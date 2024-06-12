提案將禁止在義大利農田安裝太陽能板

義大利擬議的立法將禁止在農業用地上安裝光伏太陽能板，並對一些農業光伏系統給予豁免。

一週前，義大利在七國集團能源部長會議上承諾到本世紀末將再生能源產能提高兩倍。

“我們結束了地面光伏發電[面板]的盲目安裝，」義大利農業部長弗朗西斯科·洛洛布里吉達(Francesco Lollobrigida)在措施獲得批准後的新聞發布會上表示。

不過，他補充說，太陽能板安裝高度至少距地面 2.1 公尺的農業光伏系統將不受該禁令的約束。

“對於農業企業家和農業土地來說，稅收規定非常有利，」洛洛布里吉達說。 “然而，如果你想在地面上部署光伏板，你就改變了它們的預期用途，因此，我們認為這種做法不應該繼續下去。

四月發表的研究由羅馬第一大學的義大利學者共同撰寫，該研究模擬了 最有效的方法 在超高密度的橄欖樹林中安裝雙面太陽能板，而不影響產量或品質。

他們確定，以 4.5 到 20 度的角度安裝在 40 到 - 公尺之間的太陽能電池板將最大限度地利用太陽能，同時只會導致生產力輕微下降。

該研究建立在先前的基礎上 理論研究 來自義大利和羅馬尼亞的科學家模擬了義大利南部不同橄欖園光伏佈局的有效性。他們發現每公頃可產生高達 7.13 兆瓦的電力，其中包括 900 棵 Arbequina 樹。

儘管有潛在的協同效應，義大利最強大的農民聯盟科爾迪雷蒂還是對擬議的立法表示讚賞，並表示它將打擊投資基金的投機行為，投資基金近年來推高了農業用地的成本。

“我們不能接受光伏發電的捷徑。 “我們不想接受政府決定不投資和改善灌溉的慣性。我們希望再次充分發揮這片土地的生產潛力。

同時，環保組織反對這項立法，稱其與該國的再生能源目標不相容。

“減緩地面安裝組件光電發電的發展是一個嚴重的錯誤，而地面安裝組件是最經濟、最高效的系統類型。

Italia Solare 估計，只需在該國 2030% 的休耕農田上安裝太陽能板，義大利就能實現其 16 年太陽能承諾。在義大利 - 萬公頃的指定農地中，約有四分之一因環境和社會經濟因素而處於休耕狀態。

在通過成為法律之前，擬議的立法將接受議會兩院的審查，議會兩院有能力做出修改。