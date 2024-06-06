義大利碳信用額供應商獲得國際認證

義大利橄欖種植者和其他農民可以更輕鬆地進入碳信用市場，並從全面的再生農業方法中受益。

Alberami 專案已獲得印度實體 Carbon Check 的正式驗證 國際碳登記處 （ICR），使其能夠在國際上出售碳信用。

這些信用額來自第一批遵守阿爾伯拉米協議的義大利農民，該協議旨在最大限度地提高田間碳信用額的生產。

與橄欖種植者一起，他們的合作對於 倡議啟動種植栗子、杏仁、核桃、角豆、柑橘類水果、櫻桃、無花果、仙人掌梨、開心果、牧場和耕地的農民將能夠根據該計劃產生和交易碳信用。

“當橄欖種植者或其他農民感興趣時 產生碳信用額 與我們一起，我們在初始階段指導他們選擇哪種農藝做法，」Alberami 計畫執行長兼創始人 Francesco Musardo 說道。

經營 19 歲 LiMatunni 的兄弟th位於義大利南部普利亞地區的百年橄欖農場是第一批透過阿爾貝拉米計畫出售碳信用的農場之一。

“我們的整個橄欖種植方法都是有機的，旨在讓自然繁榮發展。 Olive Oil Times. “當我們了解到將我們的碳信用額投放市場的可能性時，我們毫不猶豫。

“我們喜歡這個想法，因為它將現代農業方法、尊重環境以及對農民的實際支持聯繫起來，」他補充道。

該公司在普利亞南部的埃爾奇和馬魯焦管理橄欖園。它在這兩個地區都採用有機農業做法，其中一個地區受到了嚴重影響 苛養木黴.

“為了遵守 Alberami 協議的限制和條件，我們的工作不需要做太多改變，」Sammarco 解釋道。 “雖然每個人都可以加入，但從事有機農業的人會發現它更容易。儘管如此，您仍然必須升級並添加當前的做法以產生碳信用。

阿爾伯拉米協議 包括受永續和再生農業啟發的 13 項實踐。

“農民必須採用協議中列出的至少三種新農藝做法，」穆薩爾多說。

“進行土壤採樣以確定基線，隨後每年採集一次樣本，」他補充道。 “這些以及其他因素使我們能夠衡量碳信用額的發行，然後在自願補償市場上出售。

世界各地的公司通常都會購買碳信用額，以抵消其產生的碳足跡。 ICR 等碳市場為此類交易提供了平台。

“這些銷售的收益將與農民分享，他們獲得高達 75% 的利潤，」Musardo 說。

“雖然這取決於農場和實踐，但我想說的是，我們每公頃平均獲得 250 歐元，」Sammarco 補充道。

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根據阿爾伯拉米的說法，農民實施的做法越多，他們的活動產生的碳信用就越高。

“那些簽署 Alberami 協議的人也承諾至少 15 年的期限，」Musardo 說。

這些做法包括向有機農業過渡、零耕或少耕、綠化農田、種植覆蓋作物、在同一地區整合多種作物、沿著樹木或穀類作物的邊緣建立緩衝帶、防風林和樹籬，重複利用修剪剩餘物並減少合成肥料。

“再生農業意味著恢復土壤中的部分有機物含量，培育土壤並提高其肥力。

“無論是單一種植還是過度使用和濫用礦物肥料，土壤長期以來一直受到圍困。 “雖然再生農業是一個廣泛的概念，但我們可以將其概括為恢復土壤的肥力。

Alberami計畫目前佔地超過1,500公頃，涉及67名農民。 “透過驗證，我們現在進入了真正的營運階段，因此等待名單上的 10,000 多公頃土地可以解鎖，」Musardo 說。

在 ICR 中，Alberami 計畫現在被列為 “義大利農業生態學。穆薩爾多提到，他們已經在探索海外擴張的機會。

“一旦方法確定，就可以直接擴展到其他地區，例如希臘、黎巴嫩、突尼斯或土耳其等國家，」他說。

據阿爾伯拉米稱，目前有多個實體需要所產生的碳信用。

“我們正在與英國的公司（包括足球員）以及運輸公司、金融機構和製藥實體合作，」他表示，並暗示正在與法國、西班牙和瑞士的其他信用交換平台敲定協議。

雖然碳信用額市場受到了 嚴重濫權，基於市場的遏制溫室氣體排放的解決方案仍然被視為應對氣候變遷根源的有效途徑。

白宮宣布了加強美國碳補償市場的新指導方針。歐盟也認為 碳市場的關鍵 發展綠色農業。

穆薩爾多表示，企業現在對其購買的信貸品質更加關注和挑剔。

“他們尋求保證透明度和問責制的高品質項目，」他說。 “在義大利擁有這樣一個項目對我們的農業特別有吸引力，因為所有投資和利潤都留在該國。