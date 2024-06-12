創紀錄的橄欖油價格推動希臘食品通膨

根據希臘國家銀行關於通膨和短期經濟挑戰的一項研究，光是橄欖油就佔該國食品通膨的近一半。

食品通膨是食品價格的上漲速度，通常以消費者物價指數（CPI）來衡量，該指數根據代表性的一籃子商品計算消費者價格的每月變化。

研究稱，希臘食品通膨正在放緩，但仍處於高位，與一年前同月相比，5.4 月達到 -%。這是由於橄欖油對 CPI 和 惡劣天氣 去年九月，這嚴重影響了希臘中部的農作物。

相較之下，2.2 年 2024 月其他歐元區國家的年度食品通膨率為 -%。

然而，研究指出，如果忽略橄欖油在希臘消費者物價指數中的比重，該國的食品通膨率將達到 2.6%。

“29.4 年，橄欖油的平均價格每年上漲 2023%，63.7 年 2024 月上漲 0.5%，使整體通膨增加 50 個百分點，占同期食品總通膨增幅的近 -%。

根據標準做法，由於橄欖油在希臘家庭的普及率較高，橄欖油佔希臘食品價格上漲的 0.9%，而其他歐元區國家的比例為 0.2%。

然而，一些市場分析師認為，考慮到橄欖油在希臘價格指數中所佔的實際權重低於官方認可的水平，從而導致了消費者行為的變化。 創歷史新高的價格 超市貨架上的橄欖油。

產業專家證實，由於價格創紀錄，希臘消費者已開始選擇植物油而不是橄欖油作為主要食用油。

“由於價格高，希臘消費者的橄欖油消費量減少了40%，轉而轉向其他油，例如種子油，」國家跨專業橄欖油協會EDOE 會長馬諾利斯·吉安努利斯(Manolis Giannoulis)表示。

“在事情恢復正常之前我們還有很長的路要走，」他補充道。

希臘歷史上位居世界前列 橄欖油消費國，人均年消費量約在12公升。

同時，希臘政府和議會反對派也就橄欖油價格對食品通膨的影響爭論不休。

中右翼的新民主黨執政黨和左翼激進左翼聯盟都指出了不准確的數字——橄欖油導致食品價格分別上漲了 22% 和 4.27%——這與記錄的 50% 相差甚遠。在努力應對國內食品成本上漲之際，雙方互相指責對方誤導民眾。