西班牙對外貿易研究所 (ICEX) 的一份新報告將印度視為該國食用橄欖生產商的一個有前景的市場。

“印度的橄欖消費量正在增加，4.2年至2024年的複合年增長率為2030%，」ICEX官員在報告的介紹中寫道。 “西班牙橄欖在印度有著穩固的地位，因為它們的消費量最大。

西班牙工業、貿易和旅遊部的數據顯示，印度對西班牙食用橄欖的需求大幅增加。

2005年，印度從西班牙進口了2,464噸食用橄欖，價值400,000萬歐元。相比之下，這個世界上人口最多的國家在 3,813 年進口了 2022 噸，價值 5.95 萬歐元。

西班牙是印度領先的橄欖供應商，在預製和保藏橄欖類別中佔有 33% 的市場份額。埃及、摩洛哥、土耳其、美國、義大利和葡萄牙緊隨其後。

根據 ICEX 報告，食用橄欖消費量的成長主要是由年輕的印度人推動的。然而，對西班牙餐桌進口徵收 30% 的關稅阻礙了更快的成長。

印度每公斤全去核綠橄欖的平均價格為 547.78 盧比（6.10 歐元），而黑橄欖的價格為 857.98 盧比（9.56 歐元），略高於西班牙的平均價格。

印度公司批量進口橄欖，並以自己的品牌分銷，通常強調其西班牙原產地。他們在餐廳、酒店業和零售業分銷橄欖，電子商務平台上的銷售額不斷增加。

雖然一些橄欖種植 開始生根發芽 在印度西北部乾旱的拉賈斯坦邦，年產量相對較低，不太可能很快就會大幅增加。

策略顧問公司Vilcon的數據顯示，印度目前擁有20,000萬公頃的橄欖園，每年生產約700噸橄欖油和400噸食用橄欖。

除了食用橄欖之外，印度也是 新興市場 西班牙橄欖油生產商。

據安達盧西亞貿易公司稱，亞洲市場潛力巨大。 31年前四個月出口銷售額達2023萬歐元，佔西班牙對非洲大陸出口總額的88%。

印度現在是安達盧西亞橄欖油出口的第四大亞洲市場。西班牙最大的橄欖油產區負責全國大部分的橄欖油生產 橄欖油出口到亞洲.

2023年前四個月，安達盧西亞出口了117億歐元的橄欖油，佔西班牙出口總額的70%，而加泰隆尼亞（西班牙第四大產區）緊隨其後，佔18%。報告顯示，同期印度橄欖油銷售額超過 9.9 萬歐元，成長 31%。

在傳統分銷和線上商務的推動下，印度健康食品的消費也出現了顯著增長。這一趨勢主要歸因於該國的快速數位化，促進了電子商務的成長。

儘管如此，Vilcon 的數據顯示，80% 的印度人在大賣場和超市購買橄欖油，12% 在網路上購買橄欖油。

經濟學人智庫資深分析師 Sumedha Dasgupta 表示 Olive Oil Times 印度越來越受到一系列西班牙公司開展業務的歡迎。

“鑑於印度巨大的市場和快速發展的經濟，西班牙企業紛紛尋求在印度投資。

“許多西班牙企業已經透過合資企業、子公司或其他戰略聯盟在印度市場站穩了腳跟。 “生物技術、農產品、醫藥和旅遊業等領域可以引領兩國之間的協同效應進一步增長。

ICEX 報告的結論是，在印度市場取得成功的關鍵包括迎合當地消費者的喜好、與經銷商和零售商建立牢固的關係以及遵守當地法規。

“尋求進軍印度的西班牙公司可能面臨的主要困難包括了解當地法律和習俗，以及滿足印度客戶和公司的不同要求和品味。

“龐大的消費者基礎和快速成長的經濟使印度成為一個有吸引力的經商之地。