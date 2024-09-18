黑塞哥維那生產商慶祝新 PDO

橄欖種植者在 巴爾幹西部國家波斯尼亞和黑塞哥維那正在慶祝該國第一個 受保護的原產地標記- 已認證 特級初榨橄欖油: 茲拉特內·卡皮 黑塞哥維那。

為創建 PDO 做出貢獻的農民和官員出席了在黑塞哥維那南部地區最大城市莫斯塔爾舉行的專門儀式。

我們正致力於透過黑塞哥維那橄欖油之路等計畫推廣Zlatne Kapi PDO並發展橄欖油旅遊業。 - Josip Matić，黑塞哥維那橄欖種植者和石油生產者協會主席

東道主強調了美國的作用，美國透過美國國際開發署（USAID）的可持續旅遊項目，致力於保護和推廣波斯尼亞和黑塞哥維那獨特的烹飪產品。

在莫斯塔爾舉行 Zlatne Kapi PDO 落成儀式

“真實性標誌對我們來說意義重大。我們的油現在將更容易進入市場。黑塞哥維那橄欖種植有未來；我們擁有品質卓越的橄欖油。

穆薩的話得到了伊凡·米拉斯·穆薩的支持，他也預計今年會有豐收和優質的油。

“受保護的地理標誌對於所有當前和未來的橄欖種植者來說意義重大，而 Zlatne kapi Herzegovina 品牌將有助於區域和全球的成功，」米拉斯說。 “我們可以與全球品牌競爭，因為無論我們出現在哪裡，我們都會獲獎。

例如， 斯凱格羅家族酒莊 已被授予 NYIOOC World Olive Oil Competition 在過去七屆比賽的每一屆中。 2023 年，來自黑塞哥維那的製片人從 - 個參賽作品中總共獲得了 - 個獎項。

黑塞哥維那的橄欖種植業已經存在了幾個世紀，可以追溯到內烏姆附近的古代發現，並且在過去 15 年裡得到了加強。

根據聯邦農業地中海研究所所長馬可‧伊凡科維奇介紹，當時只有80公頃的橄欖園。現在，該地區擁有十個大型橄欖園和約 800 個家庭農場，管理著 521 公頃的橄欖園，每年生產 380,000 萬公升橄欖油。

“在下一個中期，目標是面積達到 1,000 公頃，並將橄欖油產量增加一倍，」伊凡科維奇說。

馬爾科·伊万科維奇

美國國際開發署與波士尼亞和黑塞哥維那食品安全機構合作，持續致力於增加受保護地理標誌的產品數量。

“這項認可再次證實了黑塞哥維那的財富及其基於真實產品和體驗的旅遊業發展的巨大潛力。

“橄欖油作為地中海文化和傳統的重要元素，不僅是一種優質食品，也是美食旅遊業進一步發展的機遇，對尋求獨特體驗的遊客越來越有吸引力。

貝戈維奇也強調了食品安全機構在促進旅遊業和幫助生產者獲得受保護的地理標誌方面的作用。

“具有受保護原產地名稱的產品與生產地有著密切的聯繫，因為它們完全是在特定地理區域使用當地技術和原材料生產的，」該機構主管 Đemil Hajrić 說。

這些產品的品質與該地區的自然因素和人民直接相關。

黑塞哥維那橄欖油的傳統可以追溯到 2,000 年前，因其辛辣、苦味和果香而聞名。

黑塞哥維那橄欖種植者和石油生產者協會主席約西普·馬蒂奇相信，該地區的橄欖油業務將繼續向前發展。

該協會的其他成員也有同樣的想法，他們正在努力促進黑塞哥維那特級初榨橄欖油的保存，特別是具有 PDO 地位的橄欖油。

“我們的目標是建立新的橄欖園、註冊橄欖園並支持技術和教育舉措，」馬蒂奇說。 “我們正致力於透過黑塞哥維那橄欖油之路等計畫推廣Zlatne Kapi PDO並發展橄欖油旅遊業，這些計畫支持農村發展並防止村莊人口減少。