黑塞哥維那的橄欖種植者慶祝勝利之年

波士尼亞和黑塞哥維那南部地區黑塞哥維那的橄欖種植者將因其非凡的成就而銘記 2024 年。

“我們甚至可以說，這對我們的橄欖油和橄欖油生產來說是歷史性的，」黑塞哥維那最大城市莫斯塔爾聯邦農業地中海研究所(FZP) 所長馬爾科·伊万科維奇(Marko Ivanković ) 說道。

黑塞哥維那的生產者和官員讚揚了幾項重大成就，包括建立 茲拉特內·卡皮 由國家智慧財產權研究所和食品安全局指定的受保護原產地。

20年11月th, 前一天 世界橄欖日，該國也被歡迎為21st 國際橄欖理事會（IOC）成員。

波士尼亞與赫塞哥維納成為國際橄欖理事會新成員

“對於波斯尼亞和黑塞哥維那作為加入歐盟的候選國來說，加入國際奧委會意味著國內法規與該領域的歐盟法律相協調，這將使橄欖油的生產者和消費者受益。大使韋斯納·安德烈·扎伊莫維奇(Vesna Andree Zaimović) 說。

“作為發展可持續和負責任的橄欖種植的重要一步，加入國際奧委會意味著鼓勵生產者獲得專家支持、獲得贈款、更好的網絡和進入更廣闊市場的可能性，」她補充道。

扎伊莫維奇也作為新委員參加了在國際奧委會馬德里總部舉行的波斯尼亞和黑塞哥維那升旗儀式。

該儀式是理事會第 120 屆會議的一部分th 全體會議，由 國際奧委會執行主任 會議由海梅·利略主持，由本組織領導層、成員國隨員負責人和全體會議其他與會者以及波斯尼亞和黑塞哥維那駐馬德里大使館外交人員監督。

扎伊莫維奇也參加了會議並發表講話，她強調了國際奧委會成員身份將為波斯尼亞和黑塞哥維那的生產者和消費者帶來的眾多優勢。

她說，這個國家為其多樣性、多元文化以及不同民族（克羅埃西亞人、塞爾維亞人和波斯尼亞人）和宗教（天主教、東正教和伊斯蘭教）之間長達數百年的共存感到自豪。

她也強調，該國的特點是自然資源和生物多樣性有利於種植各種農作物。

“我們特別感到自豪的是這裡的人民，他們以熱情好客而聞名，並向所有人敞開大門，」扎伊莫維奇說。 “這就是為什麼我們非常高興地慶祝我們進入世界橄欖種植者大家庭以及橄欖樹的普及，除其他外，橄欖樹還承載著和平的象徵意義。

隨著國家原產地保護組織 (PDO) 認證的批准和橄欖理事會的提升，黑塞哥維那生產商將因創紀錄的橄欖收成和高橄欖油品質而銘記 2024 年。

“今年橄欖樹產量不錯，但由於七、八月的乾旱和九十月份的降雨，油產量比往年略低，達百分之十至百分之十二。

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產量估計約為 400,000 萬公升，生產者也對品質感到滿意，FZP 的化學分析和感官評估小組證實了這一點。

在分析的 243 個樣本中，250% 至少含有 - 毫克 多酚 每公升，這意味著它們滿足 歐盟法規 432/2012 關於橄欖油的藥用聲稱。

歐盟法規 432/2012 歐盟法規 432/2012 允許橄欖油生產商聲稱多酚有助於保護血脂免受氧化應激，前提是每 20 克油中至少含有 - 毫克羥基酪醇及其衍生物。

“含有更多多酚的油也具有更多的健康特性，」伊凡科維奇說。

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他解釋了黑塞哥維那橄欖種植的興起是如何發生的。這項傳統可以追溯到羅馬時代，查普利納鎮附近的 Villa Rustica Mogorjelo 中一座古老磨坊的遺跡就證明了這一點。

地名（源自地名）也證明了橄欖的存在，例如馬斯林（Masline）定居點，在克羅埃西亞語中也是「橄欖」的意思。不過，有組織的種植大約在 15 年前才開始。

此後，在140,000公頃的土地上種植了520萬棵橄欖樹，大大擴大了該國6,000棵橄欖樹的數量。

黑塞哥維那現在有七家工廠。除了不斷提高橄欖油品質外，戰略目標之一是種植1,000公頃橄欖樹，生產-萬公升橄欖油 特級初榨橄欖油.

就其本身而言，FZP 幫助組織了橄欖農。四年前，伊凡科維奇協助成立了黑塞哥維那石油和橄欖種植者協會 (HUUM)，擁有超過 95 名成員。

黑塞哥維那石油種植者協會董事會

FZP 也協助組織當地有關橄欖和橄欖油的活動，向消費者宣傳橄欖和橄欖油的相關知識。 地中海飲食 和橄欖油的 對健康的益處.

“伊凡科維奇表示，過去一年所取得的成功標誌著這一經濟部門的整體發展已經完成了一個重要階段。

伊凡科維奇表示，歐盟將於 2025 年向布魯塞爾提交 Zlatne Kapi PDO 申請。

“我非常自豪地指出，黑塞哥維那的特級初榨橄欖油已獲得原產地保護標誌，這代表著我們地區和橄欖種植的歷史性時刻。 “我們對 Zlatne Kapi PDO 品質標誌感到特別自豪，這進一步證實了我們產品的品質和真實性。

“無論今年誰收到了 Zlatne Kapi PDO 品牌的郵票，都將向所有消費者和買家證明他們在黑塞哥維那收到的是健康的橄欖油。

“有初榨、特級初榨和黑塞哥維那油，其中黑塞哥維那橄欖油是產品所能達到的最高水平，」他開玩笑說。

HUUM 也正在製定橄欖油公路計畫，旨在作為橄欖油和其他當地產品的直銷管道。

伊凡科維奇補充說，該行業必須提高橄欖油品質以增加消費，目前人均消費量為 0.40 公升。

他認為，這可以透過將專門用於橄欖種植的土地面積增加四倍並支持年輕農民以鼓勵他們投資農業企業來實現。

該國許多領先的橄欖種植者宣布他們將參加 2025 年 NYIOOC World Olive Oil Competition.

2023 年，黑塞哥維那製片人從 2018 個參賽作品中獲得了創紀錄的 11 個獎項。去年，只有一位生產商提交了樣品並獲獎。自 12 年以來，黑塞哥維那製片人總共從 - 個參賽作品中獲得了 - 個獎項。