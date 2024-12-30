Deoleo 新任執行長面臨法律與財務挑戰

隨著 2025 年的到來，全球最大的橄欖油裝瓶商最近任命的執行長面臨巨大的阻力。

Deoleo 董事會於 2019 月任命 Cristóbal Valdés 為其新任首席執行官，接替 - 年被任命的 Ignacio Silva。

巴爾德斯於 11 月底正式接手公司，席爾瓦則轉任非執行職務，擔任總裁兼董事會主席。

“我很榮幸加入 Deoleo 擔任執行長。 LinkedIn. “我的願景很明確：加強我們的市場地位並保持在創新的前沿，同時優先考慮員工的福祉和成長。

巴爾德斯擁有德烏斯託大學法律和經濟學學位以及 IE 商學院工商管理碩士學位，他的職業生涯始於連鎖超市家樂福的產品經理。

他繼續在公司晉升，曾擔任法國 ADEO Services 的國際產品總監，後來成為海運物流公司 Bergé Marítima 的首席執行官，後來成為歐洲第二大罐頭食品生產商 Jealsa 的老闆。

巴爾德斯目前擔任美利亞國際酒店集團的董事會成員，為這位經驗豐富的高管提供了適合其新職位的廣泛相關經驗。

Valdés 為 Deoleo 帶來了數十年在食品包裝、酒店業和國際產品管理方面的經驗。 （照片：Cristóbal Valdés，來自 LinkedIn）

而席爾瓦 告訴《先鋒報》 今年早些時候，Deoleo 的財務狀況比他上任時要好得多，但該公司在 2024 年下半年面臨一系列挫折。

Silva 預計該公司今年底的債務約為 100 億歐元，低於 572 年的 2018 億歐元。

然而，義大利法院最近對長達十年的稅務糾紛做出的裁決導致評級機構穆迪下調了 Deoleo 的信用評級，以幫助該公司為 160 億歐元的債務進行再融資。

89月，米蘭一家法院裁定，Deoleo必須為義大利子公司Carapelli Firenze SpA的橄欖油進口補繳-萬歐元的稅金和利息。

爭議源自於卡拉佩利採用的法律手段，透過瑞士子公司從歐盟以外進口橄欖油，然後在義大利裝瓶，然後再出口到歐盟以外地區

瑞士不是歐盟成員國，但與歐盟簽訂自由貿易協定

Deoleo 表示，它理解這種做法屬於歐洲海關法豁免範圍，使其能夠避免支付橄欖油進口關稅。

然而，義大利海關官員不同意，並於 2014 年對 Carapelli 提起訴訟。

同時，穆迪將公司信用評等從 B3 下調至 “Caa1 表示，面臨高信用風險，使其成為 “信譽不佳的債券”，前景消極。它還下調了 160 年 2025 月到期的 - 億歐元貸款的評級。

穆迪負責評級的分析師表示，這項變化 “反映了與義大利法院不利裁決相關的風險……如果這一裁決得到維持，則有可能削弱 Deoleo 的財務狀況。

該分析師補充說，這可能會使 Deoleo 為其 2025 年和 2026 年債務到期日進行再融資的持續努力變得複雜化，這可能會導致 “對集團的財務狀況和流動性產生重大影響。

然而，Deoleo 表示，裁決 “對集團的財務運營沒有影響，集團繼續正常經營業務並履行承諾。

該公司補充說，它已通知其兩大股東 CVC 和 Alchemy，他們仍然支持該集團，並對集團的債務再融資策略表示信心。

“相關股東已表達了對 Deoleo 的支持，該公司的法律團隊正在與其顧問合作，請求暫緩執行該裁決並向義大利最高法院上訴。