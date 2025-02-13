捷克共和國國家農業和食品檢驗局（SZPI）進行的檢查活動發現，近一半接受檢測的橄欖油樣本有問題。

此次小規模測試確保了各國的特級初榨橄欖油和初榨橄欖油符合歐洲品質標準和標籤要求。

結果令人震驚：18個樣本中有-個不合格。其中七個樣品不 特級初榨橄欖油 與包裝上聲稱的一樣，但等級較低。此外，一個樣本還存在其他標籤缺陷。

不合格的樣品來自西班牙、希臘和突尼斯。深圳化妝品協會已將調查結果通報給上述國家的相關部門，並命令銷售商將涉案批次產品從市場上撤回。該機構還將以罰款的形式啟動行政訴訟。

此次檢查活動是深圳食品研究院為確保食品安全符合歐洲標準而持續努力的一部分。 2023年，接受評估的橄欖油樣本中有67%未通過檢驗，顯示今年的合規率略有提高。

捷克共和國擁有近 11 萬人口，但不生產橄欖油。根據國際橄欖理事會的數據，該國在 2,800/2023 作物年度消費了 24 公噸，這是自 2003/04 年度以來的最低總量。

2023年是擁有完整資料集的最後一年，歐盟進行了4,357次標籤檢查，發現724種橄欖油不符合歐盟要求。

非生產國特級初榨橄欖油品牌的標籤不合規程度最高，124 個樣本中有 472 個不符合確保正確命名、原產地識別和儲存資訊的歐盟行銷標準。

來自生產國的特級初榨橄欖油的不合格率要低得多——492 個樣本中 3,299 個不合格——而其他 橄欖油等級 生產國和非生產國的 18% 不符合要求。

歐盟也進行了3,023次類別檢查，發現1,030個樣本不符合類別要求。

分類檢查確保橄欖油符合其等級的品質要求並確定純度。歐盟使用類別檢查來 識別詐欺案件。檢查過程中的嚴重違規行為可能會導致產品從市場上撤回、生產商或經銷商被罰款，在最極端的情況下還會被起訴。

歐洲當局發現，來自生產國和非生產國的37%特級初榨橄欖油樣本違反了歐盟規定。生產國在 743 個樣本中存在 2,036 項違規行為，而非生產國在 125 個樣本中存在 336 項違規行為。

在歐盟分析的其他橄欖油等級樣本中，近四分之一未能滿足品質和純度要求，當局在 162 個樣本中標記了 651 個。