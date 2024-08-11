儘管西班牙政府不斷努力降低食品價格，但西班牙消費者並不買單。

上個月，西班牙部長會議延長了 增值稅免稅 （增值稅）主食和橄欖油直至十月。從那時起，增值稅將在年底前升至新的 2025%，並從 - 年開始恢復至 -%。

“何苦呢？一位名叫 Neme 的社群媒體用戶打趣道。 “我們討厭你們將增值稅降低到零，卻在 90 天內再次提高。

“他們沒有說的是，只有三個月沒有增值稅，」社群媒體用戶博爾哈補充道。 “10月份，它又回來了，12月份，增值稅將進一步增加，正如政府已經批准的那樣。

根據西班牙廣播公司 RTVE 的數據，每公升的價格 特級初榨橄欖油 超市的售價從 3.45 年 2021 月的 9.46 歐元飆升至 0.50 歐元。取消 -% 的增值稅預計將使價格降低約每公升 - 歐元。

國家統計局的數據顯示，去年所有追蹤產品中，橄欖油的價格漲幅最為顯著，上漲了 63%。

2022年和2023年連續幾年的極端乾旱和春季高溫導致西班牙主要橄欖油產區歷史上歉收。

能源、化肥、植物檢疫產品和包裝材料價格的上漲也給橄欖油價格帶來了上行壓力。

供應大幅減少，加上生產價格上漲和需求穩定，導致原產地橄欖油價格在一月中旬創下歷史新高。

事實上，西班牙農業、漁業和食品部的數據顯示，自 272 年 2020 月以來，橄欖油的價格已上漲 -%。

價格上漲和供應量減少導致西班牙消費者開始 改變他們的行為。許多西班牙中產階級正在購買較小規格的低等級橄欖油，並且更加謹慎地使用它。有的甚至還 放棄該類別.

“我已經轉向使用其他食用油了，」社群媒體用戶 Jean 證實。

從歷史上看，橄欖油徵收百分之十的增值稅，政府不認為橄欖油是主食。

然而，這種情況在 2023 年 - 月開始發生變化，當時政府將橄欖油的增值稅從 -% 降至 -%，而主食的增值稅從 -% 降至零。橄欖油後來被重新歸類為主食，並取消了增值稅。

儘管西班牙政府保證，不道德的企業不會簡單地將價格保持在同一水平，繳納較低的稅款並保留多餘的錢，但並非所有西班牙社交媒體用戶都相信。

“這些措施是無效的，因為經銷商將產品保留在倉庫中，等待價格上漲並獲取高利貸。 “解決方案是限制價格。

然而，社會權利、消費者事務和 2030 年議程部長 Pablo Bustinduy 在 - 月的一次演講中保證，他將保持警惕 “確保增值稅的減少完全轉嫁給消費者，並且不會以任何方式提高零售分銷商的利潤率。

Finca Duernas 總經理 Soledad Serrano Lopez 告訴 Olive Oil Times 取消並永久降低橄欖油增值稅不會顯著影響西班牙家庭購買特級初榨橄欖油的決定。

“人們可能不會因為這個而開始購買更多的特級初榨橄欖油，」她說。 “購買它的主要原因是質量，而不是價格。

一些社群媒體用戶同意塞拉諾洛佩茲的結論，但出於不同的原因。一位匿名用戶寫道， “價格上漲70%之後再降低增值稅簡直是個笑話。

西班牙央行官員表示，橄欖油價格高漲是通貨膨脹（尤其是食品通膨）的原因之一。 西班牙仍然較高 比許多其他歐洲國家。

儘管行業觀察家預計，隨著初步跡象表明產量將超過一百萬噸，原產地橄欖油價格將會下跌，但很難知道何時 零售價 將開始反映這種下降。

與此同時，西班牙社群媒體用戶繼續發洩不滿。

“所有食品和基本必需品都不應繳納增值稅，」博爾哈寫道。 “這是所有稅收中最不公平的。