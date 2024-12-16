西班牙押注喜劇以促進橄欖油銷售

西班牙最大的專業橄欖油組織與單口秀 Mentes Peligrosas（危險思想）聯手，本月在馬德里擁有 12,000 多個座位的 WiZink 中心推出了新的全國巡演。
這次巡演將以該國一些最著名的喜劇演員為主題， “幽默、健康和風味”，將西班牙橄欖油推向國內市場。
來自西班牙的橄欖油 因其在日本和印度等新興市場的成功促銷活動而享譽國際。請參見：西班牙社群媒體用戶對政府的橄欖油減稅不以為然
其英語部門西班牙橄欖油定期在紐約和芝加哥等城市組織和參加與橄欖油相關的重大活動和會議。
健康生活一直是該組織資訊的重要組成部分，並因參與國際安達盧西亞自行車賽等體育賽事而聞名。
西班牙名人也經常參與其活動，網球傳奇人物拉法·納達爾可能是其最著名的品牌大使。
這項最新活動聚焦於最近受到疫情嚴重打擊的西班牙國內市場。 生活成本危機 和飛升的 橄欖油的價格.
“西班牙是我們在世界上的第一個消費國，我們必須特別照顧它。 “在這些奢侈品大使的幫助下，我們希望向盡可能多的消費者傳遞正面的訊息。我們從經驗中知道，幽默是晉升的絕佳槓桿。
“沒有什麼比幽默更能突顯西班牙人對食物的熱愛了，沒有它我們就無法了解我們的國家或美食，」他補充道。 “因此，透過西班牙橄欖油部門，我們經常採用幽默的方式進行資訊宣傳，從 里奧哈萊姆 他自己。
裡奧·哈萊姆 (Leo Harlem) 因其現場單口表演而聞名，現在又因其數以百萬計的 TikTok 視頻而成為年輕一代中的後起之秀，他是一個直言不諱的支持者。 特級初榨橄欖油.
他在今年8月接受電台訪問時表示 “沒有橄欖油，就沒有文明。
據了解，他還呼籲在全國範圍內按處方提供特級初榨橄欖油，他說： “這是我們在這裡擁有的最偉大的東西，那就是我們的健康。
除了 Leo Harlem 之外，Silvia Abril、Luis Piedrahita、Ana Morgade、Álex Clavero、Eva Hache、Xosé A. Touriñán、David Cepo 和 Carolina Iglesias 也將進行表演。
Aceites de Oliva de España 希望劇團廣泛的代際吸引力將有助於傳播他們的訊息。
該組織最熱衷於瞄準的目標族群是該國最年輕的潛在消費者，因為健康趨勢透過 TikTok 等社群媒體迅速傳播。
隨著價格持續下跌，收復國內市場失地被視為西班牙橄欖油產業的重要目標，並希望在 年輕消費者 將提供長期的彈性。