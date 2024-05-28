研究人員將橄欖園廢棄物轉化為生物塑料

哈恩大學和 Andaltec 基金會的研究人員利用橄欖園修剪廢棄物製造了適合食品包裝和工業用途的塑膠。

研究人員將從橄欖葉和樹枝中獲得的生物質精煉成生物聚合物，可以抵抗高達 300 ℃ 或 400 ℃ 的溫度，具體取決於處理類型。

由於具有高耐熱性，科學家表示，這些生物聚合物是食品包裝應用中用作生物膜的絕佳候選者。

任何類型的生物塑膠製造中感興趣的化合物是木質纖維素中的纖維素，木質纖維素也由半纖維素和木質素組成。橄欖樹生物質含有 30% 至 40% 的纖維素。

研究人員在《木質纖維素》中寫道：「[木質纖維素]作為生物材料的可持續來源的吸引力很大程度上歸因於不同的因素，例如[其]低成本、廣泛可用性和化學成分” 研究 發表在科學期刊《生物燃料、生物產品與生物精煉》。

在研究過程中，研究人員將生物質纖維精煉成纖維素紙漿，然後將其化學轉化為醋酸纖維素。 “使用這種方法生產醋酸纖維素從不同的角度來看都具有一些優勢，」他們寫道。

研究人員認為，將橄欖園廢棄物轉化為生物塑膠可以為農民提供比使用廢棄物進行堆肥、能源生產或土壤覆蓋更優越的經濟效益。

“經濟優勢在於，它構成了一種重新評估橄欖樹修剪生物質的新方法，可以獲得具有高附加價值且市場需求量大的聚合物，」研究人員寫道。

該研究的合著者、哈恩大學化學、環境和材料工程系的研究員瑪麗亞·多洛雷斯·拉魯比亞(María Dolores La Rubia) 表示，對於塑膠製造商來說，橄欖園廢料也是一種更便宜的替代品。合成塑膠由精煉原油、天然氣或煤炭製成。

“安達盧西亞橄欖園因此可能成為西班牙生物塑膠製造原料的主要供應商，」她說。

此外，研究人員認為，橄欖種植副產品的新應用可以減少其對環境的影響。據估計，西班牙的高密度和超高密度農場每年每公頃產生 30 噸橄欖樹修剪生物量。

“傳統上，這種殘留物被用來 現場 作為土壤改良劑，或在大多數情況下它被焚燒，顯著增加了橄欖油行業的碳足跡，」研究人員寫道。

他們補充說，進一步研究使用橄欖樹修剪生物質作為塑膠成分可能有助於在安達盧西亞創造新的商機。

“鑑於在循環經濟原則的基礎上，在西班牙南部的農業地區（橄欖樹種植集中且在許多情況下面臨著很高的風險）創造新的商業模式具有巨大的潛力，因此具有社會優勢。 」他們補充道。