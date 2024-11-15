川普當選後西班牙餐桌橄欖產業處於邊緣

當選總統唐納德·川普在競選聲明中暗示將對歐洲輸美產品徵收新關稅，這給西班牙食用橄欖產業帶來了沉重壓力。

生產商和出口商認為，歐盟必須立即解決新關稅的可能性。

食用橄欖出口商協會 (Asemesa) 秘書長安東尼奧·德莫拉 (Antonio de Mora) 表示，美國對西班牙食用橄欖徵收關稅，過去 260 年已導致西班牙食用橄欖出口損失 - 億歐元，原因是 採取的措施 在川普上屆政府期間。

De Mora 解釋說，隨著運往美國的食用橄欖數量減少，西班牙生產商的市佔率縮小了 70%。

“我們失去了這些出口，而埃及、土耳其和摩洛哥等競爭國家則擴大了自己的出口，」德莫拉告訴南方運河電台。

該出口商協會指出，歐盟很快就關稅問題與中國對峙，甚至宣布了針對歐洲出口產品可能徵收的新關稅的反制措施。

他們敦促布魯塞爾在解決預期的美國關稅問題上採取類似的積極立場。

據報道，川普已任命前美國貿易代表羅伯特·萊特希澤(Robert Lighthizer)作為貿易顧問加入他的新政府。

德莫拉也強調，川普曾多次提到可能對歐盟對美國的所有出口產品提高 60% 至 -% 的關稅。

出口商擔心，這樣的上調將增加現有關稅，對食用橄欖產業帶來負擔。

西班牙農業食品合作社食用橄欖部門總裁加布里埃爾·卡貝洛(Gabriel Cabello)指出，自美國大選以來，整個西班牙食用橄欖產業存在廣泛的擔憂和不確定性。

卡貝洛警告說，影響可能遠遠超出食用橄欖產業。

“當波音與空中巴士發生衝突時 最終達成協議，美國考慮延長 現有關稅 從食用橄欖到綠橄欖和橄欖油，儘管該決定被推遲了五年，其中三年已經通過，」他說，暗指多年來對橄欖行業構成挑戰的長期爭端。

“我們面臨這些關稅六年了，儘管有兩個 世貿組織有利的裁決 為了解除這些限制，歐盟沒有採取任何行動來解決問題，因為我們只是一個小部門。對於較大的行業，他們可能會採取不同的行動，」卡貝洛補充道，並暗示汽車行業可能會徵收新關稅。

代表西班牙農民和牧場主的協會 Unión de Uniones 發布了一份 report 凸顯了西班牙對美國戰略出口的重要性。

就價值而言，橄欖油及相關產品脫穎而出，成為重要的出口類別，超過任何其他銷往美國的西班牙食品

該協會表示，新關稅將對出口量較大的產品產生更嚴重的影響。

“這項措施......將對橄欖油等產品產生不成比例的影響，橄欖油占美國農產品出口總額的 29.5%，739 年銷售額超過 2023 億歐元。

聯盟強調歐盟應與當選總統進行談判，提醒川普政府發動貿易戰將對雙方產生負面影響。

他們認為，歐盟可以對美國戰略出口產品實施反制措施，包括杏仁、汽車產品、科技、酒類和奢侈品。

“我們應該在這個問題上保持警惕，而不僅僅是食品出口問題。我們已經知道川普會毫不猶豫地用飛機換橄欖，」工會評論道。 “歐盟必須有效管理這種情況並進行談判，以確保農產品出口不會被用作討價還價的籌碼。

農業合作社主席拉斐爾·桑切斯·德普埃爾塔強調，美國對西班牙橄欖油和食用橄欖徵收關稅 “沒有道理。

“徵收關稅是為了保護您的產品免受外部競爭，但美國橄欖油生產具有像徵意義，唯一的結果是 對美國消費者課稅 必須付出代價，」桑切斯·德普埃爾塔總結道。