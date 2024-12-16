西班牙押注喜劇以促進橄欖油銷售

西班牙最大的專業橄欖油組織與單口秀 Mentes Peligrosas（危險思想）聯手，本月在馬德里擁有 12,000 多個座位的 WiZink 中心推出了新的全國巡演。

這次巡演將以該國一些最著名的喜劇演員為主題， “幽默、健康和風味”，將西班牙橄欖油推向國內市場。

來自西班牙的橄欖油 因其在日本和印度等新興市場的成功促銷活動而享譽國際。

其英語部門西班牙橄欖油定期在​​紐約和芝加哥等城市組織和參加與橄欖油相關的重大活動和會議。

健康生活一直是該組織資訊的重要組成部分，並因參與國際安達盧西亞自行車賽等體育賽事而聞名。

西班牙名人也經常參與其活動，網球傳奇人物拉法·納達爾可能是其最著名的品牌大使。

這項最新活動聚焦於最近受到疫情嚴重打擊的西班牙國內市場。 生活成本危機 和飛升的 橄欖油的價格.

“西班牙是我們在世界上的第一個消費國，我們必須特別照顧它。 “在這些奢侈品大使的幫助下，我們希望向盡可能多的消費者傳遞正面的訊息。我們從經驗中知道，幽默是晉升的絕佳槓桿。

（照片：門特斯·佩利格羅薩斯）

“沒有什麼比幽默更能突顯西班牙人對食物的熱愛了，沒有它我們就無法了解我們的國家或美食，」他補充道。 “因此，透過西班牙橄欖油部門，我們經常採用幽默的方式進行資訊宣傳，從 里奧哈萊姆 他自己。

裡奧·哈萊姆 (Leo Harlem) 因其現場單口表演而聞名，現在又因其數以百萬計的 TikTok 視頻而成為年輕一代中的後起之秀，他是一個直言不諱的支持者。 特級初榨橄欖油.

他在今年8月接受電台訪問時表示 “沒有橄欖油，就沒有文明。

據了解，他還呼籲在全國範圍內按處方提供特級初榨橄欖油，他說： “這是我們在這裡擁有的最偉大的東西，那就是我們的健康。

除了 Leo Harlem 之外，Silvia Abril、Luis Piedrahita、Ana Morgade、Álex Clavero、Eva Hache、Xosé A. Touriñán、David Cepo 和 Carolina Iglesias 也將進行表演。

Aceites de Oliva de España 希望劇團廣泛的代際吸引力將有助於傳播他們的訊息。

該組織最熱衷於瞄準的目標族群是該國最年輕的潛在消費者，因為健康趨勢透過 TikTok 等社群媒體迅速傳播。

隨著價格持續下跌，收復國內市場失地被視為西班牙橄欖油產業的重要目標，並希望在 年輕消費者 將提供長期的彈性。