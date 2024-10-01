歐洲收緊對初榨橄欖油中碳氫化合物的限制

歐盟委員會預計今年將收緊監管，進一步限制新產品和新產品中允許的多環芳烴 (PAH) 含量。 特級初榨橄欖油.

多環芳烴是已知會導致哺乳動物癌症和有害突變的有機化合物。這些化合物天然存在，透過燃燒煤炭、石油、天然氣、木材、廢棄物和菸草產生。

目前的歐洲法規將橄欖油中多種多環芳烴的含量限制在每克 10 微克以下。對於苯並(a)芘（最常見的多環芳烴之一），限值為每克兩微克。

理想情況下，初榨橄欖油應不含多環芳烴。然而，污染可能在碾磨過程中直接發生，也可能因橄欖暴露在煙霧或空氣污染中而間接發生。

污染的一個重要來源是橄欖收穫過程中樹木的修剪。鏈鋸使用的潤滑劑含有多環芳烴。

用於生產黃麻袋的化學物質中也含有 PHA，黃麻袋專門用於提高運輸橄欖時的耐用性和防水特性。

農民協會呼籲歐盟委員會向所有橄欖種植者和生產者傳播更多訊息。他們要求委員會就可能導致種植、收穫和提取過程中引入多環芳烴的做法提供正式指導。

PAH 也存在於工業溶劑中。因此， “義大利烏迪內大學的研究人員在最近的一份報告中寫道：“橄欖果渣油的多環芳烴含量較高，在某些情況下超出了限制。” 研究.

根據新規定，任何含有多環芳烴的特級初榨橄欖油都將被視為不適合食用。

因此，生產商將被要求以每公升 0.80 歐元的價格出售這種不合格的生物柴油，遠低於每公升特級初榨橄欖油 8 歐元的價格。

雖然這種情況促使一些農民重新思考，但研究人員認為這些限制將進一步改善大眾對橄欖油品質的看法。

“就 PAH 新法規而言，我相信任何可以更好地了解橄欖油品質的想法和規則都有助於提高客戶對品質的滿意度。 Olive Oil Times.

生產橄欖油的歐洲國家要求委員會將新規定推遲到 2028 年。

橄欖油污染是 27 個成員國的重大議題。去年，對法國有機和非有機橄欖油品牌的小規模分析顯示，23 個樣本中有 24 個是 被增塑劑污染 和礦物油碳氫化合物。

法國國家消費者研究所發表的這項研究在樣本中發現了礦物油飽和碳氫化合物和礦物油芳香烴的痕跡。已知這些碳氫化合物會積聚在肝臟和淋巴系統中，可能導致發炎。

新法規是歐洲持續努力對抗食品污染的一部分。

2019年，國際橄欖理事會（IOC） 向歐盟提出建議 精煉橄欖油中潛在致癌化合物3-單氯丙二醇（3-MCPD酯）的可接受消費水準應確定為每公斤1.25毫克。

這種化合物通常存在於植物油中，特別是橄欖果渣和精煉油中，而由於缺乏精煉過程，初榨橄欖油中不存在這種化合物。

2021 年，歐洲當局還 鎘限量 食用橄欖和食用油中的含量。此舉是在西班牙食用橄欖和一些義大利風味橄欖油中檢測到重金屬（一種已知的致癌物質）之後採取的。

儘管一些生產商協會反對歐盟委員會所在地佈魯塞爾的進一步限制，但有證據表明它們正在發揮作用。

2022年歐盟 report 歐洲食品安全局於 2024 年 1,805 月發布了關於食品中農藥含量的報告，表示它對 167 至 226 個初榨橄欖油樣本進行了 - 次測試，篩檢了農藥中發現的 - 種不同化學物質。並非每個樣本都經過了每種化學物質的測試。

發現 37 個初榨橄欖油樣本的農藥含量低於法定最高殘留量。只有一個樣品超出了法定限度。

相比之下，歐洲食品安全局發現了四個 樣品超過 84 年報告中的 2019 種樣本中，有超過法定限量的，另外 22 種樣本中檢測到了一定的農藥含量。