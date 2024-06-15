政策制定者、倡議團體在布魯塞爾討論歐洲食品的未來

歐洲農業與食品委員會 (EBAF) 首次會議於本月初在布魯塞爾舉行，由歐盟農業與食品專員主持 克里斯托夫·漢森.

“漢森專員強調，即將舉行的 “EBAF 成員之一慢食組織秘書長瑪塔·梅薩表示：“‘農業與食品願景’文件應重點關注以下優先領域：確保強勁的世代更新，使農業部門再次具有吸引力，減少對外部投入的依賴，包括鑑於當前地緣政治形勢，歐盟對俄羅斯肥料的依賴。” Olive Oil Times.

EBAF 是一個諮詢機構，由來自農業食品鏈和民間社會的 30 名成員組成，成立於 2024 年 - 月，是 戰略對話 關於歐盟農業的未來。目標是讓所有人都能獲得安全、負擔得起、營養豐富的食品，並解決歐盟農民日益增長的不滿。

這次會議是在遵守 地中海飲食支持者認為，這是由現行政策和不可持續的全球糧食生產體系所造成的。

它的支持者認為，地中海飲食是許多國家實施所謂的 食品大轉型，即 “各級食品體系各部門採取了前所未有的行動，旨在透過永續食品體系實現健康飲食的正常化。

2024 年，獨立食品體系經濟委員會發布了一份 政策報告 表達了轉型的迫切性。

報告詳細介紹了透過增進健康和環境永續的糧食體系來應對全球氣候、自然和健康緊急情況的可行途徑。它凸顯了生產和消費模式的轉變可以帶來的巨大經濟效益。

農業食品系統及其向永續、有彈性和包容性食品系統的重新設計是歐盟「從農場到餐桌」戰略的核心，也是歐盟永續發展目標的關鍵要素。 歐洲綠色交易.

然而，梅薩表示，歐洲的政策，如 共同農業政策 （CAP）將於2027年底到期，必須進行修改以促進更永續的食品系統。

“我們正在著手修訂 CAP，希望它能朝著支持農業生態轉型的方向發展，」她說。

目前， “生態計劃是一種促進積極實踐的方式，致力於認識到保護和促進農業生物多樣性的必要性，而這一點在歐洲政策中經常被忽視，」梅薩補充道。

她說，漢森的任務是製定一項新的共同農業政策，以考慮烏克蘭加入歐盟的可能性

“在這種情況下，目前基於區域支付的共同農業政策將不再可行，」她說。 “但最重要的是，需要修改 CAP，以確保歐洲農業的長期可持續性。

慢食運動是一項全球性的食物運動，參與者包括農民、漁民、廚師、食品工匠、教育工作者、青年、公民以及所有相信人人享有優質、清潔和公平食品的人。

“關鍵是讓所有食品系統利益相關者都參與到向農業生態學的轉型中，採用整體方法” “農業生態方法是 “「『農業與食品願景』將對生產、分配和消費層面產生重要影響，」梅薩說。

農業生態學原理正被許多生產者應用，並受到許多組織和學者的推廣。

廣告

廣告

在2024 檢討 對 13,000 多份出版物的研究為與農業生態實踐及其社會經濟績效相關的科學證據提供了寶貴的見解。

“我們要實現糧食系統的轉變，就需要農業生態學，」梅薩說。而且， “生產的重新平衡也會影響飲食的重新平衡，這種方法將確保現在和將來糧食系統的可持續性。

就橄欖油而言， “重點應放在生態農業食品系統中的生態農業橄欖油生產，這些食品在環境上也是可持續的，」她補充道，並表示 “氣候危機的影響及其對橄欖油和許多其他作物生產的影響」。

事實上， “梅薩指出：“戰略對話中還討論了重新平衡生產（動物和植物）和消費的必要性的科學證據。”

她強調，可以在地方和區域層面實施農業生態實踐，以保障永續的橄欖油生產，避免或減少作物對病蟲害的脆弱性，例如 苛養木黴.

到目前為止， 慢食橄欖油 農場計畫集中在三個國家：義大利、西班牙和土耳其。

“我們發起了慢食農場計劃，該計劃以農業生態學原則為基礎，旨在提升和支持參與農業生態轉型的農民，使他們有機會透過現有的慢食網絡推廣和銷售他們的產品。 “發展慢食農場網絡是我們當前的首要任務，以支持所有參與農業生態轉型的人們。

慢食運動已經成功建立了慢咖啡和慢酒聯盟，這些合作網絡旨在鼓勵國際咖啡和葡萄酒連鎖店中的永續農業生態耕作實踐。

Messa 表示，發展橄欖油聯盟將是 “為慢食運動增添了「精彩」的一筆。

“然而，與擁有共同願景的參與者建立夥伴關係是先決條件，」她說道，強調了創意集體機構的價值和可行性。

研究人員認為，儘管面臨變革的阻力，但農業食品系統需要重新配置，以過渡到可持續且有彈性的後成長系統。

作為影響未來歐盟農業政策方向的決策過程的一部分，在解決複雜而根本的問題時，在不同參與者之間找到共同點，也意味著要牢記推廣負擔得起的健康飲食模式，以表達當地的文化特色。

EBAF 可能提供一個獨特的機會來實現這一目標。