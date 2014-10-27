在意大利的零售店銷售和在餐廳提供的橄欖油將需要遵守新的 歐盟標籤法 和包裝規格，例如此處所示的不可再填充瓶蓋。

意大利眾議院通過異常快速的程序批准了歐盟法規 2013 bis (S1533)，其第 19 條包含有關橄欖油的重要規則。



獲得批准後，意大利議會最終實施了有關 “初榨橄欖油鏈的質量和透明度。”

這些規則是義大利前參議員 Colomba Mongiello 簽署的規範初榨橄欖油生產和分銷品質和透明度的立法的一部分，並於 2013 年 - 月在義大利獲得批准。

批評者抱怨新法律對歐盟內部的自由貿易不公平。 隨後，該法的部分內容進行了修改，最終獲得了歐洲議會的批准。 西班牙和葡萄牙等其他歐洲國家已經批准了類似的法律。 意大利議會必須批准歐盟法規才能在該國生效。

根據歐洲最近頒布的新法律 更新的法規 在橄欖油標籤上，來自多個歐盟國家或任何非歐盟國家的橄欖油混合物的原產地標誌必須更清楚地印在包裝標籤上，並且與背景顏色和其他標誌相比，顏色更亮和出售面額。

還明確禁止將感官特性歸因於特級初榨和初榨橄欖油以外的橄欖油（在最新版本中添加了“初榨”）。

至於意大利特級初榨橄欖油，該法律還改變了關於烷基酯和乙酯配額的標籤義務，僅批准了乙酯的 30mg/kg 限制。

立法的另一個重要變化是要求使用不可再填充的瓶蓋。

根據新規定，在零售店以包裝形式出售的初榨橄欖油必須按照現行規定裝在貼有標籤的容器中，並配備合適的鎖具（以便在不打開包裝封條的情況下無法更改其內容物），並提供帶有安全系統，可防止標籤上標明的原始內容耗儘後重複使用。

歐洲法規鼓勵不可再填充、預密封和一次性的油包裝，因此經營者不能用劣質產品稀釋橄欖油。 不遵守該法律的人將被處以 1,000 至 8,000 歐元的罰款並沒收產品。 在英國，農村支付機構表示其執行歐盟規定 會延長 到 “經營不符合新法律的“自己開店”。

UE 生產商還應該改進標籤，因為歐盟委員會堅持標籤更清楚地顯示產品名稱及其來源。 布魯塞爾希望這些變化將允許 橄欖油生產商 以加強其在全球市場上的品牌。 清晰的標籤還可以為消費者提供有關預包裝食品特性的更準確信息。

然而，批評並不缺乏，尤其是來自餐館經營者：他們將被迫向消費者提供更昂貴的油——特別是包裝好的和不可再填充的油——一些人認為這對小企業來說是不必要的負擔，這些企業通常為所有顧客提供油和醋，讓他們在食物中免費享用。