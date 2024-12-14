在莫利塞，採用橄欖樹支持健康研究

坐落在義大利中南部地區風景如畫的阿尼奧內 (Agnone) 起伏的山丘上 莫利塞，Uliveto Gianna（吉安娜橄欖園）為遊客提供了領養橄欖樹的機會，同時支持健康研究。

“當我決定種植一些橄欖樹時，這個計畫就誕生了，這些橄欖樹與我訂婚後我和妻子吉安娜度過的歲月相對應。 Olive Oil Times. “她最近去世了，我想做一些有意義的事情來悼念她。

在弟弟安東尼奧的幫助下，費雷利在自家的一塊未開墾的土地上種植了 26 棵橄欖樹幼苗，並把它們送人收養。

“我想讓人們，特別是那些不住在農村的人，能夠收養這些植物，並在他們想要的時候享受它們，」費雷利說。 “作為交換，我會要求一些非常有價值的東西：對健康研究的捐款。

支持專注於醫學研究的協會或組織的任何金額的捐款都是在果園中收養一棵小橄欖樹的價格。

“我不需要捐款收據，因為我是 ““山人”，我相信人們的說法，”費雷利說。

他指出，有抱負的收養者可以透過以下方式聯繫 Uliveto Gianna： Instagram 傳達他們的捐贈和他們選擇支持的協會。然後，他們被邀請參觀果園並留言，該留言將寫在橄欖樹附近的標誌上。

它是為朋友和同事發起的一項小型倡議，在當地社區和媒體中引起了轟動和興趣。費雷利對其計畫的成功印象深刻，他收到了來自義大利各地和其他國家（包括英國和德國）的收養請求。

這促使他種植了更多的橄欖樹——最近種植了 70 棵，未來幾個月還將種植 100 棵。根據新收養請求的數量，可能會在計劃中添加更多情節。這些樹應該會在四、五年內開始結果子。

Uliveto Gianna 最近種植了 70 棵年輕的橄欖樹。 （照片：奧拉齊奧·費雷利）

“現在我可以說 特級初榨橄欖油 生產出來的產品將供我們家人使用並作為禮物，」費雷利說。 “目前，我僱不起人來裝瓶橄欖油。無論如何，這一舉措永遠不會有商業目的，而且必須保持非營利性，唯一目標是支持健康研究和促進預防。

“事實上，我可以種植其他類型的果樹，但我選擇了橄欖樹，因為它代表所有人民，」他補充道。 “在所有文化中，它像徵著我想透過這個項目傳達的重要價值觀，例如 和平、永恆的愛、友誼與重生。

去年十月，即乳癌宣傳月，橄欖樹林的全景區域放置了一張粉紅色的長凳，以提醒人們預防的重要性。這將是費雷利計劃明年組織的一次步行活動的終點站，作為提高意識和支持研究的進一步方式。

“我能夠繼續這個計畫要感謝我的兩個女兒，自從我懷有這個計畫以來她們就一直支持我，」他說。 “然而，我必須說，如果沒有我哥哥的根本幫助，我不可能完成這一切，他全年都在實際水平上照顧果園。這片土地是我們的父母的，他們為我們做出了很多犧牲，這也是一種感謝他們的方式。

與他的土地的緊密聯繫包括保護環境和生物多樣性，同時保護自然資源。

Uliveto Gianna 收養的每一棵橄欖樹上都標有一個標誌，上面有收養者的信息。 （照片：奧拉齊奧·費雷利）

Gianna 橄欖園由本土品種的樹木組成，包括 Bella di Montagna 和 Sperone di Gallo，以及遍布整個義大利中部的其他品種，如 Leccino、Frantoio、Pendolino Olivastro 和 Leccio del Corno。

這些樹木得到永續管理，用有機產品施肥，並在最溫暖的月份透過雨水收集系統澆水。

“橄欖樹旁的收養標誌講述了許多不同的故事，其中或多或少包括幸福的時刻，所有這些都以愛為標誌，」費雷利說。 “我們在這裡與所有種植橄欖樹的人們一起做的美好的事情就是積極主動並致力於為改善世界做一些好事。

“儘管面臨困難，但我們沒有放棄，我們決定一起前進，展望彩虹般的未來。