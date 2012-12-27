歐盟橄欖農的變革願望清單

隨著歐洲未來談判的進展，橄欖油生產商正在鞏固自己的立場 共同農業政策 (CAP) 和 歐盟橄欖油行業行動計劃.

Juan Corbalán，西班牙農業食品合作社布魯塞爾代表 — 歐洲農民聯合會橄欖油部門主席 科帕科熱卡 - 對...說 Olive Oil Times 關於對農民最重要的事情。

他說，優先事項包括增加生產者組織在食品行業的談判影響力，以及質量控制領域的全面改革。

對於後者，他們尋求一些有爭議的措施，包括讓零售商有責任確保他們庫存的油符合標籤上規定的質量。

重新平衡食物鏈

歐盟委員會於 - 月發布徵求意見的行動計劃草案承認了許多橄欖種植者的低收入。

Corbalán 說，如果他們要加強他們在食品價值鏈中的權力，增加生產者的集中度是必不可少的。

“例如，在西班牙， 世界領先的橄欖油生產商，有 1,000 多家生產企業（900 家是合作社），但只有 40 家公司控制了大約 -% 的（零售）市場。”

這些組織需要積極推銷其成員的產品，但他們需要足夠的群眾才能這樣做。 需要激勵措施來刺激合併和開發幫助農民增加價值的工具。

他說，這方面的工作是 CAP 談判的一部分。

產品質量責任限制

- 月，當一個消費者團體稱其對商店購買的測試進行測試時，西班牙引起了軒然大波 特級初榨橄欖油 發現三分之一被貼錯標籤。 在他們的辯護中，一些主要的橄欖油公司表示，他們的油在離開他們手中時是特級初榨的，他們質疑消費者群體測試的有效性，尤其是感官結果。

Corbalán 說，歐洲法律應該改變，所以當橄欖油接受檢查時，當時擁有橄欖油的人——比如商店——應該承擔責任。

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“我們希望持有該產品的人對其質量負責，正如水果和蔬菜法所規定的那樣。”

“不是兩年前誰賣的，而是現在誰擁有它，”他說。

小組測試：第一個確定的分類

農民還希望統一面板測試規則，以便在整個歐洲應用測試的方式保持一致。

一旦專家組將橄欖油歸類為特級初榨橄欖油，該結果應在油的整個生命週期內保持有效。 Corbalán 說，兩年後進行的另一項小組測試結果不同，不應使其無效。

當被問及是否需要保護消費者時，他說他們也將從這些措施中受益。

新工具

他說，歐盟內外的質量控制需要改進和統一。

在中國、印度和美國等國家有很好的貿易機會， “但我們需要相同的規則、類別和分析工具來應用。”

西班牙政府表示正在研究用於小組測試的新工具，包括 “化學傳感器”這可以補充或替代它。 一些業內人士透露 Olive Oil Times 正在評估電子鼻和一種光譜法。

Corbalán 說已經提出了一個工具並且正在研究中，但他無法詳細說明。

標籤和類別

關於 最佳日期，行動計劃草案稱，現行立法規定了標籤的有效期，但沒有設定儲存期限。 它說，應該研究橄欖油隨時間的變化，並就評估方法達成一致。

Corbalán 說，保質期的標準化很重要， “因為有些零售商要兩年，有些要三年，有些要一年。”

他說，還需要為零售等級找到一個新名稱，稱為 “橄欖油”——初榨橄欖油和化學精煉橄欖油的混合物——因為它讓消費者非常困惑。 然而，到目前為止，新名稱還沒有強有力的競爭者。

私人存儲援助的觸發價格

據了解，目前歐洲議會層面已達成共識，以增加 觸發特級初榨價格 和初榨橄欖油（但不適用於 燈籠)，在主要的橄欖油立法中規定價格，並提供快速和自動的激活。

Corbalán 說，後一種措施很重要，因為農民需要知道一旦出廠價格低於觸發點，援助將是自動的—— “就像在其他行業一樣，例如黃油”——而不是由委員會自行決定。

“歐洲議會做得很好，我們相信歐洲理事會和委員會最終會接受它的立場。”

儘管如此，生產商希望議會仍將被說服提高觸發價格 燈籠， 他說。

委員會和議會的委員會仍在審查有關未來 CAP 相關方面的檔案和行動計劃。