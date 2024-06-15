報告顯示義大利北部的橄欖生產商數量不斷增加

義大利農業和食品市場服務研究所 (Ismea) 發布了 年度報告 橄欖油產業的調查顯示，義大利北部橄欖油公司數量增加，全國有機生產穩定成長。

從 2010 年到 2020 年，皮埃蒙特登記的橄欖油公司數量增幅最大（202%），企業數量增加了兩倍，從 641 家增至 1,939 家。

很明顯，由於氣候變化，從中長期來看，北部的產量正在增加，儘管義大利的大部分產量仍然來自該國其他地區。 - Tiziana Sarnari，Ismea 市場分析師

其次是倫巴第，數字增加了一倍以上（132%），從 1,939 增加到 4.506。弗留利-威尼斯朱利亞、瓦萊達奧斯塔、特倫蒂諾-上阿迪傑和艾米利亞-羅馬涅的增幅分別為 61%、51%、25% 和 12%。

然而，在此期間，義大利國家統計局（ISTAT）進行最新農業普查時，中部和南部地區的橄欖油公司數量減少了31%，至619,378年為2020家。

另一方面，義大利的橄欖種植面積近年來沒有顯著變化，1,135,837 年達到 2023 公頃。 %、16% 和13%。

“很明顯，由於 氣候變化，從中長期來看，北部的產量正在增加，儘管義大利的大部分產量仍然來自該國其他地區，」Ismea 市場分析師兼報告編輯 Tiziana Sarnari 告訴記者。 Olive Oil Times.

“這不是一個重大變化，但有些變化讓我們認為橄欖種植也可以在北部地區找到新的發展空間，」她補充道。

報告還稱，義大利有機認證橄欖種植面積正在增加。

2013年至2018年出現顯著增長，隨後緩慢但穩定的擴張使該國有機橄欖種植面積在272,000年達到2022公頃。亞（30%）和西西里島（28%） 、托斯卡納（15%）、拉齊奧和坎帕尼亞（-%）。

有機面積佔該國專門用於橄欖油生產的總面積的 24%，而經過有機認證的 特級初榨橄欖油 佔該國橄欖油總產量的15%。

大部分有機認證產品來自南部地區。特別是，2019年至2022年間，普利亞平均佔義大利有機特級初榨橄欖油的近一半（46%），其次是卡拉布里亞（30%）和西西里島（12%）。

較小的比例來自托斯卡納（4％）和拉齊奧（2％），其次是坎帕尼亞和其他中部和南部地區（各1％）。

“南部仍然是有機特級初榨橄欖油產量最大的地區，這既是因為它佔全國橄欖油產量的大部分，也是因為氣候原因，」薩爾納裡說。

“總的來說，我們看到農民越來越關注更永續的農業管理和 提高認識 消費者在這方面的看法，」她補充道。