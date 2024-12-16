西班牙橄欖油出口創歷史新高，克服生產障礙

6/2023作物年度西班牙橄欖油出口超過24億歐元，比上一季成長54%。

儘管西班牙出口了 742,500 噸橄欖油，僅比該國 3,600/2022 年出口到國外的橄欖油多了 23 噸，但價值仍顯著增加。

官方表示高 橄欖油價格 是出口收入大幅成長的主要動力。

據農業、漁業和食品部稱，橄欖油出口平均價格為每公斤 8 歐元，比上一作物年度的平均價格高出 57%。 8.75 月出口價格達到高峰 - 歐元。

義大利仍然是西班牙橄欖油出口的主要目的地，其次是 美國其中出口額首次突破1億歐元的是法國和葡萄牙。

據該部稱，處女和 特級初榨橄欖油 占出口量的 69%，精煉橄欖油佔 29%，蘭帕特油占剩餘的 -%。

隨著 2024/25 作物年度全面進入，收入反彈的消息傳出。根據橄欖油產業委員會最近的一次會議，產量預計將達到 1.29 萬噸，較上年的 854,500 噸大幅增加。 2023/24 和 666,000 噸 2022/23.

橄欖油產業董事會將產量反彈歸因於 “由於最近幾週的降雨，許多產區的作物長得很好。

然而，它大大低於先前的估計，生產商 最初預計 最遲到 1.4 月收成在 1.5 至 1.65 萬噸之間，低於早前更樂觀的預測 - 萬噸。

生產商和官員解釋了產量下降的原因是一些生產商報告石油產量下降以及 勞力困難 在一些傳統的陡坡樹林中。

由於連續多年產量不佳，西班牙的橄欖油進口量也增加了，以幫助裝瓶商滿足需求，進口量增加了 12%，價值增加了 65%。

西班牙進口了1.6億歐元的橄欖油，平均價格為每公升6.60歐元。葡萄牙是該國的主要供應國，出貨量為105,876噸，較41/2022年度成長23%，其次是突尼斯，出貨量為54,172噸，土耳其出貨量為21,935噸，成長13%。

關於國內市場，橄欖油產業委員會表示橄欖油 原產地價格下跌 在創下過去兩個作物年度的歷史新高後，自 25 月初以來增長了 -% 以上。

根據 Infaoliva 價格觀察站的數據，特級初榨橄欖油的原產地價格已跌至每公斤 4.40 歐元，較 51 月的歷史高點下跌 4.35%。 Virgin 和 Lampante 價格跌幅略小，分別跌至 4.30 歐元和 - 歐元。

價格下降和供應增加意味著消費將會增加。橄欖油產業委員會預測本季橄欖油消費量將達到 480,000 萬噸，比 17/2023 年增加 24%。