊 Locanda del Capitano 和 Tipico Osteria dei Sensi、米其林 BIB Gourmand 和 Slow Food Snail 餐廳的贊助人。

2 月翁布里亞 PDO 預覽期間，EvooAmbassador 廚師準備了晚餐（照片：Pierpaolo Metelli，Strada dell'Olio PDO 翁布里亞檔案館）

“EvooAmbassador 餐廳的菜單中至少包含三種會員公司的特級初榨橄欖油，」他解釋道。 “消費者可以真正感受到高品質特級初榨橄欖油在膳食中的不同之處，並通過 EvooAmbassador 向他們提供有關產品和生產商的信息來激發他們加深知識。

翁布里亞 PDO 橄欖油之路總裁補充說，要實現這一切，從一開始就相信網路的價值至關重要，這促使所有合作夥伴團結一致地工作。

“一切都源自於共同的想法，即聯合起來不僅是為了擁有更多的經濟實力，也是為了相互支持，」他說。 “然後，我們聚集了最好的公司並不斷提高標準。事實上，我們地區的產量雖小，不到全國產量的百分之三，但其油品質量卻贏得了很高的聲譽。

“今天，我們幾乎可以全年有效地傳播翁布里亞的特級初榨橄欖油。 “這要歸功於公司和公共機構共同開展的高品質工作。翁布里亞 PDO 橄欖油之路 20 年來所弘揚的最偉大價值觀之一就是共同努力造福所有人的重要性。