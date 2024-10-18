立陶宛隊在第七屆橄欖採摘錦標賽中獲勝

來自波羅的海國家立陶宛的一支隊伍在克羅埃西亞舉行的第七屆世界橄欖採摘錦標賽中獲勝 布拉奇島.

這項獨特的比賽在波斯蒂拉市附近的聖約瑟普教區橄欖園舉行。來自具有橄欖油生產傳統的地中海國家和其他沒有橄欖園的國家的十三支隊伍參加了比賽。

“在總共 52 位參賽者中，多達 70% 的參賽者來自不種植橄欖的國家，」波斯蒂拉旅遊局局長 Ivana Jelinčić 說道，該局與當地農業合作社共同組織了這次活動。

每個團隊由四名成員（兩名女性和兩名男性）組成，試圖在 45 分鐘內採摘盡可能多的橄欖。每位參賽者都獲得了一個袋子來攜帶收穫的橄欖。時間結束後，各組聚集並秤橄欖。

比賽開始

立陶宛，完賽 去年第六名，以大比分獲勝，收穫90.2公斤。克羅埃西亞隊， 2023年獲獎，挑了77公斤，緊接著 波蘭隊74.2公斤。

地方 團隊 總計（公斤） 1 立陶宛 90.2 2 克羅埃西亞 77.0 3 波蘭 74.2 4 數字游牧民 72.2 5 美國 68.2 6 Serbia 67.4 7 愛爾蘭 66.8 8 United Kingdom 62.4 9 秘魯 59.8 10 瑞典 55.4 11 拉脫維亞 55.2 12 阿爾巴尼亞 46.2 13 斯洛伐克 46.0

“我們沒有橄欖，但我們有採摘蘋果、櫻桃、李子和馬鈴薯的經驗。 “這也與我們熱愛橄欖油有關。

“我們非常高興和滿足，因為成為最好的中的最好是一件特別的事情，我們將終生銘記，」他補充道。

採摘後，橄欖立即在波斯蒂爾斯卡農業合作社進行碾磨，每位參賽者都會收到一瓶紀念橄欖 特級初榨橄欖油.

“我們慶祝橄欖並在全世界傳播橄欖種植文化，」耶林西奇說。

在等待結果和新世界冠軍加冕的同時，參與者沉浸在島上的歷史、文化和豐富的遺產中，包括參觀普奇甚切、維多瓦戈拉和什克里帕的橄欖油博物館。

除了 布拉奇原產地保護組織 特級初榨橄欖油、當地葡萄酒和美食，參與者品嚐了在 2024 年倫敦國際葡萄酒與烈酒大賽上獲獎的最佳克羅埃西亞杜松子酒 Poetica。

“Poetica 已連續第二年成為世界橄欖採摘錦標賽的合作夥伴，儘管它為我們的賽事做出了貢獻，但我們似乎對他們的產品進行了補充，因為他們的Poetica Olive Infused Gin（注入了Oblica 品種的Brač 橄欖）贏得了冠軍在倫敦比賽中以 92 分（滿分 100 分）獲得銀牌，」Jelinčić 說道。

錦標賽在帕斯圖拉酒店大廳舉行頒獎典禮後正式結束。

2024 年橄欖採冠軍：立陶宛隊

除了計畫的競爭部分外，還舉辦了許多品嚐、遊覽和社交活動，以便參與者可以體驗波斯提爾和擁有數百年橄欖油生產傳統的布拉奇島。

島上最早的橄欖種植記錄是在羅馬旅行作家斯特拉波 (Strabo) 的手稿中發現的。st 西元前世紀。戴克里先皇帝在 3 年中提到了橄欖種植rd 世紀以來，透過嫁接野生橄欖樹在未開墾的地區種植橄欖。

有趣的故事也來自16th 10 世紀，威尼斯參議院頒布法令，任何損壞或砍伐橄欖樹的人都將被驅逐出布拉奇，長達 - 年。此外，島上常見的聘金包括新郎種植橄欖樹。

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種植和保護橄欖樹的悠久歷史使 500,000 世紀末布拉奇地區種植了 18 萬棵橄欖樹th 世紀以來，該島貢獻了克羅埃西亞南部達爾馬提亞地區生產的多種橄欖油。

島上約有一百萬棵橄欖樹，佔其農業的三分之二。 Oblica 是最常見的品種，因為它能抵抗乾旱和風，並且能夠在貧瘠的岩石土壤中茁壯成長。

多年來，布拉奇的橄欖油生產商展示了他們的產品質量，在國際橄欖油展覽會上贏得了一系列獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition.

“我們正在證明農業和旅遊業可以相輔相成。 “這就是我們如何確保當地人獲得真實的旅遊體驗和健康愉快的生活。”

就連第四次參加比賽的 Digital Nomads 的總裁兼創始人揚·德容 (Jan de Jong) 也沒有掩飾自己的滿意。他說橄欖有多種象徵意義，與數位遊牧民族非常匹配。

今年的參賽者

旅遊業早已認識到世界橄欖採摘錦標賽的成功。

該活動榮獲2019年創意旅遊網路獎最佳創意體驗獎，並在2020年Fitur國際旅遊貿易博覽會上獲得另一個獎項。

“該獎項是一種巨大的認可，但也是不斷進步的義務。」傑林西奇說。 “謝謝大家，明年再見。