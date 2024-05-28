L'Olivo di Sant'Emiliano：具有 1,800 年歷史的翁布里亞橄欖傳統象徵

翁布里亞最古老的千年橄欖樹位於博瓦拉迪特雷維 (Bovara di Trevi) 的小村莊，這是位於翁布里亞大區 (Umbria) 的古鎮。 著名的橄欖之路 連接斯波萊托和阿西西，距離地區首府佩魯賈以南不到一小時車程。

L'Olivo di SantEmiliano 已有 1,800 多年的歷史，在距離 12 號公路數百公尺的地方繼續繁衍生息。th博瓦拉世紀本篤會修道院。

保護千年橄欖樹非常重要，因為它們是農業文化和當地傳統長壽和持久的直接來源。 - Daniela Rapastella，特萊維文化與旅遊局

“拉帕西奧 特雷維文化和旅遊局局長丹妮拉·拉帕斯特拉 (Daniela Rapastella) 表示，米利亞諾主教在遭受各種酷刑後，於 304 年被綁在一棵小橄欖樹上並被斬首。 Olive Oil Times.

米利亞諾從亞美尼亞來到義大利。當教宗馬塞利努斯祝聖他時，他的名字被義大利化為埃米利亞諾。被處決後，他成為特萊維的守護神。

“對於當地社區來說，L'Olivo di Sant'Emiliano 是強烈奉獻的象徵，因為它與城市的守護神聯繫在一起，」Rapastella 說。

事實上，這棵千年樹最近被註冊為 受保護的樹 並用柵欄隔開，以便遊客可以在不損壞它的情況下欣賞它。

“歷史事實和普遍信仰表明，幾個世紀以來，橄欖樹在幾次霜凍中倖存下來，始終結出豐碩的果實，」她補充道。 “它還能抵禦最強烈的霜凍，而霜凍卻導致幾乎所有其他橄欖樹都枯死，其中一些橄欖樹的樹齡已有數百年以上。

據拉帕斯特拉介紹，由於橄欖樹的古老遺傳，當地人繼續從樹上採摘橄欖並將其磨成獨特的橄欖油。

“根據學者 Guido Bonci 的說法，聖埃米利亞諾橄欖樹在基因上處於 Olivastro 和 Moraiolo 品種之間的過渡位置，」她說。

Moraiolo 是該地區主要的橄欖品種，佔所有橄欖品種的 60% 以上 特級初榨橄欖油 根據 Umbria Colli Assisi-Spoleto 原產地名稱保護認證生產。

而有 日益激烈的爭論 關於古橄欖樹某些測年方法的準確性，拉帕斯特拉相信當局遵循最好的科學流程來獲得準確的年齡。

她說，研究人員從根系中採集樣本，以識別樹最古老的部分。卡車最古老的部分早已被寄生蟲損壞，並透過 斯盧帕圖拉，或剝離、修剪技術，消除健康樹的腐爛部分。

“然而，我不能排除在根部的另一部分可能發現甚至更古老的材料，」她說。

該領域的頂尖專家對根核樣本進行了放射性碳測年，確定這棵樹的年齡約為 1,830 年，誤差範圍為 260 年。這使得它的萌芽日期介於公元前 96 年至公元 425 年之間。

“這個年齡非常有趣，因為到目前為止，人們認為這個緯度的橄欖樹的最大年齡不會超過 1,500 年，」Rapastella 說。

“這是 重要的是要保存 千年橄欖樹，因為它們是農業文化和當地傳統長壽和持久的直接來源，」她補充道。