羅馬尼亞消費者很快就會看到 玉女得分 全國零售商銷售的包裝食品上的包裝正面營養標籤 (FOPL)。

羅馬尼亞當局舉行 公眾諮詢 微調引入 Nutri-Score 的法規，指出採用 FOPL 將有助於羅馬尼亞與歐盟委員會的建議保持一致。

Nutri-Score 是一種交通燈式的 FOPL，它使用五種協調的顏色和字母的組合，根據每 100 克或每毫升的脂肪、糖、鹽和卡路里含量來評估包裝食品的健康程度。 這 “綠色 A”表示最健康的選項，並且 “紅色 E” 表示最不健康。

Following 最近更新 根據 Nutri-Score 演算法，所有橄欖油現在都分類為 “淺綠色B”代替 “黃色C。”

羅馬尼亞政府的決定是在 臨時禁令 去年，當地消費者保護部門實施了這項規定。

這種新方法將允許生產商自願在其產品上貼上 Nutri-Score 標誌。然而，零售商必須將帶有 Nutri-Score 標籤的食品與其他產品分開展示。

標誌必須附帶二維碼，以便為消費者提供有關產品的更詳細的營養資訊。未能按要求包含徽標將導致巨額罰款。

此外，Nutri-Score 標籤將不適用於含有以下成分的食品： 受保護的原產地標記 (PDO) 或 受保護的地理標誌 (PGI) 認證。

PDO 和 PGI 具有受保護原產地名稱 (PDO) 或受保護地理標誌 (PGI) 認證的產品是其品質、聲譽和特徵與其地理來源密切相關的農產品或食品。 PDO 產品通常專注於一個次區域，而 PGI 產品則涵蓋更大的區域。這些名稱確保特級初榨橄欖油等產品採用傳統方法生產並遵守嚴格的品質標準。

更具體地說，羅馬尼亞總理馬塞爾·喬拉庫簽署的法令指出： “該決定的規定不適用於羅馬尼亞傳統產品、當地採購的產品或受保護的地理標誌、原產地名稱或有保證的傳統特色產品。

根據政府文件，許多消費者缺乏正確解讀營養資訊的知識。

“研究表明，營養評分標籤可以影響購買行為，帶來更健康的選擇，並對公眾健康產生積極的長期影響，」政府官員在公眾諮詢文件中指出。

政府也強調了採用 Nutri-Score 來解決肥胖、糖尿病和糖尿病等問題的潛力。 心血管疾病.

據政府稱，食品生產商將 鼓勵改進 其產品的營養成分以獲得更好的營養評分。

新規定將於官方立法公報公佈後 60 天生效。

目前，Nutri-Score 在法國、比利時、德國、盧森堡、西班牙和荷蘭使用。瑞士也採用了這個起源於法國的標誌。

然而，FOPL 頗具爭議。多個國家製定了 通力 為了阻止其在歐盟的廣泛採用，一些早期採用者已經改變了方向。

法國跨國食品公司達能 最近公佈的 它將從其許多產品中刪除 Nutri-Score 標籤。

達能表示，最新修訂的 Nutri-Score 演算法對其飲用乳製品和植物性產品進行了不公平的處罰。

在上一次授權期間，歐盟委員會暗示可以選擇 Nutri-Score 作為歐洲範圍內的 FOPL。然而，激烈的辯論導致布魯塞爾 顳葉y 暫停該過程.

觀察家指出，隨著新委員會於 1 月 - 日正式開始任期，前景可能會發生變化st.

克里斯托夫·漢森新任歐盟農業和食品專員預計將公佈歐盟新的 農業策略 很快。一些人預計該計劃將包括一項歐盟範圍內的 FOPL 提案。