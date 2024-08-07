研究人員在阿拉貢鑑定出 30 個新橄欖品種

阿拉貢的一個跨學科研究小組在該自治區的百歲樹中鑑定出了 30 個新的橄欖品種。

參與該計畫的五個小組在 Olivos de Aragón 的協調下，在自治區西部確定了 96 個品種，其中包括巴霍阿拉貢原產地指定保護地區。

（橄欖生物多樣性）正在消失。我們有義務研究新品種並保存它們，因為將來它們可能對我們非常有用。 - Joaquín Lorenzo，Olivos de Aragón 計畫協調員

研究人員隨後將 DNA 標記和形態特徵與農業和漁業研究與培訓研究所 (Ifapa) 的 1,200 多個品種進行了比較 世界橄欖種質庫 在科爾多瓦。

根據這些比較，研究人員確定了 30 個與該銀行的遺傳物質不匹配的橄欖品種。

“我們參與此專案是因為該專案的面積 巴霍阿拉貢原產地保護組織 在了解可以找到哪些當地品種方面研究最少，」該計畫協調員 Joaquín Lorenzo 說。

阿拉貢地區政府規定 特級初榨橄欖油 必須做 “完全由 Empeltre、Arbequina 和 Royal 橄欖製成，其中 Empeltre 至少佔 80%”，才能獲得 Bajo Aragón PDO。

“這裡的大部分橄欖園都位於 Empeltre，」洛倫佐說。 “因此，調查這些孤立的或小型的橄欖樹林從來都不是一個問題。

根據 Lorenzo 介紹，該地區約 95% 的橄欖樹林都是 Empeltre 橄欖樹。 1956 年的一場嚴重霜凍摧毀了許多特有的老橄欖樹，之後這些樹木開始在景觀中佔據主導地位。

雖然當地種植者長期以來一直存在獨特橄欖品種的軼事證據，但直到現在才對所有橄欖品種進行科學編目。

“現在我們知道它們都是不同的品種，我們將能夠進一步研究它們，」洛倫佐說。

苗圃 Viveros Mariano Soria 和工廠 Aceites Lis 與研究組織一起加入了該項目，幫助嫁接新的橄欖樹品種，並從每個季節生產橄欖的新鑑定品種的現有樹木中生產特級初榨橄欖油。

“我們必須透過在苗圃中複製它們來完成對它們的表徵，」洛倫佐說。 “我們還必須確定品質是否適合食用橄欖，或者感官和化學特性是否適合橄欖油。

“有了這一切，我們的想法是，阿拉貢政府在埃爾卡尼索的農場將永久收藏最好的品種，」他補充道。

選定的品種將受到監測，看看它們是否具有抗性 疾病, 乾旱、霜凍或 高溫.

洛倫佐強調，這是一個長期計畫。不過，他補充說，Aceites Lis 已經用新鑑定的橄欖品種生產出特級初榨橄欖油，並將其提交給當地實驗室和品嚐小組進行物理化學和感官分析。

Aceites Lis 沒有回應有關新橄欖品種在研磨時的行為或所得橄欖油的特性的置評請求。

洛倫佐表示，雖然一些新發現的品種可能出於商業目的而種植，但保存和研究所有新發現的品種對於橄欖油產業的未來至關重要。

“大多數新橄欖園都集中種植，以實現機械化收穫，優先選擇高產品種，」洛倫佐說。 “因此，多樣性正在喪失。我們有義務研究新品種並保存它們，因為將來它們可能對我們非常有用。