利用人工智慧提高橄欖油品質、效率和信任

過去兩年，人工智慧（AI）以大型語言模型的形式出現——例如 Gemini、 ChatGPT 和巴德——抓住了大眾的時代精神。

然而，過去十年來，人工智慧一直在幫助橄欖種植者提高效率和決策。

今年早些時候，西班牙哈恩市的市政府官員齊聚一堂，討論人工智慧可以為世界上最大的橄欖油生產省份的橄欖農和磨坊主發揮的多種作用。

橄欖油生產商慢慢開始看到進入這領域的優勢。他們可以看到人工智慧不僅可以增強品牌，還可以提高客戶滿意度。 - Javier Canego Martinez，Decidata Analytics 專案經理

Decidata Analytics 是與會者之一，這是一家專門研究用於改進數據分析的人工智慧的公司。

專案經理哈維爾·卡內戈·馬丁內斯告訴 Olive Oil Times 人工智慧可以提高可追溯性，並有助於在受負面影響的行業中建立信任 有關詐欺的頭條新聞 在最近幾個月。

“人工智慧工具可以透過檢查所用橄欖的類型來幫助確保橄欖油的正宗和高品質。 “這可以透過使用影像辨識技術分析橄欖核照片來完成。透過提供有關產品的準確訊息，公司可以與消費者建立信任並保持強大的品牌聲譽。

事實上，義大利大學的研究人員已經訓練人工智慧 確定出處 使用其酚類化合物和甾醇的特級初榨橄欖油。在 2022 年的一項研究中，他們報告稱，人工智慧正確識別了當地生產的 Taggiasca Ligure 橄欖油。

Canego Martinez 認為，除了驗證真實性之外，人工智慧工具還可以幫助生產商和零售商透過個人化廣告瞄準客戶。

“透過了解消費者的喜好以及他們的行為方式，公司可以客製化他們的訊息和促銷活動，以更有效地接觸特定群體，」他說。

“人工智慧可以進一步預測橄欖油產業的市場趨勢以及消費者需求，幫助企業提前調整策略。 “這使他們能夠優化庫存、定價和行銷工作，以保持競爭力。

電腦工程師兼顧問迭戈·休爾特斯 (Diego Hueltes) 證明，人工智慧模型可以 準確預測價格。他利用歷史定價數據、氣候數據和以往收成數據開發了三個預測價格模型，以準確預測 2017 年和 2018 年的價格。

這些應用程式的大多數人工智慧技術並不像產生當前一代生成式人工智慧的面向消費者的大型語言模型那樣廣為人知。

然而，卡內戈·馬丁內斯表示，生成式人工智慧可以幫助任何參與橄欖油世界的人填寫文件和表格並生產 “高品質的內容，包括社交媒體、部落格、影片和其他行銷工具。

“橄欖油生產商正慢慢開始看到進入這一領域的優勢，」他說。 “他們可以看到人工智慧不僅可以增強橄欖油公司的品牌形象，還可以提高整體客戶滿意度。

在哈恩的活動期間，官員們討論了人工智慧在客戶支援聊天機器人中的使用，以及農民和磨坊主如何使用現有的人工智慧工具來預測收穫時間和市場趨勢。

除了人工智慧之外，還有關於 使用區塊鏈技術 提高可追溯性並打擊盜竊和詐欺。

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Canego Martinez 表示，除了行銷和客戶導向的業務部分之外，農民和生產者還可以使用人工智慧來提高營運效率和永續性。

“人工智慧可以優化生產流程，使其更有效率和永續。 “這包括適當使用水和肥料等自然資源、減少對環境的影響以及促進負責任的農業實踐。

在哈恩省另一個城市門吉巴爾舉行的 6 月會議上，研究人員展示了一個人工智慧平台，該平台可以準確地預測 預計橄欖收穫時間 利用氣象和歷史收穫數據提前一個季節。

“人工智慧和機器學習在決策客觀化方面也發揮著重要作用，」卡內戈·馬丁內斯說。 “這些技術使公司能夠分析大量數據並提取精確的、基於證據的見解。這消除了主觀性和人為偏見，從而實現更明智和公平的決策。

卡內戈·馬丁內斯也指出，害蟲防治是人工智慧工具如何幫助橄欖農日常工作的一個例子。

“機器學習模型可以透過查看過去的數據和環境因素來幫助預測害蟲何時可能出現，這對於農民在做出作物管理選擇時非常有用，」他說。

“他們還可以根據目前的生長情況提前了解未來的作物產量，使農民更容易提前規劃，」Canego Martinez 補充道。 “優化灌溉也是一種可能性，就像 Agrow Analytics 在西班牙提供的服務一樣…展望未來，人工智慧和機器學習的應用將繼續生產更高品質的石油。