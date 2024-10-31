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研究顯示臭蟲導致義大利神秘落果

在義大利和希臘的橄欖園中已經發現了棕色有紋蝽。現在越來越多的證據表明它的存在與義大利北部的早期水果掉落有關。

褐栗色臭蟲
通過西蒙根
31年2024月16日31:- UTC
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褐栗色臭蟲

近年來的報道 過早落果 隨後義大利北部橄欖園的產量損失穩定增加.

已經提出了許多原因，包括極端天氣和 氣候變化 不明真菌感染、入侵害蟲或上述所有情況的組合。

然而，過去一年的研究強烈表明 棕色有紋蝽 (海藻）是主要驅動力。

請參見：入侵的綿羊摧毀了西班牙東部的橄欖園

H.哈利斯原產於中國、日本、朝鮮半島和其他亞洲地區，據信於 1990 世紀 - 年代末期意外引入北美。

自此，它已成為重要的農業害蟲。這種細菌具有高度雜食性，很容易傳播到新的食物來源，到 2010 年，光是蘋果作物每年就造成至少 37 萬美元的損失。

這種昆蟲在歐洲的傳播也遵循類似的模式。據信它是通過瑞士引入非洲大陸的，並於 2021 年到達英國。

它還到達了土耳其，據稱該蟲害已導致阿爾特溫省榛果產量下降 20%，預計損失將上升至 50%，即 1 億美元的損失。

一個2023 研究 發表在《昆蟲》雜誌上，旨在描述昆蟲造成的損害 H.哈利斯 對橄欖果實的影響及其對過早落果和果實品質的影響。

該研究是在義大利北部和中部的橄欖樹林中進行的，利用自然觀察和受控田間實驗。

現場實驗分析了影響 H.哈利斯 在果實的兩個發育階段：坑前硬化和坑後硬化。

結果表明，高密度 H.哈利斯 導致坑前硬化階段過早落果顯著增加，在坑後硬化階段則較不明顯。

化學分析顯示受影響橄欖的酚類成分有顯著變化，受損的果實具有更高濃度的酚類化合物，例如 橄欖苦苷.

這些酚類化合物在植物的防禦機制中發揮作用，表明 H.哈利斯 餵食透過在樹上引起壓力來觸發這些機制。

這些升高的酚類含量可能會影響橄欖油的產量和質量，因為酚類化合物是橄欖油風味和品質的核心。 對健康的益處.

進一步 研究於 2024 年 - 月發表在《經濟昆蟲學雜誌》上，旨在確定義大利北部多個橄欖園過早落果的原因。來自維羅納大學和帕多瓦大學的研究人員首先檢查掉落的橄欖，尋找真菌感染或昆蟲進食活動的證據。

從健康和脫落的橄欖中分離出真菌物種。然而，研究發現健康橄欖和脫落橄欖中的真菌存在沒有顯著差異。

此外，大多數鑑定出的物種都是常見的內生菌，與橄欖樹具有普遍的互利關係，這表明真菌感染並不是觀察到的橄欖掉落的原因。

相較之下，試驗表明，臭蟲的數量與過早落果的程度之間存在很強的相關性。

根據 2023 年研究的結果，最嚴重的損害是在橄欖核完全硬化之前的果實發育早期階段造成的。

研究發現，臭蟲的進食會導致種子壞死，進而導致樹木過早落果。該團隊從這些結果中得出結論： H.哈利斯 是橄欖早期落果的主要驅動因素，蟲害最嚴重導致果實損失最嚴重。

研究人員建議受影響的農民採取綜合害蟲管理策略，包括物理排除和有針對性的殺蟲劑使用。

鑑於這種和其他入侵性害蟲物種的不斷蔓延，他們也強調需要 未來的研究 轉化為更永續和可擴展的控制方法。

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