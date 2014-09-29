坎加迪斯案在破產後繼續推進

Kangadis 橄欖油摻假集體訴訟的原告上周慶祝了一場小小的勝利，此前一名聯邦法官同意推進這起 261 億美元的案件，儘管 公司破產.



該案涉及 Capatriti 品牌的橄欖油，由 Kangadis 銷售為 “100% 純橄欖油。” 根據原告提出的索賠，分析確定該油根本不是橄欖油，而是橄欖果渣油——一種由橄欖第一次壓榨的副產品製成的精煉油，包括通過加熱和提取的剩餘果核和果肉。化學溶劑。 作為從橄欖中提取的最低等級的食用油， 橄欖果渣油 主要用於食品服務行業。

18 月 - 日，美國紐約南區地區法官 Jed Rakoff 下令對該班級進行認證。 當法院發現原告之間的某些先決條件得到滿足時，就會發生證明，例如所有原告共享相同的索賠。

Rakoff 此前曾在 - 月份證實了 Ebin 訴 Kangadis 案，但由於 Kangadis Food Inc. (KFI) 破產，進展停止。 這些指控實際上已轉移到對 Kangadis Family Management LLC 的訴訟中，該公司由三名 Kangadis 家族成員擁有，他們也是 KFI 的股東。

原告稱，承諾 “100% 純橄欖油，”印在 Capatriti 罐頭的五個面上，影響了他們購買該產品的決定，而且虛假聲明違反了消費者保護法。

Kangadis 反對該主張，因為集體成員被定義為 “100 年 1 月 2013 日之前在美國購買 Capatriti -% 純橄欖油的所有人。” 該公司向零售商銷售，而不是直接向消費者銷售。

然而，法官駁回了這一點。 “一個人在上課期間是否購買了一個實際上含有果渣的罐頭……這是一個可以客觀確定的問題，”紐約南區的美國地方法官 Jed Rakoff 在命令中寫道。

去年，北美橄欖油協會 (NAOOA) 對康加迪斯提起訴訟——以 Gourmet Factory、Capatriti 和 Porto 的名義開展業務——聲稱 “非法、誤導和欺騙性的錯誤品牌。” 儘管 NAOOA 和 Kangadis 在 2013 年 - 月達成了保密協議，但法律費用迫使該公司宣布破產。