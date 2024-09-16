入侵的綿羊摧毀了西班牙東部的橄欖園

L'ALCOIÀ，西班牙 – 巴倫西亞社區 勞拉多拉和拉馬德拉聯合大學 （農業和畜牧業聯盟）再次提請人們注意阿利坎特山脈野生動物對農業造成的破壞，特別強調巴巴里羊等入侵物種的影響。

在10 月發表的一項研究中，該聯盟估計，有蹄類動物的損害每年給該地區農民造成的直接損失達4.7 萬歐元，其中約47 萬歐元，即-%，其中橄欖園造成的損失。

Marina Alta、Marina Baixa、El Comtat、L'Alcoià、L'Alacantí 和 Alto y Medio Vinalopó 地區受影響最嚴重。

透過綜合和永續的方法，可以保護農民的利益，同時保護這個美麗地區的自然財富。 - Miguel Ángel García，阿利坎特的橄欖種植者

這項研究中重點關注的動物之一是巴巴里羊，它是撒哈拉地區特有的野生牛科動物。儘管在其本土分佈範圍內越來越稀有，但它已在其引入的許多地區大量繁殖。

在西班牙，這種情況首先發生在埃斯普尼亞山脈地區公園，1970 年，綿羊被作為狩獵物種引入該公園。據估計，光是阿利坎特的人口就有約 2,500 人。

據信，源自北非的入侵物種的繁殖速度比前幾十年更快，因為數量不斷增加 荒漠化率 這正在將西班牙的景觀轉變為更接近其原生棲息地的景觀。阿利坎特山脈尤其如此。

由於巴巴里羊能夠適應山區、乾旱的地形，並且能夠以多種木本植物為食，因此它們會對傳統山腰的橄欖樹林造成相當大的破壞。此外，它還可以進行兩公尺以上的立定跳躍，讓標準擊劍失去作用。

該聯盟以米格爾·安赫爾·加西亞（Miguel Ángel García）的案例為例，說明了農民因這些物種而面臨的問題。 L'Alcoià 的橄欖農和石油生產商，他最靠近山脈的土地近年來遭受了廣泛且日益嚴重的破壞，2023 年的收成總計僅為 300 公斤：比上一年減少了 1,000 公斤。

巴巴里羊正在破壞阿利坎特山脈的橄欖樹。 （照片：西蒙·魯茨）

說話 Olive Oil TimesL'Alcoià 當地人對這種外來物種的存在表達了一系列意見，但沒有一個是正面的。雖然所有人都擔心這些動物對當地經濟和傳統的影響，但許多人認為它們對環境的影響更令人擔憂。

該地區以其自然美景而聞名，其山脈和峽谷為伊比利亞半島獨有的許多物種提供了重要的庇護所。除了加劇對食物和棲息地的競爭之外，外來入侵物種也是各種疾病的媒介，這些疾病可以傳播給本地野生動物和牲畜。

這些動物造成的另一個公認的危險是它們能夠跳過路邊的障礙物，導致它們數量激增的地區交通事故增加。

如此廣泛的問題意味著控制這些物種數量的呼籲得到了廣泛的支持。然而，由於歷屆政府帶來了相反的意識形態和優先事項，立法頻繁變化甚至相互矛盾，使情況變得複雜。

例如，巴巴里羊於2013年被列入西班牙外來入侵物種名錄，這意味著西班牙政府的官方政策是在該國徹底消滅該物種。

然而，狩獵團體在穆爾西亞地區獲得了例外，該地區是該物種在西班牙的起源。然而，2016 年，最高法院的一項判決取消了這一例外情況和其他例外情況，並重申必須消滅所有外來入侵物種。

然而，2018年，2007年自然遺產和生物多樣性立法進行了改革，有效推翻了2016年的判決。

儘管人們努力捕獵入侵羊，但保護區內禁止此類活動的規定阻礙了這項努力。 （照片：西蒙·魯茨）

透過這項改革，2007年之前已經入侵的外來物種將不再被消滅。相反，他們透過狩獵和捕魚受到控制。使情況更加複雜的是，在保護區內狩獵是非法的，而且各自治區之間的狩獵立法各不相同。

不過，不少居民認為，在現有框架內可以找到有效的平衡點。

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“加西亞說：“野生動物保護和農業保護之間的平衡是一項複雜但可控的挑戰。” “阿利坎特山脈擁有豐富的生物多樣性和重要的農業部門，可以成為其他面臨類似問題的地區的典範。

“透過綜合和永續的方法，可以保護農民的利益，同時保護這個美麗地區的自然財富，」他補充道。 “因此，實施平衡野生動物保護和農業保護的可持續管理策略至關重要。

另一個有爭議的問題是賠償。野生動物管理是環境部的職責，而農業部則負責補償農民因野生動物破壞而遭受的損失，並為預防措施提供援助。

然而，今年250,000月，農業部宣布，將僅為巴倫西亞社區的預防措施提供資金，而不是像先前宣布的那樣提供補償。此外，為這些措施撥出的資金達6.3萬歐元，這一數字與鄰國加泰隆尼亞的-萬歐元預算形成鮮明對比。

根據該聯盟的數據，2023 年巴倫西亞農村地區野生動物破壞造成的總損失超過 45 萬歐元。

農水產食品部先前曾表示，目前的措施不足以遏止各種物種的擴張 或它們對人類活動和自然環境影響的頻率和程度。其中專門談了 野豬、狍子、巴巴里羊、羱羊、歐洲盤羊和兔子， 其數量和範圍都在增加。