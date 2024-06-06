Pieralisi 任命新首席執行官

Aldino Zeppelli 是 Pieralisi Group 的新任首席執行官，該集團是橄欖油研磨設備和技術的領先製造商。

他在貨物裝卸機械製造商 Cargotec 擔任裝載起重機部門高級副總裁兼執行長四年後，接替了前任高管 Alessandro Leopardi。

我們的客戶變得越來越成熟。因此，他們需要一個技術接口，能夠更具體、更迅速、更充分地回應我們機器的複雜性。 - Aldino Zeppelli，Pieralisi 集團首席執行官

“我非常自豪能夠在我們的主要投資者 DeA Capital 的支持下擔任這個角色，他對橄欖油業務充滿信心。 Olive Oil Times. “今天，我們打算加強我們在技術和市場覆蓋方面已經確立的地位。

阿爾迪諾·齊佩利

“此外，我們的目標是擴展到我們認為具有尚未顯現的巨大成長潛力的新領域，」他補充道。

Adeodato Pieralisi 於 1888 年在馬爾凱安科納省的蒙薩諾村創立了該公司。此後，該公司不斷擴大規模，並在義大利、西班牙、希臘、德國、荷蘭、美國、巴西和突尼斯設有生產和商業基地。 2020年，DeA資本集團入股公司。

“我們將關注的另一個領域是客戶支持，」Zepelli 說。 “為此，我們的目標是增加我們在主要市場的本地影響力並加強中央職能，以便為我們的客戶提供更加準備和有力的響應。

Zeppelli 觀察到越來越多的農民致力於生產優質產品 特級初榨橄欖油，多年來他們的工作不斷發展。因此，他計劃將公司策略的重點放在進一步開發產品範圍和提高服務品質。

“我們的客戶變得越來越成熟，」他說。 “因此，他們需要一個技術接口，能夠更具體、更迅速、更充分地應對我們機械的複雜性以及可持續性和資源節約等當前挑戰。

“我的目標是從設備和機器的首次安裝到生產過程的整個生命週期，但最重要的是在售後階段，提供準確、及時的服務。

“在這個方向上，我們正​​在尋求提高備件的可用性和交付時間，包括長期交付，」他繼續說道。 “在這方面，除了仔細分析客戶的需求外，我們還保證毛細血管的存在。

Zeppelli 強調，該公司提供適用於小型和大型生產的機械和零件，他認為這是該公司的優勢之一。他還指出，最近已經進行了大量投資，以消除生產部門的瓶頸。

“但時至今日，我們仍不滿足， “「品質」是關鍵字，」Zepelli 說。 “在技​​術方面，我們解決了一些零件的問題，我們正在加強與主要供應商的技術和技術合作關係。

“我們還旨在為客戶提供更加線性的調試階段，並且不會出現季節性高峰期的典型中斷，」他補充道。 “我致力於在製造、品質和服務等各個方面努力工作，為他們提供更好的技術體驗。