稀有品種將波士尼亞和黑塞哥維那團結在希望的橄欖林中

波士尼亞與赫塞哥維納南部地區黑塞哥維納的橄欖種植業 跨越式發展 和界限。

大約十年前，這裡只有80棵橄欖樹，而如今，116,000公頃的土地上種植了520棵橄欖樹。

新的種植園不斷建立，其中包括位於黑塞哥維那最大城市莫斯塔爾北部波托奇比耶洛波列的基督君王方濟各姐妹修道院的一個不尋常的種植園。

這是一個比簡單的種植更重要的活動。這是一個反思和平、連結和愛的機會，這些讓我們團結在一起，讓我們平等。 - Dajana Dujmović，基督君王方濟會修女修道院

“這就是希望的橄欖園，」管理修道院橄欖園的 Paxa Dola 公司（意為和平谷）的負責人、修女達賈娜·杜伊莫維奇 (Dajana Dujmović) 說。

修道院內有 3,500 棵滴灌樹，這些樹是 13 年前在約 14 公頃的土地上種植的 Oblica、Istrian bjelica、Pendolino、Cipressino 和 Ascolana tenerra 樹，此外，修道院還擁有 稀有的白果樹品種，俗稱 “白橄欖。

參加植樹活動 “ 希望橄欖樹上的“白橄欖”

“它的果實看起來像珍珠，它的油自古以來就被用來任命牧師，」杜伊莫維奇說。 “銀色的王冠和白色的果實已經成為純潔、更新和善良不可毀滅的象徵。

用這個品種建造希望橄欖園的想法是自發性的。在黑塞哥維那橄欖種植者和橄欖油生產商協會 (HUUM) 組織的義大利考察之旅中，大家自發性地談論了白橄欖幼苗（也稱為 Leucolea）的稀有性。

HUUM 團結了三個民族（克羅埃西亞人、塞爾維亞人和波斯尼亞人）和三個宗教（天主教、東正教和伊斯蘭教）的成員，促進了參與者之間的交流，他們注意到獲得這些幼苗有多麼困難。

這一認識引發了意想不到的反應——每個人都表示希望獲得至少一棵樹苗。

然而，這個故事更加特別，因為這次旅行的參與者來自三個不同的信仰，他們毫不猶豫地加入了這個項目，透過共同的願望聯繫在一起，為創造一些有價值和持久的東西做出貢獻。

宗教在血腥的 波斯尼亞戰爭1992 年至 1995 年間，穆斯林占多數的波士尼亞克人和天主教佔多數的波士尼亞克羅埃西亞人與東正教波斯尼亞塞族人展開鬥爭，以維護波士尼亞和黑塞哥維那脫離南斯拉夫的獨立。

衝突包括 斯雷布雷尼察種族屠殺波士尼亞塞族軍隊有計劃地屠殺了 8,000 名波斯尼亞男子和男孩，並迫使 20,000 人離開家園。

這事件的記憶已深深印在國民意識中，不同民族和宗教群體之間的緊張關係從未完全緩解。

為了促進國家團結，HUUM 組織獲得了 33 棵 Leucolea 樹苗，對應於耶穌基督被釘在十字架時的年齡。對首批 15 棵樹的搜尋在義大利之行中圓滿結束。但故事並沒有結束。

來自內烏姆的著名農學家和橄欖種植者 Božo Mustapić 接受了為剩下的 18 棵樹尋找捐贈者的挑戰。

“無論需要購買多少棵樹，我都會找到想要的人，」穆斯塔皮奇說。

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確實，有更多的人參與了購買，並且許多人為了參與而分擔了費用。

“但這裡不僅僅只有錢的問題——最重要的是團結、相遇和透過崇高的事業進行聯繫，」杜伊莫維奇說。

從一開始他就明確表示，這個計畫不只是種植橄欖樹那麼簡單。每個決定參與的人都承擔出資購買白橄欖樹並種植它們的義務。

植樹活動於 21 月 - 日舉行st，反應超出預期。

除了來自黑塞哥維那的修女、牧師和橄欖種植者之外，還有外交官、外國大使和政界人士參加了這次不同尋常的活動，該國總統和農業部長還種了一棵樹。

農業部長 Kemal Hrnjić

“橄欖樹不僅是農作物，也是希望和忍耐的象徵。種植橄欖樹意味著投資未來，」農業、水資源管理和林業部長凱末爾·赫爾尼奇說。 “這片橄欖樹林應該見證我們建設更美好未來的希望。

“我希望這個計畫能激勵其他人致力於農業和橄欖種植，」總統利迪婭·布拉達拉補充道。

波士尼亞與赫塞哥維納聯邦總統利迪婭·布拉達拉

米爾揚·格吉克-波菲里耶 (Miljan Grgić-Porfirije) 是克羅地亞 HUUM 副主席，也是特夫爾多什修道院的修士（東正教中的一種頭銜，類似於僧侶和牧師），特夫爾多什修道院位於克羅地亞杜布羅夫尼克以北約 30 公里的特雷比亞鎮附近，他也種下了。

該修道院以其高品質的葡萄酒和屢獲殊榮的 特級初榨橄欖油. “今年，我們也將首次參加 NYIOOC World Olive Oil Competition」Grgić-Porfirije 說。

他說，特夫爾多什是塞爾維亞東正教遊客最多的修道院之一，每年有350,000萬名不同宗教和國籍的遊客來此參觀。 “它透過精神和熱情好客將來自世界各地的人們聚集在一起，」他說。

HUUM 董事會成員兼有機農業公司 AgorHerc 的董事 Ramiz Zajmović 也種植了一棵白果樹苗。

該公司在加貝拉鎮上方的一座山上的 15,000 公頃土地上種植了 140 棵橄欖樹、野玫瑰、無花果和薰衣草。

“一切都是有機的、整體的，我們是波士尼亞和黑塞哥維那唯一一家獲得德米特證書的公司，」穆斯林扎伊莫維奇說。

在口號下 “「多元一體」的主題下，全體參與者共栽種了33棵白果樹苗。斯維托扎爾·克拉列維奇修士為新建的橄欖園和所有聚集的人們祝福。

Leucocarpa 幼苗由 Porphyry 從 Tvrdoš 東正教修道院種植

“「這是一個比簡單的植樹更重要的事件，」杜伊莫維奇說。 “這是一個反思和平、聯繫和愛的機會，這些讓我們團結在一起，讓我們平等。

她堅信希望橄欖園將成為一個聚會、祈禱、反思和希望的地方，每個人都可以在這裡找到自己的 “站”和 “希望的橄欖樹。

“我們的這片橄欖園不僅僅是一個普通的經濟活動，更是上帝存在和愛的象徵，」杜伊莫維奇說。

很多遊客也有這樣的感受。姐妹倆每年都會與志工和遊客一起組織橄欖收穫日。

隨後，橄欖被磨成修道院專用的橄欖油品牌「Paxa Monastery」。這個標籤很容易辨認，上面描繪的是一位修女和一棵橄欖樹的輪廓。

標籤的白色象徵著純潔與和平，而金色則體現了神聖，創造了體現團結與集體連結的和諧。

“阿爾法和歐米茄（開始和結束）的標誌引導我們的心去追尋我們來自哪裡以及我們將要歸去哪裡，」杜伊莫維奇說。

之前的橄欖收成約為 33,000 公噸，由於 50 月嚴重的冰雹災害，比最初的預期低了約 -％。

平均出油率也比往年略低，約 10%，低於典型的 12% 至 15% 的範圍。

由於這是最北端的橄欖樹林，整個冬季和早春，韋列日山上的橄欖樹林通常都會被積雪覆蓋，因此與該國南部地區相比，這裡的植被和果實成熟得較晚。上賽季這種差異更加明顯。

然而，修女們照例從 10 月 - 日開始進行收割th 到20th 並產出高品質橄欖油，其中含有超過 250 毫克 多酚 每公升。這意味著石油滿足歐盟 條例 432/2012 關於橄欖油的藥用聲稱。

歐盟法規 432/2012 歐盟法規 432/2012 允許橄欖油生產商聲稱多酚有助於保護血脂免受氧化應激，前提是每 20 克油中至少含有 - 毫克羥基酪醇及其衍生物。

鑑於其已建立的橄欖油產量和常規磨坊主價格上漲的情況，修道院計劃在今年晚些時候或 2026 年購買一座橄欖磨坊並種植更多的橄欖樹。

方濟會修女種植希望橄欖樹

Dujmović 補充說，他們還將於今年稍晚在一座古老的修道院建築內開設一個品酒室和商店，該建築將於 2024 年進行翻修。

計劃還包括在建築群內開設博物館、畫廊和客房，進一步發展修道院的 油脂旅遊 經營並推廣當地的橄欖種植傳統。

然而，在一個仍在從波斯尼亞戰爭中恢復的國家中，民族團結仍然是希望橄欖園的主要目標，它將基督徒和穆斯林聚集在一起 “比結束衝突的 1995 年協議《代頓協議》更好」。