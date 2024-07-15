義大利、土耳其、巴西在「EVO IOOC」獎中遙遙領先

該9th EVO IOOC 義大利站於 15 月 - 日舉行頒獎典禮th 在卡拉布里亞帕爾米歷史悠久的城市劇院舉行。

國際橄欖油大賽主席安東尼奧·G·勞羅(Antonio G. Lauro)宣布了最佳展示獎和最佳國家獎類別的獲獎者以及特別獎的獲獎者。

這場活動由總經理 Stefania Reggio 共同主辦，生產商、行業專家和橄欖油愛好者參加了這場活動，他們享受了 指導品嚐 的獲獎產品。

帕爾米坐落在紫羅蘭海岸，俯瞰第勒尼安海，也是評審團 5 月在 CapoSperone 度假村設施進行感官評估的地點。

來自 11 個國家的 671 名經驗豐富的品酒師對來自 28 個國家提交的 592 件參賽作品進行了評估，其中包括 - 件 特級初榨橄欖油 和 79 種風味橄欖油。

義大利是提交參賽作品最多、獲獎最多的國家，共有 185 個參賽品牌，頒發了 139 面獎牌。土耳其緊隨其後，提交了 102 個品牌和 77 枚獎牌。

巴西生產商共有 69 個品牌參賽，其中 63 個品牌獲獎。希臘有 88 個品牌參與角逐，獲得 60 面獎牌，其次是西班牙，有 56 個品牌參賽，獲得 38 面獎牌。

得獎名單包括葡萄牙（23面獎牌）、以色列（20面獎牌）、突尼斯（19面獎牌）、阿根廷（11面獎牌）、克羅埃西亞（-面獎牌）、約旦（-面獎牌）、阿爾及利亞（-面獎牌）、美國、南非、摩洛哥（各三面獎牌）、沙烏地阿拉伯、中國、黎巴嫩（各兩面獎牌）、法國、馬耳他和斯洛維尼亞（各一枚獎牌）。

“近年來，明顯而有影響力的變化主要是由於 氣候變化 全球暖化的發生，給傳統橄欖種植國的農民帶來了複雜的挑戰，」勞羅告訴 Olive Oil Times.

“另一方面，我們也看到生產國的增加和新的競爭者正在大力進入全球優質市場。 “這一切讓我們確信，特級初榨橄欖油不再有國界，也不再有大師，只有優秀的主角。

主辦單位在頒獎活動中透露了一些有關競品的數據。

百分之三十的參賽作品是有機的，來自具有地理標誌認證的地區，包括 受保護的原產地標記 (PDO) 或 受保護的地理標誌 (PGI)。

超過一半（55.3%）的特級初榨橄欖油是兩種或多種品種的混合物。 單品種 幾乎佔總數的 45%，涉及 180 多個品種。

勞羅也強調了該競賽最近推出的一項新穎之處：與領先研究組織的合作。

去年，EVO IOOC義大利管理階層與農業研究和經濟委員會（CREA-OFA）橄欖、水果和柑橘作物中心簽署了初步合作協議。

根據協議，報名參賽的生產者可以參與研究線 “世界特級初榨橄欖油的可追溯性”，其結果將在國際科學出版物上發表。

“這是一個廣泛的項目，涉及基於參與性研究方法的特級初榨橄欖油的特性，」勞羅說。 “我們很高興與 CREA-OFA 總監 Enzo Perri 以及橄欖油公司一起成為這項研究的主要參與者。

2024 年 EVO IOOC 義大利賽的結果清單可在比賽的網站上找到 網站 和社交媒體。