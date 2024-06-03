西班牙和義大利要求餐廳遵守橄欖油容器法

餐廳繼續使用可再填充的橄欖油容器仍然是西班牙和義大利橄欖油行業的一個緊迫問題。

儘管這種做法在多個歐盟國家已被禁止十多年，但仍持續存在。

這一持續存在的問題促使西班牙橄欖油跨專業組織發起了一項針對餐廳、消費者和機構的新活動。

“匿名包裹能帶給我什麼品質？最佳食用期是什麼時候？一旦發生食品安全問題，誰來負責？最重要的是，我如何確定它包含 特級初榨橄欖油 而不是其他脂肪的混合物？ 新聞聲明.

新的活動將持續到四月，並將採用 先前的倡議 該計劃名為“#Peeerdona”，2017 年至 2018 年間在電視、社交媒體和其他平台上廣泛推廣。

西班牙著名女演員羅西·德·帕爾瑪 (Rossy de Palma) 是參與活動宣傳影片的名人之一。

該倡議包括新的廣告、外展活動以及橄欖油產業與中央和地方政府之間的一系列會議。

此次會議旨在協調全國新一輪檢查和執法行動。

“這點毋庸置疑 實施本條例 是向前邁出的重要一步。 「這是飯店顧客第一次可以確定他們所消費的產品，」Barato 補充道。

“我們不能製定法律禁止這種做法，同時卻允許那些忽視法律的人逍遙法外。我們要求維護法律，」他補充道。

專門從事橄欖油分析的哈恩特洛實驗室（Tello Laboratories）經理胡安·安東尼奧·特洛（Juan Antonio Tello）指出，對餐館非法使用可再填充容器的罰款未能遏制這種做法。

“這是一種普遍的做法。匿名包裝無法保證原產地，因此無法保證安全，」Tello 告訴 Olive Oil Times.

“這些因素不僅誤導了消費者，也使他們對所消費的橄欖油的品質和安全失去了任何保證，」他補充道。

一些餐廳認為，密封瓶裝的額外成本是一個主要問題。

“最好的解決方案是對消費者進行教育，幫助他們識別正確的展示方式並欣賞高品質的特級初榨橄欖油，」特洛說。 “如果對自己所提供的服務沒有這種認識和欣賞，那麼進展將會十分困難。

Tello 建議，橄欖油廣告活動應強調橄欖油的不同品質等級及其烹飪和 對健康的益處.

“在參與活動的餐廳和酒吧設立專門的資訊點也會很有益，」特洛說。

在義大利，Unaprol 的橄欖油生產商與農民組織 Coldiretti 合作，在秋季新橄欖季開始時發起了一項倡議。

這兩個組織 宣布 一項新的十誡旨在幫助消費者選擇優質橄欖油並確保他們的權利在餐廳受到尊重。

“餐廳內禁止使用可再填充的容器。 [作為顧客] 我們要求特級初榨橄欖油以瓶裝、貼有標籤的形式供應，並採用防篡改瓶蓋保護，」他們寫道。

此外，全國各地還採取了多項舉措，旨在為合法推廣優質特級初榨橄欖油的餐廳增加價值，並向顧客展示特級初榨橄欖油的多樣性。

“自該法規生效以來，ICQRF 一直在食品服務機構進行專門檢查，以確保遵守該規定，」義大利中央農產品品質保護和反詐欺監察局 (ICQRF) 的官員告訴 Olive Oil Times.

該法不適用於西班牙和義大利的餐廳廚房。相反，橄欖油或特級初榨橄欖油的使用必須遵守有關食品製備原料品質的規定。

葡萄牙是歐盟主要橄欖油生產國之一， 禁止再充裝 自 2005 年以來，橄欖油瓶一直都是當地特色。 據當地專家介紹，這項變更對消費者對優質橄欖油的認識產生了積極影響。

另一個主要橄欖油生產國希臘於2013年推出了新的法規，此後經歷了許多更新。然而，對該法的反應卻發生了不同的轉變。

由於這些要求，希臘的許多餐館 除去橄欖油 將所有容器從顧客的桌上拿走。