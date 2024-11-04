義大利為其 PDO 和 PGI 橄欖油鑄造特殊標籤

作為農業食品產業實施安全和可追溯性解決方案計畫的一部分，義大利測繪研究所和國家造幣廠（IPZS，其義大利語縮寫）推出了專門為農產品開發的標籤。 特級初榨橄欖油 - 受保護的原產地標記 (PDO) 和 受保護的地理標誌 (PGI) 認證。

該標籤具有獨特的圖形和先進的安全元素，設計用於粘貼在瓶蓋或罐上。它具有唯一編號，並包含一個二維碼，可用於存取包含產品和生產商資訊的平台。

保護財團 PGI 奧利奧·迪·羅馬 是第一個在成立後立即採用該標籤的公司，今年緊隨其後的是 PDO Olio Sabina、PGI Olio di Calabria 和 PDO Olio Terre di Siena 聯盟。

Olive Oil Times 參觀了位於羅馬的 Officina Carte Valori 安全印刷廠，標籤就是在這裡生產的。它位於 Via Salaria，是四個 IPZS 工廠中最大的一個，擁有 569 名員工和 15 個生產部門。

“在這裡，Polygraphic Institute 生產所有的可追溯產品，而公民物理和數位身分的產品則在附近的一棟建築物中生產。檢查。

該工廠也生產國家壟斷商品的標籤，包括菸草、藥品標籤、印花稅票和彩券等不可追溯的編號產品。此外，還有一個部門專門負責郵票和官方期刊的印刷。

根據規定進入IPZS所有設施的嚴格安全標準，高安全性列印區域的入口由財務警察把守，只有授權人員才能通過連鎖門進入各部門。

“與所有其他可追溯產品一樣，PDO 和 PGI 特級初榨橄欖油的標籤具有與我們在護照和身分證等身分證件以及紙幣中發現的安全功能類似的安全功能，」Cerasoli 說。

當人們走近標籤生產地時，可以聽到機器滿載運轉的聲音。期間 Olive Oil Times 參觀期間，IPZS 技術人員安裝了列印捲軸標籤的機器。

為 PGI Olio di Calabria 製作標籤（照片：Polygraphic Institute 和國家造幣廠）

“所有設備都是專為測繪研究所設計的，」Cerasoli 說。 “該機器的核心由多個控制系統組成，可保證 100% 的生產。

“我們透過檢查每一個可見和不可見的安全功能來認證產品，」他補充道。 “可以說，實體安全產品有兩個世界，一個是看得見的世界，一個是增強防護的隱形世界。

印刷後，運往農業食品行業的標籤，包括 PDO 和 PGI 特級初榨橄欖油的標籤，將被送往可變數據部門進行編號。

“該部門執行的任務非常複雜。 “簡而言之，每個標籤都以字母數字代碼與專有演算法生成的隨機控製代碼相結合進行編號，這使我們能夠獲得獨特的標籤。

然後，特殊攝影機檢查每個標籤上兩個代碼的存在、可讀性和質量，以便控制機構可以驗證產品的真實性。此外，他們還會檢查 QR 碼，以確保其完全符合行業的 ISO（品質要求），並且可以由用戶的設備明確讀取。

“我們本質上是從我們的葡萄酒經驗開始的，」農業食品部門負責人安娜麗莎·格里福(Annalisa Griffo)說。 “十多年來，我們一直致力於生產 DOCG 和 DOC 葡萄酒標籤。我們應該考慮到 DOCG 葡萄酒的標籤是強制性的，而 DOC 葡萄酒的標籤是自願的。

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“然而，多年來，我們看到越來越多的生產商和財團選擇採用後者，」她補充道。 “我們每年生產 1.5 億個葡萄酒標籤，其中 - 億個 DOC 標籤。這代表了將解決方案擴展到 PDO 和 PGI 農產品的優勢。

在接下來處理印刷紙張的機器上，IPZS 技術人員完成了捲筒的處理。

PGI Olio di Roma 的標籤（照片：Polygraphic Institute 和國家造幣廠）

這些捲軸是在福賈的 IPZS 工廠按照安全印刷程序生產的，然後進行清點並轉移到羅馬。

“該區域的每個部門都配備了一個金庫，用於存放從前一個加工區域運來的捲軸。

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“在每個階段，產品和廢品都會被清點、按件計數並稱重。 “從本質上講，我們記錄了每個捲軸的歷史記錄以及整個生產過程中組成捲軸的標籤，其管理至關重要。

一旦 IPZS 技術人員完成捲軸的加工， Olive Oil Times 檢查並仔細觀察標籤的物理特性。

“每個標籤都具有一系列物理元素，即具有特定設計的水印，以及可見和不可見的原纖維，」Cerasoli 說。 “而且，有防偽印刷，因此不可能複印或偽造。

“如果我們用放大鏡觀察，我們可以看到報告不同措辭的微文字，其分辨率使它們只能透過特殊系統才能檢測到，」他補充道。 “正如我們之前所說，這是產品的可見部分，背後有一個不可見的部分。有些原纖維會發出螢光，安全印刷包含不同的油墨。此外，還有一項我們不得透露的安全功能。

其他 IPZS 標籤與它們的不同之處在於它們具有定制的圖形。 PDO 和 PGI 特級初榨橄欖油聯盟可以使用其標誌和顏色來個人化標籤。

“這一切都源自於保護高品質產品、保護其真實性和真實性的需要 “義大利製造，”格里福說。 “義大利農業食品行業是世界上最受讚賞和認可的行業之一，因此也是最受模仿的行業之一。

為 PDO Olio Terre di Siena 生產標籤（照片：Polygraphic Institute 和國家造幣廠）

她提到義大利品質控制和反詐欺研究所最近發布的報告，該報告顯示，2023年假冒義大利農產品的價值超過42萬歐元，其中33%是假冒PDO和PGI產品。

“我們認為，為產品創建一個強而有力的標識對於抵消 “聽起來是義大利式的欺詐，這種欺詐的數字非常高，」格里福說。 “由於這種伎倆，義大利生產商每年損失近 100 億歐元的出口銷售額，其中涉及引發 “義大利特色透過這個國家的顏色、文字和符號體現出來。

“PDO 和 PGI 不僅 “在義大利製造，但也是經過進一步認證和控制流程的認證產品，」她評論道。 “假冒產品會導致聲譽受損、收入損失，而且還有危害健康的風險。因此，這對於保護產品、生產者和消費者非常重要。

保護公眾信任和健康是 IPZS 的核心價值之一。該標籤旨在進一步保證消費者的質量，同時維護正宗和健康的產品。

此外，每個標籤上列印的二維碼可以存取專用於產品數位護照的IPZS平台， 透過它。在這裡，消費者可以驗證產品的真實性和可追溯性，並找到展示櫃。

“除了展示生產過程的所有步驟外，該平台還提供農民提供的信息，例如事件、 油脂旅遊 和葡萄酒旅遊之旅， 食譜 以及配對等等，」Griffo 補充道。 “它旨在成為生產者和消費者之間真正的溝通管道。

訪問以最後的安全檢查結束，而安全印刷廠的生產活動仍在全速進行。

拉齊奧、托斯卡納和卡拉布里亞地區生產的 PDO 和 PGI 特級初榨橄欖油的標籤生產工作正在進行中，與橄欖收穫同步進行。