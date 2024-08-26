義大利警方解釋橄欖油詐騙是如何進行的

詐欺和假冒行為繼續給橄欖油行業帶來重大挑戰。

在世界上最大的橄欖油生產國之一的義大利，專門的警察部隊積極打擊非法食品貿易，並明確關注 橄欖油摻假.

真正的高品質橄欖油是犯罪組織的主要目標。假橄欖油被錯誤地標記為 PDO（受保護的原產地名稱）或 PGI（受保護的地理標誌），損害了合法生產商的利益，並對消費者的健康構成嚴重風險。

特級初榨橄欖油等產品的價格非常低，通常是低品質油的標誌，很可能是進口的或與種子油混合的。 - 米歇爾‧阿瓦尼亞萊 (Michele Avagnale)，憲兵健康防護小組指揮官

對於犯罪者來說，假冒優質食品可以帶來豐厚的利潤。這種趨勢在義大利美食的許多主食中都很普遍，其中橄欖油是一個特別有利可圖的目標。

農業和林業政策部下屬機構中央農產品品質保護和反詐欺監察局（ICQRF）報告稱，僅 2023 年就有 380 噸非法橄欖油產品，價值超過 2 歐元。

“特級初榨橄欖油與 PDO 和 PGI 一樣，都是優質產品，數量和市場份額都在持續增長。 Olive Oil Times.

“義大利的橄欖油產業涉及眾多關鍵參與者，從生產商和橄欖加工廠到初級和二級加工產業，以及購買義大利和外國橄欖油以生產混合物或裝瓶並將其出售給最終分銷公司的公司， 」Avagnale 解釋道。

“類似類型和 橄欖油的等級 可以合法混合，」他補充道。 “歐盟立法規定，合法的特級初榨橄欖油混合物僅由屬於同一商業類別並完全符合特級初榨橄欖油法規的特級初榨橄欖油組成。

這就是非法混合發揮作用的地方，破壞市場並對消費者健康構成潛在威脅。

“當我們談論食品詐欺時，我會談論有形損害而不是風險因素，」阿瓦尼亞爾說。 “食品詐欺對公眾健康構成嚴重威脅。犯罪分子試圖透過銷售與標籤上的說明不符的產品來欺騙消費者。

米歇爾·阿瓦尼亞萊中校指揮著一支致力於打擊和防止食品詐欺的國家警察部隊。 （照片：憲兵隊NAS）

阿瓦尼亞萊警告說，食品詐欺會以多種方式造成損害，對消費者、企業和國家造成經濟損失。

“由於含有有害物質或改變營養平衡的食品可能會在市場上銷售，公共健康也可能受到損害。 “非法混合涉及將初榨或特級初榨橄欖油與劣質油混合，稱為 “蘭潘特。然後對這些油進行處理，以消除任何感官或化學缺陷。

也利用先進的混合技術來實現 橄欖油欺詐.

“非法混合還可能涉及將不合格產品的容器與含有優質油的容器連接起來，透過專門的軟體將它們混合，」阿瓦尼亞萊說。 “使用該軟體，犯罪分子可以生產出感官和化學參數符合標準的產品。 歐盟法規 特級初榨橄欖油。

該技術的普及使犯罪組織能夠改善其行動，並利用橄欖油的受歡迎程度來獲利。因此，NAS 也必須增強其技術和方法。

“多年來，農產品犯罪不斷發展。 “它不再涉及透過隨機抽樣很容易檢測到的粗製濫造的假冒產品，例如將特級初榨橄欖油與大豆油、向日葵油或棕櫚油以及葉綠素或β-胡蘿蔔素部分或完全混合。

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“如今，這些犯罪涉及更加複雜的詐欺行為，因此很難透過標準的科學分析來發現，」他補充道。 “我們經常需要依賴遺傳或其他實驗分析。在某些情況下，在混合之前應檢查每批橄欖油。

“此外，包裝和標籤方法也取得了進步。 “高品質材料和富有想像力的名稱的使用使得識別不合規產品變得更加困難。

NAS 調查可能涉及環境和電話監視、檢查、控制、比較​​以及廣泛的紙本和電子文件分析。

“此外，公司經常透過空殼公司網路進行運營，並使用虛假發票系統，使商業交易的重建變得複雜化。 “這些公司通常與領導人物有聯繫。

“最終，調查活動往往需要國際組織的參與和具體的法律支持，」他補充道。 “經過多次調查發現，一些產品在一個國家購買，在另一個國家加工，然後在其他地方銷售，這使得控制變得更加困難。

超過 1,000 名 NAS 代理商部署在義大利各地，構成整個歐盟範圍內更廣泛的食品和藥品安全網絡的一部分

義大利執法部門與國家和國際機構的協調使得一些最嚴重的事件得以解決。 防偽效果顯著 在多個橄欖油生產國進行反詐欺行動。

最多 近期大規模操作 涉及在義大利南部普利亞地區發現超過 71 萬噸非法油性物質。

“對於橄欖油，NAS 的調查通常從現場檢查開始，通常是由消費者或協會的報告發起的，」Avagnale 說。

NAS 透過採樣和廣泛的實驗室分析來驗證是否符合法規。

“當發現不合規產品時，我們會立即實施保障程序。 “這些措施包括暫停營業執照、撤回特定產品以及開展與生產鏈、可追溯性和商業分銷相關的進一步核查活動。

為了幫助打擊食品和橄欖油詐欺的國際性質，歐盟範圍內的警報系統，例如 RASFF（食品和飼料快速警報系統），已納入 NAS 活動。

“該工具成立於 1970 世紀 - 年代末，現已發展到包括與食品以及寵物食品接觸的材料和物體，」Avagnale 說。 “該系統可在線訪問，允許所有參與者即時共享、激活和通知相關資訊。

Avagnale 強調，消費者可以在減少和打擊食品詐欺方面發揮至關重要的作用，特別是在橄欖油領域，並列出了消費者可以遵循的一些簡單建議：

從值得信賴的商店和市場購買產品，而不是從臨時供應商購買；

學習如何辨識原料、其來源和歷史；

購買前仔細閱讀產品標籤，了解食品的特定成分（配料、添加劑、防腐劑）、儲存方法、保存期限、生產者名稱、生產批次、原料產地；

優先選擇時令食品 “ 供應鏈短”或 “ 零公里”，並選擇健康的、最好是自製的膳食；

供應鏈短”或 零公里”，並選擇健康的、最好是自製的膳食； 警惕成分眾多、標示不清或難以辨認的過度加工食品；

學習辨識食物的獨特特徵；

低價交易需謹慎。

“特級初榨橄欖油等產品的價格非常低，通常是低品質油的標誌，很可能是進口的或與種子油混合的，」阿瓦尼亞萊說，並提供了NAS 對橄欖油欺詐調查的具體例子。

橄欖油原產地的高價格使得假冒特級初榨橄欖油特別有利可圖。 （照片：憲兵隊NAS）

“它導致司法承認所有參與者的刑事責任，導致各種監禁和額外處罰，包括貿易禁令，」他說。

調查從文件搜索開始，發現了手寫筆記本和文件夾，其中包含隱藏在活板門內的非帳本記錄。

“受訪的公司採用金字塔結構運作：董事會主席領導該組織，管理社區內石油貿易，指導員工組裝每批產品，並監督化學實驗室的工作，」阿瓦尼亞萊說。

“接下來是行政總監，在主席缺席期間代替主席負責管理與銀行的關係，」他補充道。 “至於員工，一名負責大宗產品的市場投放，另一名則擔任銷售代表。

同時，Avagnale 表示，另一名員工負責產品的組成、組裝和過濾，然後存放在公司的倉庫中。

“他經常負責混合產品，嚴格遵循主席的指示，」Avagnale 補充道。 “此外，該公司還聘請了一名行政人員負責更新國家農業資訊服務（SIAN）。

SIAN 是一個強制性的電子登記冊，公司必須記錄初榨和特級初榨橄欖油的每次輸入、提取和混合。 “它是由 ICQRF 等外部實體監督的廣泛控制系統的一部分，」Avagnale 說。

“根據義大利刑法第 484 條，主席、董事和負責維護 SIAN 登記冊的員工被指控共謀偽造記錄和通知。 “他們在系統中輸入了有關公司儲存的批次油的購買、運輸和加工的虛假數據，意圖銷售初榨和特級初榨橄欖油。

“會計和非會計文件之間的比較、SIAN 電子登記的結果以及監視活動顯示，官方記錄的內容與銷售的內容之間存在差異，這表明該公司努力向監管機構隱瞞欺詐行為，」Avagnale 解釋道。

涉嫌的詐欺分為與產品感官特徵有關的商業詐欺和涉及非法混合的地理來源詐欺。

“在針對與產品感官特徵相關的詐欺行為的調查中，調查人員除了分析會計和非會計記錄外，還利用了環境和有線監控，」阿瓦尼亞萊說。

“使調查人員能夠對事件進行詳細而準確的了解的是那些貼有標籤的筆記本、手稿和資料夾。 “內部削減和其他類似記錄，」他補充道。 “非法活動涉及國內和國際大批量橄欖油批發。

阿瓦尼亞萊表示，這些文件詳細說明了該公司如何從西班牙和義大利批量進口蘭潘特橄欖油，然後進行混合、裝瓶並將產品貼上特級初榨橄欖油的標籤。

“這得到了內部實驗室進行的化學物理和感官控制的支持。 “這些材料是不規則的，由過氧化物和酸度非常高的產品組成。

“此外，由於使用不同性質和來源的原料，大量橄欖油的來源和品質也有所不同，」他補充道。 “然而，它們被賣給買家並貼上特級初榨橄欖油或100% 義大利特級初榨橄欖油的標籤，導致根據《義大利刑法典》第515 條和第517 條之二提出商業詐欺指控，濫用原產地保護使情況更加嚴重標記。