歐盟橄欖油行業渴望了解新學校推廣計劃的細節

歐盟委員會橄欖和衍生產品諮詢小組下次會議可能會討論在歐盟學校推廣橄欖油和食用橄欖的計劃。

將於 13 月 - 日在布魯塞爾舉行的會議還可能包括委員會關於其加強橄欖油標籤規則的計劃以及與美國的自由貿易談判的簡報。

該組織的主席 Rafael Sánchez de Puerta Díaz 表示，議程尚未最終確定，但可能還會包括關於 橄欖油市場 並更新了當前收成的預測。

在歐盟學校推廣橄欖油

歐洲議會的西班牙議員推動了歐盟的新農業政策，以提供學校橄欖油和食用橄欖計劃。 他們成功地贏得了一項條款 共同農業政策 (CAP) 2014 年至 2020 年的自願學校計劃，其資金與現有計劃類似，以促進乳製品和水果和蔬菜的消費。

桑切斯說，諮詢小組已向委員會尋求有關該計劃的更新，該計劃可能要到 2015 年才會開始。

要求更清晰標籤信息的計劃的命運

桑切斯說，該組織還要求委員會解釋其計劃，並承諾改變 橄欖油標籤 法律。

要求更清晰的標籤信息，以及對錯誤標籤進行更嚴厲的處罰和更多檢查，是歐盟法規草案的一部分，該法規草案在 - 月的最後一刻被撤回，原因是對其其他條款的爭議——a 禁止可再裝橄欖油容器 在餐廳的桌子上。

桑切斯說，沒有人質疑法規草案的其餘部分，該小組想知道委員會是否計劃繼續執行，儘管沒有可再填充容器禁令。

“我們認為應該繼續進行，但到目前為止，委員會還沒有說會有新的規定，”他說。

歐盟—美國貿易關係

桑切斯說，該集團還等待委員會就其對美國國際貿易委員會（USITC）- 月發布的全球橄欖油貿易競爭報告的反應作出簡報。

該小組想知道委員會正在做什麼來跟進該報告，該報告說 “很多我們不同意的事情。”

桑切斯說，報告建議—— “籠統地說，歐洲橄欖油存在質量問題，但沒有太具體。”

它曾多次提到國際橄欖理事會未接受作為質量標準的測試，即 DAG（二酰基甘油）和 PPP（焦脫鎂葉綠素）， 他說。

它也質疑歐盟向橄欖油生產商提供的收入支持，因為世界貿易組織認為這不會扭曲市場。

桑切斯說 美國國際貿易委員會報告 已經準備好了 “出於商業原因， “保護其（美國）生產免受歐洲生產的影響”和 “在市場上引入貿易壁壘。”

由於它的發布恰逢當前美國和歐盟之間的自由貿易談判，該組織想知道委員會在與橄欖油有關的談判中採取什麼立場，它認為美國國際貿易委員會報告可能產生的影響，以及他說，它對他們做了什麼。

USITC 報告是應美國眾議院籌款委員會的要求編制的。 這種所謂的 §332 調查是 通常緊隨其後的是美國的貿易行動，例如限制進口。

去年 - 月，歐盟貿易專員卡雷爾·德古赫特（Karel De Gucht）表示，歐盟委員會正在監督有關可能 美國橄欖油銷售訂單，他說如果也適用於進口商的措施將導致不公平的延誤和成本。