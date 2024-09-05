西班牙生產者、政策制定者探索在中國市場取得成功的策略

儘管地中海盆地連年歉收導致產量大幅下降，但橄欖油在中國仍備受追捧， 尤其是來自西班牙的.

大城市年輕消費者的飲食習慣正在改變，他們出國旅行並接觸過 地中海飲食 部分增加了橄欖油的購買量。

根據國際橄欖理事會的數據，中國橄欖油消費量已從12,000/2008年度的09萬噸增加到42,500/2022年度的23萬噸。

目前的全球地緣政治氣候加大了歐盟對中國產品徵收關稅後食品可能被用作談判武器的風險。 - Fernando Ortega，ActelGrup 橄欖油永續發展總監

儘管如此，大豆油、葵花籽油、花生油和菜籽油仍然是主要的油類。 最常見的食用油 在中國，它很容易以實惠的價格買到，並且歷史上用於準備當地菜餚。

最近 說明 Prodeca（國際上促進加泰隆尼亞農業食品產業發展的公共實體）出版的研究如何 特級初榨橄欖油 生產商可以在中國不斷成長的市場中更具競爭力。

ActelGrup 是在世界第二大經濟體擁有一定經驗的生產商之一，這是一家位於萊裡達的合作社，採用特有的阿爾貝奎納品種生產特級初榨橄欖油。

加泰隆尼亞合作社以 Germanor 品牌在全國超市和 Romanico 出售其特級初榨橄欖油用於出口，但 “該合作社負責特級初榨橄欖油和水果的可持續發展總監費爾南多·奧爾特加(Fernando Ortega) 表示：「到目前為止，向中國銷售特級初榨橄欖油的情況很少，而且數量很少。 」

雖然Prodeca強調了解中國食用油市場和開發橄欖油消費者檔案的重要性，但該指南補充說，宣傳活動應旨在將特級初榨橄欖油融入中國美食，從而健康地改善傳統飲食習慣。

然而，奧爾特加感嘆道 “由於橄欖油的使用與當地飲食和文化密切相關，因此目前還缺乏針對橄欖油是否適合融入當地烹飪習俗的研究。

因此，中國對橄欖油的品味需要進一步培養。 Prodeca建議，如果要欣賞高品質特級初榨橄欖油的風味和香氣，可以將橄欖油作為開胃菜或沙拉醬融入中國人的飲食習慣。

Prodeca指出，許多中式烹調方法都涉及油炸食品，而橄欖油在高溫條件下仍能保持其大部分營養特性。

“雖然橄欖油的味道在冷時最美味，但它的特點是具有出色的耐重複煎炸性，並且可以達到很高的煙點，」奧爾特加說。

Prodeca 的建議之一是生產商和出口商推廣 對健康的益處 橄欖油，特別是在食品污染醜聞的背景下。

中國對健康的日益關注預計將嚴重影響消費者行為，許多人尋求外國橄欖油品牌更高食品安全標準的保證。

7月，一起涉及運輸食用油的卡車的重大食品醜聞在中國引發了公眾的憤怒。

營運商承擔雙重職責以削減成本，而且卡車在交貨之間沒有清潔，導致食用油與汽油和其他危險化學品交叉污染。

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此案在中國引發了公憤，讓人想起2008年涉及牛奶和嬰兒配方奶粉摻入三聚氰胺的醜聞，高劑量的三聚氰胺有毒。

“由於其銷售潛力，中國對西班牙橄欖油市場來說是一個非常有吸引力的國家。 “鑑於食品詐欺案件的數量，存在糧食不安全問題，」奧爾特加說。

“對於中國來說，趨勢肯定是對更高品質特級初榨橄欖油的需求增加，」他補充道。 “目前在中國最重要的是提及原籍國。

Prodeca 指南也建議生產商強調 地理品質認證，例如受保護的原產地名稱（PDO）和受保護的地理標誌（PGI），公共實體表示這可以提高支付意願。

“缺乏的是對優質特級初榨橄欖油的更深入了解，」奧爾特加說。 “感覺我們在葡萄酒產業落後了15年。包括裡奧哈和里貝拉在內的西班牙葡萄酒產區在世界範圍內享有盛譽，包括中國。

“歐洲橄欖油 PDO 認證系統沒有同樣的認可度，對於消費者來說，它在購買時似乎沒有作為一個獨特的元素有用，因為這個名稱沒有明確定義一個品牌，」他補充道。

奧特加相信開發特級初榨橄欖油專用的 PDO 促銷活動 “需要政府和生產公司之間在目標明確的項目中合作。

幫助推動中國新興橄欖油消費文化的策略之一是國際奧委會於2019年在中國許多城市舉辦的感官分析培訓。

“橄欖油品嚐活動以及在美國的進一步推廣取得了良好的效果。 “最近的新聞報導稱，西班牙橄欖油在美國的消費量首次增長 超過了義大利的 橄欖油。”

他表示，ActelGrup 正在努力在國際食品博覽會上推廣橄欖油，特別是在中國。

“參加食品博覽會和組織國際品嚐非常重要，」奧爾特加說。該合作社的有機 Romanico 品牌在 2022 年中國橄欖油大賽中獲獎。

奧特加強調，Romanico品牌始終以瓶裝形式銷往中國，從不散裝。 Prodeca指南進一步建議，可以調整瓶子尺寸和價格，以使對價格敏感的中國消費者更容易使用該產品。

“關於瓶子尺寸，ActelGrup 迄今為止尚未銷售比通常的750 公升、- 公升和- 毫升更小的規格的特級初榨橄欖油，僅僅是因為中國進口商沒有要求這些類型的規格，」奧爾特加說。

儘管如此 不斷增長的國內工業，中國消費者繼續偏愛國外品牌。儘管如此，生產商仍擔心歐洲和中國之間最近的貿易緊張局勢可能會導致對包括橄欖油在內的農產品進行報復。

“在歐盟對電動車等中國產品徵收關稅後，當前的全球地緣政治氣候加大了食品可能被用作談判武器的風險，」奧爾特加警告。

“無論如何，中國購買力的成長是一個現實，也是西班牙橄欖油產業繼續推廣精緻獨特產品的機會，」他總結道。