近年來的報道 過早落果 隨後義大利北部橄欖園的產量損失穩定增加.

已經提出了許多原因，包括極端天氣和 氣候變化 不明真菌感染、入侵害蟲或上述所有情況的組合。

然而，過去一年的研究強烈表明 棕色有紋蝽 (海藻）是主要驅動力。

H.哈利斯原產於中國、日本、朝鮮半島和其他亞洲地區，據信於 1990 世紀 - 年代末期意外引入北美。

自此，它已成為重要的農業害蟲。這種細菌具有高度雜食性，很容易傳播到新的食物來源，到 2010 年，光是蘋果作物每年就造成至少 37 萬美元的損失。

這種昆蟲在歐洲的傳播也遵循類似的模式。據信它是通過瑞士引入非洲大陸的，並於 2021 年到達英國。

它還到達了土耳其，據稱該蟲害已導致阿爾特溫省榛果產量下降 20%，預計損失將上升至 50%，即 1 億美元的損失。

一個2023 研究 發表在《昆蟲》雜誌上，旨在描述昆蟲造成的損害 H.哈利斯 對橄欖果實的影響及其對過早落果和果實品質的影響。

該研究是在義大利北部和中部的橄欖樹林中進行的，利用自然觀察和受控田間實驗。

現場實驗分析了影響 H.哈利斯 在果實的兩個發育階段：坑前硬化和坑後硬化。

結果表明，高密度 H.哈利斯 導致坑前硬化階段過早落果顯著增加，在坑後硬化階段則較不明顯。

化學分析顯示受影響橄欖的酚類成分有顯著變化，受損的果實具有更高濃度的酚類化合物，例如 橄欖苦苷.

這些酚類化合物在植物的防禦機制中發揮作用，表明 H.哈利斯 餵食透過在樹上引起壓力來觸發這些機制。

這些升高的酚類含量可能會影響橄欖油的產量和質量，因為酚類化合物是橄欖油風味和品質的核心。 對健康的益處.

進一步 研究於 2024 年 - 月發表在《經濟昆蟲學雜誌》上，旨在確定義大利北部多個橄欖園過早落果的原因。來自維羅納大學和帕多瓦大學的研究人員首先檢查掉落的橄欖，尋找真菌感染或昆蟲進食活動的證據。

從健康和脫落的橄欖中分離出真菌物種。然而，研究發現健康橄欖和脫落橄欖中的真菌存在沒有顯著差異。

此外，大多數鑑定出的物種都是常見的內生菌，與橄欖樹具有普遍的互利關係，這表明真菌感染並不是觀察到的橄欖掉落的原因。

相較之下，試驗表明，臭蟲的數量與過早落果的程度之間存在很強的相關性。

根據 2023 年研究的結果，最嚴重的損害是在橄欖核完全硬化之前的果實發育早期階段造成的。

研究發現，臭蟲的進食會導致種子壞死，進而導致樹木過早落果。該團隊從這些結果中得出結論： H.哈利斯 是橄欖早期落果的主要驅動因素，蟲害最嚴重導致果實損失最嚴重。

研究人員建議受影響的農民採取綜合害蟲管理策略，包括物理排除和有針對性的殺蟲劑使用。

鑑於這種和其他入侵性害蟲物種的不斷蔓延，他們也強調需要 未來的研究 轉化為更永續和可擴展的控制方法。