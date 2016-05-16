意大利加強對橄欖油欺詐的製裁

部長會議批准了一項法令，其中載有對違反 歐盟法規第 29/2012 號 關於橄欖油的營銷標準，以及 EEC 法規第 2568/91 號 橄欖油和橄欖渣油的特性及相關方法。



我們對政府糾正該法令並確認該法令提出的刑事指控感到滿意 “ 節約石油法。 - 科隆巴·蒙傑洛

通過此驗證，政府實施了農業和司法委員會提供給 法令草案 - 月，這將降低對假冒橄欖油的處罰，並引起意大利農民和消費者的關注。

該行動完成了 9 年 14 月 2013 日第 - 號法律規定的措施（所謂 “節約石油法），根據政府聲明，包括對未能在包裝上明顯顯示原產地標誌和其他信息的行政處罰。

還對違規保存庫存記錄實行行政處罰。 政府澄清說 “行政制裁的干預範圍仍僅限於刑法未涵蓋的領域，保留對任何形式的食品欺詐的鎮壓。”

該法令規定的製裁的實施委託給農業、食品和林業政策部的食品質量保護和欺詐制止 (ICQRF) 中央監察局，以及根據現行立法分配給當局的權限確定違規行為的責任保持不變。

該法令實現了實施可追溯系統的法律框架，這對於打擊橄欖油行業的欺詐行為必不可少。

“我們感到滿意的是，政府已糾正該法令並確認了該法令提出的刑事指控 “節省石油的法律，”議會假冒和盜版現象委員會副主席 Colomba Mongiello 說，他指出了橄欖油行業和意大利農業綜合企業的戰略重要性。

消費者協會對該措施表示讚賞： “我們終於獲得了一套制裁制度，旨在確保標籤上信息的真實性，從而提供更大的保障。 保護意大利綠金對於保護供應鍊和消費者至關重要，”消費者組織 Codici 的 Matteo Pennacchia 說。