西班牙橄欖油生產商正在努力開發新的國際市場，特別是在中國，因為歷史高點的橄欖油價格已經上漲。 改變了消費習慣 在歐盟。

“中國將成為西班牙產品的戰略市場。 執行董事 國際橄欖理事會（IOC）的成員。

今年，甘肅種植了更多的樹木，但市場不感興趣，因為他們想要歐盟橄欖油。 - 宮簡，製片人

他補充說，中國正在不斷發展 “對橄欖油的需求與中國人口工資的上漲以及越來越多的人對健康飲食感興趣並且能夠負擔得起比替代油更貴的橄欖油有很大關係。

根據一個 report 房地產顧問公司萊坊 (Knight Frank) 預計，到 47 年，中國的超級富裕人口預計將增加 2028%。

“這種增長反映了中國中產階級的崛起、技術的進步以及創造大量新財富的產業的擴張，」報告指出。

西班牙生產商和出口商 早已確定 中國不斷崛起的中產階級是一個高潛力市場。

根據國際奧委會的數據，中國橄欖油消費量已從12,000/2008年度的09萬噸增加到42,500/2022年度的23萬噸。同期，西班牙貿易數據顯示，維珍和 特級初榨橄欖油 對中國的出口量從3,638噸增加到27,172噸

專門研究中國消費趨勢的大學顧問公司認為 增加消費 讓更多的中國中產階級前往地中海並培養對橄欖油的興趣。

事實上，西班牙橄欖油產業間協會（一個貿易組織）一直在尋求利用人們日益增長的需求，最近在北京舉辦了兩場活動。

第一個活動面向媒體和有影響力的人，包括品嚐各種西班牙特級初榨橄欖油、烹飪演示以及有關橄欖油的討論 對健康的益處.

該跨專業還在北京為經銷商和進口商舉辦了品酒活動，旨在與該國的零售促銷員建立密切的關係。

然而，安東尼奧·卡拉斯科 (Antonio Carrasco) 的總經理 西班牙戈雅，警告說出口商必須了解中國市場的特性才能充分利用。

在 2023年採訪卡拉斯科表示，中國消費者仍將橄欖油視為特色食品和新穎的禮品，而不是廚房主食。

他進一步指出，根據戈雅的經驗，世界第二大經濟體中 80% 的橄欖油銷售都是作為禮物。企業必須在中國擁有完善的供應鏈才能利用這些動力。

“你必須有分銷才能進入禮品市場，」卡拉斯科說。 “但是，從消費和健康的角度來看，增長是非常困難和非常緩慢的。 它是在特定時間贈送禮物的增長，比如過年。”

同時， 橄欖時代 創辦人龔簡 屢獲殊榮 甘肅橄欖油生產商表示，雖然橄欖油市場正在成長，但中國消費者並不傾向於區分特級初榨橄欖油和普通橄欖油。 其他年級.

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“在歐盟，人們區分特級初榨橄欖油、初榨橄欖油和非初榨橄欖油，但在中國，都是橄欖油，」她說。

龔補充說，中國市場橄欖油銷售商面臨的另一個挑戰是橄欖油在食品製備中的使用有限。雖然許多消費者用橄欖油做飯，但她說在沙拉中使用橄欖油， 冰淇淋 和醃料仍然比較少見。

儘管該公司的花落品牌（Ezhi-8單一品種）連續第三年獲得2024年銀獎 NYIOOC World Olive Oil Competition龔認為，由於中國生產成本較高，進口產品可能會保持更具競爭力。 “規模經濟較小，因此價格較高，」她說。

因此，西班牙和其他歐盟橄欖油生產商在進入中國市場時具有顯著的價格優勢。

“在中國，90%以上的進口來自歐盟。 “比去年增加了 10% 到 15%。

她引述線上購物平台淘寶的數據補充說，企業對企業的銷售隨著企業對消費者的銷售而大幅成長。

“此外，這些消費者尋找知名且獨特的品牌，因為它們代表可信度和高品質，」龔說。 “然而，人們對橄欖產品的了解仍然嚴重缺乏。

“中國人也更喜歡外國橄欖油，現在外國橄欖油的價格比去年更高，」她補充道。 “這讓一些顧客望而卻步。今年甘肅種植了更多的樹，但市場不感興趣，因為他們想要歐盟橄欖油。

龔指出，大城市的年輕消費者是推動中國橄欖油消費的主要族群之一。 “在較小的城市，顧客更喜歡花生油、大豆油和植物油，」她補充道。

據國際奧委會稱，中國的主要需求區域是擁有近100億人口的北京、上海和廣州都會區。

然而，與去年相比，青年失業率上升15%，以及飲食習慣的改變，可能會對西班牙出口商帶來短期挑戰。

“隨著越來越多的人買外賣而不是做飯，橄欖油進口可能會遇到困難。 “這並不是因為外帶比較便宜，而是因為比較方便。