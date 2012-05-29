未使用歐洲的橄欖油標籤驗證法

歐洲農業專員 達契安·喬洛斯 在受到質疑時承諾對橄欖油標籤進行更嚴格的審查 Olive Oil Times 關於當前系統中看似存在的缺陷。



歐盟委員會 (EC) 橄欖油營銷法已規定對標籤準確性進行檢查，並要求歐盟成員國每年報告詳細信息，包括收到的標籤驗證請求數量及其結果。

經向歐盟委員會查詢後， Olive Oil Times 現在可以透露過去三年中世界主要生產商西班牙、意大利和希臘向歐盟委員會報告了多少次此類標籤驗證：無。

歐盟委員會表示，在此期間，它收到了一份來自西班牙的報告和兩份來自意大利的報告，所有這些報告都表明上一年沒有收到標籤驗證請求。 沒有收到來自希臘的報告。

下 歐盟橄欖油營銷標準，一月編纂 根據第 29/2012 號法規，各方可以請求對標籤指示的真實性（例如油是初榨油還是特級初榨油）進行測試，相關生產國必須在每年 31 月 - 日之前向歐盟委員會報告其後續行動和所施加的任何處罰。

鑑於全世界消費者、生產者團體和政府組織對誤導性橄欖油標籤的持續關注， Olive Oil Times 喬洛什詢問，根據這些歐盟法律沒有提出任何核查請求，他是否覺得奇怪。 我們還詢問應該採取哪些措施來提高監控和標籤的準確性。

Cioloş 的發言人通過電子郵件回復稱 “事實上，沒有收到有關核查請求的報告，但是委員會與橄欖油行業成員國之間還有其他溝通渠道，特別是在第（EC）第 2568 號法規的框架內。 91/-，要求成員國定期發送有關該部門發現的違規行為的信息。”

“單一市場組織委員會的框架內正在進行討論，以使控制更加有效。 目的是評估是否需要調整現行立法，以考慮橄欖油市場的演變。”

“此外，專員 喬洛什計劃提出一項行動計劃 未來幾週，可能是六月的第一周，橄欖油行業將受到關注。 這可能需要調整與委員會在加強質量控制、保護消費者和改進標籤方面的能力相關的技術部署。” 她說。