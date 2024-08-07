開源人工智慧模型準確預測橄欖油價格

橄欖油價格 由於主要生產國（尤其是西班牙）的乾旱和春季高溫造成歉收，世界各地的產量已達到歷史最高水準。

儘管原產地價格已從 1 月中旬的歷史高點回落， 零售價維持不變 遠高於平均水平，導致 購物者行為的變化 在傳統上重度橄欖油消費者。

由於預計 2024/25 作物年度全球橄欖油產量將恢復到約 - 萬噸，該行業的領先專家預計價格將下降。然而，價格的未來走向仍遠未確定。

為此，世界上最大的橄欖油產區西班牙南部安達盧西亞自治區的一名研究人員開發了一種 人工智慧 （人工智慧）預測橄欖油價格的程式。

電腦工程師、人工智慧顧問公司 TADA.ai 的執行長 Diego Hueltes 開發了三種預測價格模型，包括一週預測、四周預測以及價格上漲或下跌的預測。

“我來自阿爾卡拉拉雷亞爾，哈恩的一個小鎮，橄欖種植是這裡的主要生計，圍繞橄欖油有著根深蒂固的文化。 Olive Oil Times.

“我發現長輩可以根據天氣和價格預測市場走勢，這很有趣，」他補充道。 “如果他們能夠根據經驗做到這一點，我的前提是人工智慧模型可以以更系統的方式實現相同的目標。

Hueltes利用自動學習演算法和人工智慧研究來分析歷史橄欖油價格、氣象數據和生產數據，以對2017年和2018年做出準確的價格估算。

迭戈·休爾特斯

“我開發了兩種模型，」休爾特斯說。 “第一個可以預測價格，一個絕對數字。在這種情況下，我的模型的平均誤差為百分之三。例如，如果我的模型預測下週價格為 10.00 歐元，那麼實際價格可能會在 9.97 歐元到 10.03 歐元之間。

“第二個模型預測 “下週價格將會上漲'或者 “下週價格將會下降，'這非常簡單，」他補充道。 “它在 76% 的時間內準確預測了價格方向。

“為了評估這個模型，我使用了一種金融技術，透過查看累積回報會是多少來分析回報，如果每次模型預測下週價格會上漲，我就購買橄欖油，每次模型預測價格會下跌，我賣橄欖油，」休爾特斯繼續說道。 “如果我在 100 年至 2017 年間按照該模型投資了 2018 歐元，那麼一年後我將獲得 140 歐元。

然而，2018年以來發生了很多事情，包括 美國關稅 關於西班牙橄欖油， 19冠狀病毒病大流行、俄羅斯入侵烏克蘭和歐洲 歷史性乾旱.

“儘管該模型的科學基礎仍然有效，但該模型在 2024 年將不再有效。 GitHub 上的研究，使其可供公眾使用。

“我是開源的忠實粉絲，我相信科學研究，尤其是人工智慧領域的研究，應該是普遍可用且免費的，」他說。 “由於橄欖油領域的開放和可訪問的工作非常少，我決定公開我的所有研究成果。

Hueltes希望這項技術未來能對世界上最大的橄欖油生產省產生正面影響。

“人工智慧模型利用價格、生產和氣象數據，可以提取數據中的潛在模式，」他說。 “這些模式對於人類來說很難察覺，即使對於該領域的專家來說也是如此，但對於人工智慧模型來說卻是完全可行的。

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根據 Hueltes 的說法，預測橄欖油價格 “可以優化石油貿易，特別是對於小型生產商來說，因為他們可以獲得有關價格是否公平，或者是等待還是迅速採取行動的指標。

此外，這項研究可以使整個領域的參與者受益 橄欖油價值鏈，包括農民、零售商和分銷商、消費者、投資者和貿易商。

農民和生產者可以更有效地規劃他們的銷售策略，以實現利潤最大化並有效管理資源。

零售商和分銷商還可以使用準確的價格預測來管理庫存並制定保持競爭力和盈利的定價策略。

同時，消費者可以根據潛在的價格變化做出明智的購買決定，例如在預計價格上漲時大量購買。

最後，投資者和大宗商品交易者可以做出更好的投資決策並增加回報。了解價格趨勢也有助於制定支持農業部門和穩定市場的政策。

雖然休爾特斯表示，這項研究可能不會直接影響氣候變化，氣候變遷的症狀被廣泛歸因於最近的產量下降， “它可以幫助了解氣候因素如何影響橄欖油的生產。

“該研究的開源性質允許開發新模型，使橄欖油貿易更加公平，」他補充道。